Google Fiber’in uygun fiyatlı 5 Gbps internet hizmeti kullanıma sunuluyor

Tam Boyutta Gör Alphabet’in geniş bant İnternet hizmeti olan Google Fiber, yavaş olsa da büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında test edilmeye başlanan yeni 5 Gbps’lik plan artık genel kullanıma sunulmaya başlanıyor.

Google'dan simetrik 5 Gbps hamlesi

Google Fiber’in 5 Gbps’lik planı simetrik indirme ve yükleme hızları vadediyor. Aylık 125 dolar gibi cüzi bir fiyat talep eden firma bu hizmetini şimdilik Kansas, West Des Moines ve Salt Lake bölgelerine verecek. Bu yeni paketi almak isteyenler isteğe bağlı olarak Wi-Fi 6 yönlendirici, iki adede kadar ağ genişletici ve evleri 10 Gb/sn'ye hazır olacak şekilde yükselten profesyonel destek de alabiliyorlar.

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5 Gb/sn hızları çoğu ev kullanıcısı için aşırı bir hız olsa da minimum gecikmeye ihtiyaç duyan veya sık sık büyük dosyalar aktarmak zorunda olan profesyoneller, oyuncular ve diğerleri için kullanışlı olacaktır. 5 Gb/sn indirme hızı ile 150 GB boyutu olan Microsoft Flight Simulator’ü indirmek sadece üç dört dakika sürecektir.

Google Fiber bir süre sessiz kalmış ve firmanın bu hizmetini iptal edeceği konuşulmaya başlanmıştı. Ancak yükseltilen hızlar ve yeni şehirlerin eklenmesi Google'ın Fiber'e yeniden odaklandığını gösteriyor. Ancak Google Fiber’in rakipleri de yok değil. Frontier ve Optimum gibi şirketler sırasıyla aylık 155 dolar ve 180 dolar karşılığında 5 Gb/sn internet hızları sunuyor.

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