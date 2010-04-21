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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SilverStone'dan kompakt boyutlu yeni güç kaynağı: ST45SF

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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7
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kalite çıtası yüksek komponentleriyle tanınan SilverStone, medya bilgisayarları ve nettop'lar için hazırladığı kompakt boyutlu yeni güç kaynağını duyurdu. SFF (small form factor) formunda olan ve mini-bilgisayarların yanı sıra kutu içeriğindeki adaptör yardımıyla ATX kasalarla da uyumlu olan ST45SF isimli 450 Watt kapasiteli güç kaynağı, 125 x 63.5 x 100 mm boyutlarında ve 1 Kg ağırlığında.

80 Plus Bronz sertifikasına sahip olan ve %85'e varan oranda enerji verimliliği sunabilen güç kaynağı, 18dbA gürültü oranına sahip 80mm çapında fan ile soğutuluyor. SilverStone'dan yapılan açıklamaya göre 100.000 saatlik hata öncesi kullanım ömrü sunan güç kaynağı 58.30 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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Nm1 7 yıl
Htpc de en fazla ağırlık yapan parça güç kaynağı olduğu için tercih etmekte fayda var 1kg. çok iyi.
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szararsiz 6 yıl
Bu güç ünitesini aramaktayım elinde olan veya nasıl temin edebileceğimi bilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim. Teşekkürler.
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yasar_lives 9 yıl
SilverStone 500 watt var kullanıyorum. sorunu yaşamayan SÜPER
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RapscallioN 9 yıl
Zaten başarı dediğin düşük kapasiteli güç kaynaklarında kalite ve verimliliği yüksek tutabilmekte,her ne kadar amper değerleri bilinmesede piyasadaki çakma 450-500 watt olanlardan daha iyi olacağını düşünüyorum ve bu fiyatada gayet uygun gözüküyor...
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