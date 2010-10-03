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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power, Class 10 derecelendirmeli microSDHC bellek kartlarını duyurdu

8 yıl
6,9b
1
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Class 10 performans derecelendirmesine sahip microSDHC kartlarını duyurdu. Modeline göre 4GB, 8GB ve 16GB depolama alanı sunan yeni bellek kartları, SD 3.0 spesifikasyonu çerçevesinde hazırlanırken, 10MB/saniye yazma hızı sundukları açıklandı.

Akıllı telefonlar ve yüksek tanımlı video çekebilen dijital video kameralar için hazırlanan 0.6 gram ağırlığındaki bellek kartlarının -25 derece ile 85 derece aralığında çalışabildiği belirtiliyor. Silicon Power tarafından ömür garanti ile birlikte önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni bellek kartları için henüz herhangi fiyat bilgisi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
class 10 iyi bir gelişme fakat 16gb gibi ufak değerler çok yetersiz en az 64gb ve üzeri olmalı kanaatindeyim teknoloji çok hızlı diyenlere inat çok yavaş diyorum özelliklede ülkemizde sürünüyor durumda biz her aksesuar ve ürünü 8-10 yıl sonra kullanmak zorundamıyız anlamıyorum neden bu kadar geç sahip olabiliyoruz. Geç geldiği içinde doğal olarak daha yeni modeller ve ürünler çıkıyor bizde tabiki bir sonraki ürünü beklediğimizden satış gerçekleşemiyor. Durum içler acısı arkadaşlar
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