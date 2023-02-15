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    Google Fiber’in uygun fiyatlı 5 Gbps internet hizmeti kullanıma sunuluyor

    Google'ın Fiber ev internet hizmeti artık kapsamını büyütüyor. Yapılan açıklamaya göre Google Fiber’in simetrik 5 Gbps hızındaki internet hizmeti farklı şehirlere geliyor.
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    Simetrik 5 Gbps hız sunan Google Fiber hizmeti başlıyor Tam Boyutta Gör
    Alphabet’in geniş bant İnternet hizmeti olan Google Fiber, yavaş olsa da büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında test edilmeye başlanan yeni 5 Gbps’lik plan artık genel kullanıma sunulmaya başlanıyor.

    Google'dan simetrik 5 Gbps hamlesi

    Google Fiber’in 5 Gbps’lik planı simetrik indirme ve yükleme hızları vadediyor. Aylık 125 dolar gibi cüzi bir fiyat talep eden firma bu hizmetini şimdilik Kansas, West Des Moines ve Salt Lake bölgelerine verecek. Bu yeni paketi almak isteyenler isteğe bağlı olarak Wi-Fi 6 yönlendirici, iki adede kadar ağ genişletici ve evleri 10 Gb/sn'ye hazır olacak şekilde yükselten profesyonel destek de alabiliyorlar.

    5 Gb/sn hızları çoğu ev kullanıcısı için aşırı bir hız olsa da minimum gecikmeye ihtiyaç duyan veya sık sık büyük dosyalar aktarmak zorunda olan profesyoneller, oyuncular ve diğerleri için kullanışlı olacaktır. 5 Gb/sn indirme hızı ile 150 GB boyutu olan Microsoft Flight Simulator’ü indirmek sadece üç dört dakika sürecektir.

    Google Fiber bir süre sessiz kalmış ve firmanın bu hizmetini iptal edeceği konuşulmaya başlanmıştı. Ancak yükseltilen hızlar ve yeni şehirlerin eklenmesi Google'ın Fiber'e yeniden odaklandığını gösteriyor. Ancak Google Fiber’in rakipleri de yok değil. Frontier ve Optimum gibi şirketler sırasıyla aylık 155 dolar ve 180 dolar karşılığında 5 Gb/sn internet hızları sunuyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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