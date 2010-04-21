SilverStone'dan kompakt boyutlu yeni güç kaynağı: ST45SF

Kalite çıtası yüksek komponentleriyle tanınan SilverStone, medya bilgisayarları ve nettop'lar için hazırladığı kompakt boyutlu yeni güç kaynağını duyurdu. SFF (small form factor) formunda olan ve mini-bilgisayarların yanı sıra kutu içeriğindeki adaptör yardımıyla ATX kasalarla da uyumlu olan ST45SF isimli 450 Watt kapasiteli güç kaynağı, 125 x 63.5 x 100 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında.

80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %85'e varan oranda enerji verimliliği sunabilen güç kaynağı, 18dbA gürültü oranına sahip 80mm çapında fan ile soğutuluyor. SilverStone'dan yapılan açıklamaya göre 100.000 saatlik hata öncesi kullanım ömrü sunan güç kaynağı 58.30 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.