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SiliconPower, LuxMini serisi yeni USB belleklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SiliconPower, LuxMini serisi yeni USB belleklerini duyurdu
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Tayvanlı bellek üreticisi Silicon Power, LuxMini serisi tasarım odaklı USB belleklerini duyurdu. Çift renkli tasarımlarıyla gençleri hedef alan LuxMini 320 ve Lux Mini 322 modellerinin her ikisi de 65.30 x 18.30 x 8.40 mm boyutlarında ve 9 gram ağırlığındalar. Parlak metal kasaya ve kapaklı tasarıma sahip olan sürücüler 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyorlar.

USB 1.1 ve 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni belleklerin ay sonuna doğru satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkında henüz yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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artenis 9 yıl
slıconpower in 2006 da elıme gecen bır urunu var, 1 mm kalılıgında alimunyum kasa o zmnlar 256mb normaldı tabı ancak kasa takdıre sayendi kesınlıkle, simdı elımdekı8gb plastık kasalar pek hos degıl...
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CoreXXX 9 yıl
şık duruyor ama tek özelliği bu olmamalı. veri aktarımı sırasında usb bellek yavaşşa çıldırtıyor çünkü
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toonjai 9 yıl
okuma-yazma hızlarından bahsedilmemiş ? ocz 16 gb diesel'in yanında bunların pek şansı yok sanırım.
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sotoxs 9 yıl
neredeyse 2 yıldır 8 likler seviyesinde fiyatları sabitlediler düşmedi gitti. 32 likleri 25-30 civarında bekliyordum bu sene başında, 2 sene önce sandisk 8lik aldığımda
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Bul3nt 9 yıl
gerçekten sağlam ve çok şık görünüyor fiyatları ne olacak galiba
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