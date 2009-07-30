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Silicon Power entegre ısı sensörlü yeni DDR3 belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power entegre ısı sensörlü yeni DDR3 belleklerini duyurdu
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Transcend'den sonra entegre ısı sensörlü belleklerini duyuran bir diğer isim oldu. Firmanın sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı yeni DDR3 modülleri, kullanılan entegre ısı sensörü ile sistem çakılmalarının önüne geçilmesine, verimliliğin arttıırlmasına ve genel performansın geliştirilmesine olanak tanıyabiliyorlar.

Fly-by devre tasarımıyla DRAM ve kontrolcü arasındaki sinyal verimliliğinin geliştirildiği açıklanan bellek modüllerinde ayrıca sinyal yansımasının önüne geçmek için ODT (On-DIE Termination) teknolojisine de yer veriliyor. JEDEC standartları ekseninde hazırlanan modüllerden 1066MHz'de çalışan çözüm CL7, 1333MHz'de çalışan çözüm ise CL9 zamanlamalarıyla görev yapıyor.

Ömür boyu garanti ile gelen belleklerin 1GB / 2GB modül veya 2GB (1GBx2), 3GB (1GBx3), 4GB (2GBx2) ile 6GB (2GBx3) kitler halinde satılacağı belirtildi.

Silicon Power yeni bellek çözümleriyle ilgili henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı.


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Tolgá 10 yıl
masaüstü için neden ısı sensörü yok ??
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