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SilverStone Treasure TS-03 ile 5.25-inç slotunda çift sürücü kullanılabiliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone Treasure TS-03 ile 5.25-inç slotunda çift sürücü kullanılabiliyor
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Kalite çıtası yüksek komponentleriyle tanıdığımız SilverStone, Treasure TS03 adını verdiği yeni slot çoklayıcısını duyurdu. Kullanıcılar, Treasure TS03'ü kasalarında 5.25-inç sürücü slotuna takarak 2.5-inç boyutundaki bir optik sürücü ve bir depolama biriminin aynı anda kullanabiliyorlar. SATA ya da PATA fark etmeksizin 12.7mm kalınlığındaki ince yapılı optik sürücülerle uyumlu olan yeni cihaz, depolama tarafındaysa 2.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lere destek sunuyor ayrıca harici donanımlarla hız bağlantı için üzerinde iki adet te USB 2.0 portu bulunuyor.

SilverStone çok fonksiyonlu yeni slot çoklayıcısı Treasure TS-03'ü, bir yıllık garanti ile 50 dolar seviyesinden satışa sunuyor.

SilverStone Treasure TS-03 ile 5.25-inç slotunda çift sürücü kullanılabiliyor
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artenis 9 yıl
hepsini bir anda vermek akıllıca olmaz ;)
$$$$$
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DavutGENC 9 yıl
Arka panelde bir adet usb ce cevirme de koysaydı garanti alırdım
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deniz_sea 9 yıl
ssd ler yayılınca çok iş yapar bence alırız notebook dvd ve ssd beraber takarız
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