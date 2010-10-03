Silicon Power, Class 10 derecelendirmeli microSDHC bellek kartlarını duyurdu

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Class 10 performans derecelendirmesine sahip microSDHC kartlarını duyurdu. Modeline göre 4GB, 8GB ve 16GB depolama alanı sunan yeni bellek kartları, SD 3.0 spesifikasyonu çerçevesinde hazırlanırken, 10MB/saniye yazma hızı sundukları açıklandı.

Akıllı telefonlar ve yüksek tanımlı video çekebilen dijital video kameralar için hazırlanan 0.6 gram ağırlığındaki bellek kartlarının -25 derece ile 85 derece aralığında çalışabildiği belirtiliyor. Silicon Power tarafından ömür garanti ile birlikte önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni bellek kartları için henüz herhangi fiyat bilgisi bulunmuyor.