Yapay zekalı sınır teknolojileri geliştiren yerli şirket 12,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Tam Boyutta Gör Savunma alanında yapay zeka teknolojileri geliştiren RobotEye Yapay Zeka Sistemleri ismindeki yerli şirket, 12,5 milyon değerleme üzerinden yatırım aldı. Türk girişim şirketlerin yatırımlarıyla bilinen ARZ Portföy, söz konusu yatırımı yaptı.

Bugüne kadar yeni nesil akıllı gözetim ve keşif sistemleri üreten RobotEye, bu yatırım ile sınır güvenliği alanında kendini geliştirecek. Batı Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası, Hint-Pasifik ülkelerinde sınır güvenliğine yönelik savunma ve güvenlik sistemlerine talep her geçen gün artıyor.

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Sınır güvenliğinde insanlı sistemler yeteri kadar etkili bir güvenlik sağlayamıyor. RobotEye, sensörlü cihazlardan ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak sınırları koruyor. Ayrıca daha düşük maliyetle sınırlar korunmuş oluyor.

RobotEye'ın geliştirdiği teknolojiler neler?

RobotEye'ın “Central” isimli komuta-kontrol yazılım platformu, eski nesil cihazları akıllandırmaya yarıyor. "Solo" isimli akıllı fotokapan, kritik geçiş noktalarının gözetlenmesini sağlıyor. Uydu bağlantısı ve cihaz üzerinde yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.

Tam Boyutta Gör

“Eye” isimli sistem ise taktik ve özel operasyon ekipleri için geliştirildi. Arazide her türlü iletişim altyapısından bağımsız olarak durumsal farkındalık oluşturuyor. Bu sistem, sınır içi ve sınır ötesi hassas bölgelerde görev yapan özel birliklerin güvenliğini sızma ve sabotaj tehditlerine karşı artırıyor.

ARZ Portföy'den aldıkları yatırım sayesinde şirketin yeteneklerinin geliştirileceğini duyuran RobotEye Genel Müdürü Ferit Çakıcı, “Bu finansman sayesinde büyümemizi hızlandıracağız, teknolojik yeteneklerimizi genişleteceğiz ve uluslararası güvenlik ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitemizi artıracağız.” dedi.

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