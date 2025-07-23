Türkiye’den uzay atılımı: ROKETSAN Şimşek-2 ile uydular fırlatılacak

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1.5 tonluk yükü uzaya taşıyacak
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tanıtım sırasında yaptığı açıklamada Şimşek-2’nin Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı. Şimşek-2, 1.5 tonluk bir uyduyu veya ilgili faydalı yükü 700 kilometrenin üzerindeki Güneş eşzamanlı yörüngeye taşınmasını sağlayacak. Bu sistem iki kademeli sıvı yakıtlı bir roket yapısıyla geliştirildi
Şimşek-2, Türkiye’nin yalnızca savunma değil aynı zamanda sivil ve ticari uydu görevleri için de küresel ölçekte rekabetçi bir oyuncu olmasını hedefliyor. Sistem, hem yörüngeye hassas yerleştirme hem de yüksek taşıma kapasitesiyle yerli uydu projelerine tam uyumlu olarak geliştiriliyor.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli uydu fırlatma kapasitesine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurmuş ve Şimşek-1 Uydu Fırlatma Sistemi’nin ilk testinin 2027 yılında gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Şimşek-2'nin de 2027 sonrasında, 2029'a kadar test edilmesi bekleniyor.
Şimşek-2’nin öne çıkan teknik özellikleri
- Uzunluk: 39,2 metre
- Çap: Birinci kademe 3,3 m, ikinci kademe ve başlık 3,0 m
- Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kg
- Yörünge yüksekliği: 700+ kilometre
- İtki sistemi: İki kademe sıvı yakıtlı roket motoru
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya