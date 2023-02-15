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    İnternetin babası olarak tanınan dev isim yapay zeka için uyardı

    İnternetin babası olarak adlandırılan Vint Cerf, yapay zeka konusunda insanları uyardı ve sadece ChatGPT harika diye eksiklerin görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizdi.
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    İnternetin babası uyardı: Yapay zeka için acele etmeyin Tam Boyutta Gör
    Bob Kahn'la birlikte geliştirdiği TCP/IP ile Turing Ödülü alan ve "İnternetin babası" olarak adlandırılan kişilerden birisi olan Vint Cerf, insanları yapay zeka konusunda uyardı. Ek olarak yatırımcıların sadece iyi şeyleri görmemeleri gerektiği de belirtiliyor.

    Vint Cerf, yapay zeka sohbet araçları için iş insanlarının acele etmemelerini ve sadece bu olay sıcak bir konu diye yatırım yapmamalarını söyledi. Cerf ayrıca açıklamasında "Bazılarınızın dikkate alacağını umduğum bir etik sorun var" dedi. Google'ın geçen hafta duyurulan Bard konuşma yapay zekasına atıfta bulunarak, "Herkes ChatGPT veya Google'ın sürümünden bahsediyor ve bunun her zaman istediğimiz gibi çalışmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    İnternetin babası yapay zeka için uyardı

    Önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi OpenAI’ın ChatGPT aracı, Google’ın Bard aracı ve Microsoft’un Bing’e entegre ettiği yapay zekalar son derece bariz hatalar yapabiliyor. Dikkatli olmayan kişilerin ise bu hatalara inanması içten bile değil zira bu modeller yaptıkları hatayı veya verdikleri yanlış bilgiyi gerçekmiş gibi gösteriyor.

    İnternetin babası uyardı: Yapay zeka için acele etmeyin Tam Boyutta Gör
    Vint Cerf gibi Alphabet başkanı John Hennessy’de, bir süre önce, sistemlerin hala yaygın olarak kullanışlı olmaktan çok uzak olduğunu ve halk üzerinde test etmeden önce hala çözülmesi gereken birçok hata ve "toksiklik" sorunu olduğunu söyledi.

    Bununla birlikte Vint Cerf, bu sistemlerin kullanımı konusunda da halkı uyardı ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Cerf, insanlığın açgözlülüğünün değişmediğini yapay zekanın da insanların yararı için geliştirilmediğini belirtiyor; "Sizin değil, onların yararına olanı yapmaya çalışacaklar. Bu yüzden bunu hatırlamalı ve bu teknolojileri nasıl kullandığımız konusunda dikkatli olmalıyız."

    Vint Cerf konuşması sırasında yapay zeka modellerinin yanlış bir şeyi gerçekmiş gibi sunmalarına da değindi ve sorumluluk alanına işaret etti; "Mühendislik tarafında, benim gibi mühendislerin bu teknolojileri evcilleştirmenin bir yolunu bulmaktan sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum, böylece zarar verme olasılıkları daha düşük olur.” Cerf ayrıca bu modellerin vereceği tıbbi tavsiyelerin istenmeyen sonuçları olabileceğini de söyledi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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