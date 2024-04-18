Yapay zekalı sınır teknolojileri geliştiren yerli şirket 12,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Bugüne kadar yeni nesil akıllı gözetim ve keşif sistemleri üreten RobotEye, bu yatırım ile sınır güvenliği alanında kendini geliştirecek. Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Hint-Pasifik ülkelerinde sınır güvenliğine yönelik savunma ve güvenlik sistemlerine talep her geçen gün artıyor.
Sınır güvenliğinde insanlı sistemler yeteri kadar etkili bir güvenlik sağlayamıyor. RobotEye, sensörlü cihazlardan ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak sınırları koruyor. Ayrıca daha düşük maliyetle sınırlar korunmuş oluyor.
RobotEye'ın geliştirdiği teknolojiler neler?
RobotEye'ın “Central” isimli komuta-kontrol yazılım platformu, eski nesil cihazları akıllandırmaya yarıyor. "Solo" isimli akıllı fotokapan, kritik geçiş noktalarının gözetlenmesini sağlıyor. Uydu bağlantısı ve cihaz üzerinde yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.
“Eye” isimli sistem ise taktik ve özel operasyon ekipleri için geliştirildi. Arazide her türlü iletişim altyapısından bağımsız olarak durumsal farkındalık oluşturuyor. Bu sistem, sınır içi ve sınır ötesi hassas bölgelerde görev yapan özel birliklerin güvenliğini sızma ve sabotaj tehditlerine karşı artırıyor.
ARZ Portföy'den aldıkları yatırım sayesinde şirketin yeteneklerinin geliştirileceğini duyuran RobotEye Genel Müdürü Ferit Çakıcı, “Bu finansman sayesinde büyümemizi hızlandıracağız, teknolojik yeteneklerimizi genişleteceğiz ve uluslararası güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitemizi artıracağız.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)