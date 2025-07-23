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    Türkiye’den uzay atılımı: ROKETSAN Şimşek-2 ile uydular fırlatılacak

    IDEF 2025’te tanıtılan Şimşek-2, Roketsan’ın uzay teknolojileri alanındaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Fırlatma sistemi, Türkiye'yi bağımsız uydu fırlatma hedefine yaklaştırıyor.

    Türkiye, ROKETSAN Şimşek-2 ile kendi uydularını fırlatacak Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetiminde düzenlenen IDEF 2025, Türkiye'nin savunma sanayiindeki vitrinini bir kez daha uluslararası arenaya taşıdı. Fuarın en dikkat çeken projelerinden biri ise ROKETSAN tarafından tanıtılan Şimşek-2 Uydu Fırlatma Aracı oldu.

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    1.5 tonluk yükü uzaya taşıyacak

    Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada Şimşek-2’nin Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı. Şimşek-2, 1.5 tonluk bir uyduyu veya ilgili faydalı yükü 700 kilometrenin üzerindeki Güneş eşzamanlı yörüngeye taşınmasını sağlayacak. Bu sistem iki kademeli sıvı yakıtlı bir roket yapısıyla geliştirildi

    Türkiye, ROKETSAN Şimşek-2 ile kendi uydularını fırlatacak Tam Boyutta Gör
    İkinci ayrıca Şimşek-1 platformunun daha önce 400 kilogramlık faydalı yük taşıma kapasitesiyle tanıtıldığını hatırlatarak, Şimşek-2'nin bu alanda çok ciddi bir artış sunduğuna dikkat çekti.

    Şimşek-2, Türkiye’nin yalnızca savunma değil aynı zamanda sivil ve ticari uydu görevleri için de küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olmasını hedefliyor. Sistem, hem yörüngeye hassas yerleştirme hem de yüksek taşıma kapasitesiyle yerli uydu projelerine tam uyumlu olarak geliştiriliyor.

    Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli uydu fırlatma kapasitesine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurmuş ve Şimşek-1 Uydu Fırlatma Sistemi’nin ilk testinin 2027 yılında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Şimşek-2'nin de 2027 sonrasında, 2029'a kadar test edilmesi bekleniyor.

    Şimşek-2’nin öne çıkan teknik özellikleri

    Türkiye, ROKETSAN Şimşek-2 ile kendi uydularını fırlatacak Tam Boyutta Gör

    • Uzunluk: 39,2 metre
    • Çap: Birinci kademe 3,3 m, ikinci kademe ve başlık 3,0 m
    • Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kg
    • Yörünge yüksekliği: 700+ kilometre
    • İtki sistemi: İki kademe sıvı yakıtlı roket motoru
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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    Paetzold 1 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 6 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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