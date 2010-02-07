SiliconPower, LuxMini serisi yeni USB belleklerini duyurdu

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Tayvanlı bellek üreticisi Silicon Power, LuxMini serisi tasarım odaklı USB belleklerini duyurdu. Çift renkli tasarımlarıyla gençleri hedef alan LuxMini 320 ve Lux Mini 322 modellerinin her ikisi de 65.30 x 18.30 x 8.40 mm boyutlarında ve 9 gram ağırlığındalar. Parlak metal kasaya ve kapaklı tasarıma sahip olan sürücüler 2GB, 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyorlar.

USB 1.1 ve 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni belleklerin ay sonuna doğru satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları hakkında henüz yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.