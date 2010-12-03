SilverStone Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarını tanıttı

Hazırladığı yüksek kaliteli kasa ve güç kaynaklarıyla sektörün iddialı üreticilerinden birisi olan SilverStone, 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. Strider Gold serisi altında sunulan 750 Watt, 850 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt kapasiteli yeni güç kaynakları, tek kanal 12v rail tasarımını baz alıyorlar.

Uzun ömürlü kullanım için Japonya üretimi yüksek kaliteli komponentlerin kullanıldığı güç kaynakları, ATX 12V 2.3 ve EPS 12V standartlarına destek sunuyorlar. Aktif PFC özelliği ile donatılan yeni modellerde, yüksek akım yüksek voltaj, yüksek ısı ve kısa devre gibi 7 farklı koruma teknolojisi ile destekleniyorlar.

Soğutma için 135mm çapında fana yer verilen ve 19-36 dbA arası gürültü yaratan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 100.000 saat. SilverStone tarafından önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen Strider Gold serisi yüksek verimlilikli yeni güç kaynaklarının son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.