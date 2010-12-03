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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarını tanıttı
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Hazırladığı yüksek kaliteli kasa ve güç kaynaklarıyla sektörün iddialı üreticilerinden birisi olan SilverStone, 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. Strider Gold serisi altında sunulan 750 Watt, 850 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynakları, tek kanal 12v rail tasarımını baz alıyorlar.

Uzun ömürlü kullanım için Japonya üretimi yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı güç kaynakları, ATX 12V 2.3 ve EPS 12V standartlarına destek sunuyorlar. Aktif PFC özelliği ile donatılan yeni modellerde, yüksek akım yüksek voltaj, yüksek ısı ve kısa devre gibi 7 farklı koruma teknolojisi ile destekleniyorlar.

Soğutma için 135mm çapında fana yer verilen ve 19-36 dbA arası gürültü yaratan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 100.000 saat. SilverStone tarafından önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarının son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.

SilverStone Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarını tanıttı
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SilverStone Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarını tanıttı
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DH Misafiri 8 yıl
SilverStone Strider ST1000 1000W kullanıyom 2006 dan beri şu ana kadar bi sıkıntı olmadı.
Alınabilecek en iyi markalardan birisi almak isteyenlere tavsiye ederim.
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Madronom 8 yıl
Yok böyle bir PSU...!
SilverStone Strider bir...
High Power 1200Watt Rock Solid iki...
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ozkan_tpc 8 yıl
1000w-1200w olanı bir kez alınır birkaç sistem değişir fakat o yerinde kalır gibi.
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nirvanha 8 yıl
Valla helal olsun , iki satır yazı ve de iki adet resme bakarak ;mükemmel bir psu olduğunu hemen de anladınız.Dumur oldum desem yeridir....
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ofbekar 8 yıl

nirvanha

Valla helal olsun , iki satır yazı ve de iki adet resme bakarak ;mükemmel bir psu olduğunu hemen de anladınız.Dumur oldum desem yeridir....


Silverstone markası psu camiasının Lamborghini'sidir. Her ürünleri sınıfının en kaliteli ürünleridir. Kullanılan koponentler aynen haberde yazdığı gibi ya Japon ya da Alman menşeeilidir. 850W Silverstone kullanan biri olarak, o iki satır yazı beni yeterince tatmin etti ve eğer yeni bir sistem toplayacak olsam bu seri psu ları direk listeme yazardım.
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OverClocK1ng 8 yıl
nirvanha
Valla helal olsun , iki satır yazı ve de iki adet resme bakarak ;mükemmel bir psu olduğunu hemen de anladınız.Dumur oldum desem yeridir....

Hani daha önce Silverstone'u görmemiş, duymamış veya satmamış olsam neyse belki yazdığını normal bulabilirdim.

Üstelik yukarıda daha önce sattığımı da belirtmeme rağmen nasıl böyle anlamsız mesaj atabiliyorsunuz şaşıyorum.

O zaman yazdığımı okumadan direk yazıyorsunuz demektir...

Biraz dikkatli okuyun sonra cevap yazın...

Silverstone'un PSU'sunu da sattım kasasını da...

Hepsi de üstteki arkadaşın dediği gibiydi.

Enermax Ferrrari, Silverstone da Lamborghini dir...
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet resmen dehşet olmuş. Bunun 1000Watt dı sanırım ben satıyordum çalışırken. O 80Amper idi tek kanalda. Bu da herhalde 96 falandır. Hatta bir de GOLD bu. Daha bile fazla olabilir. 10 numara PSU.
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No Way Out 8 yıl
Fiyatı inanılmaz yüksek olur, fakat 1500W PSU alanlar bunu tercih etmelidir, eski 12v versiyonu olan düşük akım sağlayan PSU'lardan kaçınmalıdır. Zaten piyasadaki tüm 1200W PSU'lar 1600W'lık sistemi kaldırabiliyor, yani 1200W yazan PSU'ları +1200W diye düşünebilirsiniz.
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Xallez 8 yıl
Piyasanın high end psu sınıfının yeni kralı geliyor.
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CrySystem 8 yıl

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Rey Leon 8 yıl
iyi hoş güzelde fanları neden 13.5 fana birşey olduğu takdirde nası bulucaklar o fanı
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