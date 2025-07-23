Türkiye’den uzay atılımı: ROKETSAN Şimşek-2 ile uydular fırlatılacak

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetiminde düzenlenen IDEF 2025, Türkiye'nin savunma sanayiindeki vitrinini bir kez daha uluslararası arenaya taşıdı. Fuarın en dikkat çeken projelerinden biri ise ROKETSAN tarafından tanıtılan Şimşek-2 Uydu Fırlatma Aracı oldu.

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1.5 tonluk yükü uzaya taşıyacak

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada Şimşek-2’nin Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı. Şimşek-2, 1.5 tonluk bir uyduyu veya ilgili faydalı yükü 700 kilometrenin üzerindeki Güneş eşzamanlı yörüngeye taşınmasını sağlayacak. Bu sistem iki kademeli sıvı yakıtlı bir roket yapısıyla geliştirildi

Tam Boyutta Gör İkinci ayrıca Şimşek-1 platformunun daha önce 400 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesiyle tanıtıldığını hatırlatarak, Şimşek-2'nin bu alanda çok ciddi bir artış sunduğuna dikkat çekti.

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Şimşek-2, Türkiye’nin yalnızca savunma değil aynı zamanda sivil ve ticari uydu görevleri için de küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olmasını hedefliyor. Sistem, hem yörüngeye hassas yerleştirme hem de yüksek taşıma kapasitesiyle yerli uydu projelerine tam uyumlu olarak geliştiriliyor.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli uydu fırlatma kapasitesine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurmuş ve Şimşek-1 Uydu Fırlatma Sistemi’nin ilk testinin 2027 yılında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Şimşek-2'nin de 2027 sonrasında, 2029'a kadar test edilmesi bekleniyor.

Şimşek-2’nin öne çıkan teknik özellikleri

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Uzunluk: 39,2 metre

Çap: Birinci kademe 3,3 m, ikinci kademe ve başlık 3,0 m

Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kg

Yörünge yüksekliği: 700+ kilometre

İtki sistemi: İki kademe sıvı yakıtlı roket motoru

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