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    Nisan ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

    Minecraft ve Until Dawn'ın film uyarlamaları, büyük bütçeli vampir filmi Sinners, Steven Sodebergh'den Black Bag... Nisan ayında sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor.

    Artık yaz dönemine yaklaşmamızla birlikte yüksek bütçeli gişe filmlerinin gösterime girdiği döneme de yavaş yavaş giriyoruz. Nitekim nisan ayında Bir Minecraft Filmi ve Sinners gibi dikkat çekici yapımlar vizyona girecek. Diğer yandan Steven Soderbergh ve Tolga Karaçelik gibi yönetmenlerin merakla beklenen yeni yapımları da nisan ayında izleyici ile buluşacak. Bunlara ek olarak, Christopher Nolan'ın sevilen filmleri Inception, Interstellar ve Tenet da nisan ayında beyaz perdeye geri dönecek.

    Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Nisan ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    1️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)

    Kara Torba Operasyonu (Black Bag) Tam Boyutta Gör
    Black Bag; Ocean's Eleven, Traffic, Contagion gibi filmlerle tanınan ünlü yönetmen Steven Soderbergh'in imzasını taşıyor.
    • Yönetmen: Steven Soderbergh
    • Oyuncular: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon

    Soderbergh, yeni filminde bir casusluk hikâyesi anlatıyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un vatana ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır.

    2️⃣ Günahkârlar (The Sinners)

    Günahkârlar (The Sinners) Tam Boyutta Gör
    Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. Filmin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Michael B. Jordan, filmde ikiz kardeşleri canlandırıyor.
    • Yönetmen: Ryan Coogler,
    • Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo
    • Tür: Drama, Fantastik, Gerilim
    • Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon

    Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

    3️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)

    Öldürdüğün Şeyler Tam Boyutta Gör
    Türkiye ortak yapımı olan Öldürdüğün Şeyler, İranlı yönetmen Alireza Khatami‘nin imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.
    • Yönetmen: Alireza Khatami
    • Oyuncular: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal
    • Tür: Drama
    • Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

    Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde ödül alan Öldürdüğün Şeyler'in tanıtım yazısı şöyle: "Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar."

    4️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)

    Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer Tam Boyutta Gör
    Psycho Therapy; Gişe Memuru, Sarmaşık ve Kelebekler gibi üç dikkat çekici filme imza attıktan sonra Hollywood yapımı bir film yönetme şansı yakalayan Tolga Karaçelik'in imzasını taıyor.
    • Yönetmen: Tolga Karaçelik
    • Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro
    • Tür: Suç, Kara Komedi
    • Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon

    Boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.

    5️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)

    A Minecraft Movie Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en popüler video oyunlarından olan Minecraft'ın film uyarlaması nisan ayında izleyici ile buluşacak.
    • Yönetmen: Jared Hess
    • Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks
    • Tür: Macera, Aile
    • Yayin Tarihi: 4 Nisan / Vizyon

    Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

    6️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)

    Şafağa Kadar (Until Dawn) Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında sinemaseverlerle buluşacak bir diğer oyun uyarlaması da Until Dawn olacak.
    • Yönetmen: David F. Sandberg
    • Oyuncular: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

    Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

    7️⃣ Havoc

    Havoc Tam Boyutta Gör
    Bu ay dijital platformlarda yayınlanacak filmlerin başında ise Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Havoc geliyor.  The Raid filmleriyle tanınan Gareth Evans'ın çektiği film, John Wick'e benzetiliyor.
    • Yönetmen: Gareth Evans
    • Oyuncular: Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán
    • Tür: Aksiyon
    • Yayin Tarihi: 25 Nisan / Netflix

    Filmde Tom Hardy bir polis dedektifi olan Walker'a hayat veriyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine takılıyor. İşin içine bir de yozlaşmış politikacı karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor. - Kaynak: donanimhaber.com

    8️⃣ In the Lost Lands

    In the Lost Lands Tam Boyutta Gör
    George R.R. Martin (Game of Thrones)'in kısa hikâyesinden uyarlanan In the Lost Lands nisan ayında izleyici ile buluşacak bir diğer film olacak.
    • Yönetmen: Paul W.S. Anderson
    • Oyuncular: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover
    • Tür: Fantastik, Macera
    • Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

    In the Lost Lands, hizmet ettiği kraliçe için sihirli bir gücü ele geçirmeye çalışan bir büyücüye (Jovovich) odaklanıyor. Bu güce ulaşması için Kayıp Diyarlar'dan geçmesi gereken büyücü, kendisine yol göstermesi için sert görünümlü bir rehberi (Bautista) işe alıyor. Ne var ki bu güce ulaşmak isteyen tek kişi kraliçe olmadığı için, büyücünün rehberiyle birlikte şeytani güçlerle savaşması gerekiyor.

    9️⃣ Amatör (The Amateur)

    Amatör (The Amateur) Tam Boyutta Gör
    Aksiyon ve gerilim iç içe geçtiği The Amateur'un başrolünde Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Rami Malek yer alıyor.
    • Yönetmen: James Hawes
    • Oyuncular: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Jon Bernthal
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yayin Tarihi: 11 Nisan / Vizyon

    CIA'de çalışan bir analist olan Heller, yıllardır masa başından ayrılmamıştır. Ancak Londra'daki terörist saldırısında eşini kaybedince, zekasını doğrudan sahada göstermek zorunda kalır. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine işleri kendi eline alan Charlie, sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

    🔟 The End

    The End Tam Boyutta Gör
    Daha önce The Act of Killing ve The Look of Silence gibi iki şahane belgesele imza atan Joshua Oppenheimer, kurmaca tarafına geçişi "bir kıyamet müzikali" olarak tanımladığı The End ile yapıyor
    • Yönetmen: Joshua Oppenheimer
    • Tür: Müzikal, Dram
    • Oyuncular: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James
    • Yayın Tarihi: 25 Nisan / Vizyon

    Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.

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    onurtvkcr 2 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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