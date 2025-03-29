Nisan ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

- Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
- 1️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)
- 2️⃣ Günahkârlar (The Sinners)
- 3️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)
- 4️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)
- 5️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)
- 6️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)
- 7️⃣ Havoc
- 8️⃣ In the Lost Lands
- 9️⃣ Amatör (The Amateur)
- 🔟 The End
- Yorumlar
Artık yaz dönemine yaklaşmamızla birlikte yüksek bütçeli gişe filmlerinin gösterime girdiği döneme de yavaş yavaş giriyoruz. Nitekim nisan ayında Bir Minecraft Filmi ve Sinners gibi dikkat çekici yapımlar vizyona girecek. Diğer yandan Steven Soderbergh ve Tolga Karaçelik gibi yönetmenlerin merakla beklenen yeni yapımları da nisan ayında izleyici ile buluşacak. Bunlara ek olarak, Christopher Nolan'ın sevilen filmleri Inception, Interstellar ve Tenet da nisan ayında beyaz perdeye geri dönecek.
Nisan Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Nisan ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Kara Torba Operasyonu (Black Bag)
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Pierce Brosnan, Rege-Jean Page, Naomie Harris
- Tür: Drama, Gerilim
- Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon
Soderbergh, yeni filminde bir casusluk hikâyesi anlatıyor. İstihbarat ajanı Kathryn Woodhouse'un vatana ihanet ettiğinden şüphelenildiğinde, kendisi gibi efsanevi bir ajan olan kocası, evliliğine mi yoksa ülkesine mi sadık kalacağı konusunda nihai bir sınavla karşı karşıya kalır.
2️⃣ Günahkârlar (The Sinners)
- Yönetmen: Ryan Coogler,
- Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo
- Tür: Drama, Fantastik, Gerilim
- Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon
Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.
3️⃣ Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)
- Yönetmen: Alireza Khatami
- Oyuncular: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal
- Tür: Drama
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde ödül alan Öldürdüğün Şeyler'in tanıtım yazısı şöyle: "Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar."
4️⃣ Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi (Psycho Therapy: The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer)
- Yönetmen: Tolga Karaçelik
- Oyuncular: Steve Buscemi, Britt Lower, John Magaro
- Tür: Suç, Kara Komedi
- Yayin Tarihi: 18 Nisan / Vizyon
Boşanma sürecinde yazarlık kariyeri de çıkmaza giren bir adam, emekli bir seri katille beklenmedik bir dostluk kurar. Bu tuhaf ilişki, adamın hayatını ve yazarlığını tamamen değiştirir. Seri katil, gündüzleri onun evlilik sorunlarına akıl hocalığı yaparken, geceleri ise yazarın yeni kitabındaki cinayet sahneleri için ilham kaynağı olur.
5️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)
- Yönetmen: Jared Hess
- Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks
- Tür: Macera, Aile
- Yayin Tarihi: 4 Nisan / Vizyon
Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.
6️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)
- Yönetmen: David F. Sandberg
- Oyuncular: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell
- Tür: Korku, Gerilim
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.
7️⃣ Havoc
- Yönetmen: Gareth Evans
- Oyuncular: Tom Hardy, Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán
- Tür: Aksiyon
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Netflix
Filmde Tom Hardy bir polis dedektifi olan Walker'a hayat veriyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine takılıyor. İşin içine bir de yozlaşmış politikacı karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor. - Kaynak: donanimhaber.com
8️⃣ In the Lost Lands
- Yönetmen: Paul W.S. Anderson
- Oyuncular: Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover
- Tür: Fantastik, Macera
- Yayin Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
In the Lost Lands, hizmet ettiği kraliçe için sihirli bir gücü ele geçirmeye çalışan bir büyücüye (Jovovich) odaklanıyor. Bu güce ulaşması için Kayıp Diyarlar'dan geçmesi gereken büyücü, kendisine yol göstermesi için sert görünümlü bir rehberi (Bautista) işe alıyor. Ne var ki bu güce ulaşmak isteyen tek kişi kraliçe olmadığı için, büyücünün rehberiyle birlikte şeytani güçlerle savaşması gerekiyor.
9️⃣ Amatör (The Amateur)
- Yönetmen: James Hawes
- Oyuncular: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Jon Bernthal
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yayin Tarihi: 11 Nisan / Vizyon
CIA'de çalışan bir analist olan Heller, yıllardır masa başından ayrılmamıştır. Ancak Londra'daki terörist saldırısında eşini kaybedince, zekasını doğrudan sahada göstermek zorunda kalır. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine işleri kendi eline alan Charlie, sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.
🔟 The End
- Yönetmen: Joshua Oppenheimer
- Tür: Müzikal, Dram
- Oyuncular: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James
- Yayın Tarihi: 25 Nisan / Vizyon
Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo