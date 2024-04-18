Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye iHA'larda çok ilerledi, Yunanistan geride kaldı

Tam Boyutta Gör Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin insansız hava araçlarındaki başarısı hakkında açıklama yaptı. Dendias, Türkiye’nin İHA üretiminde çok ileride olduğunu, Yunanistan’ın geride kaldığını söyledi.

Yunan TV kanalı SKAI TV’ye açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, şunları söyledi:

“Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil."

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Yunanistan Türk İHA'larına karşı Demir Kubbe kuracak

Yunanistan’ın İHA’larda ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Dendias ayrıca yeni projeleri hakkında ilk açıklamayı yaptı. Yunanistan’ın İsrail'deki Demir Kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Dendias, “Havadan gelebilecek saldırılara ve İHA’lara karşı, İsrail benzeri savunma kubbeleri oluşturacağız. Ülkenin muhtemel hava saldırılarına kapalı olması gerek.” ifadelerini kullandı. Bu tür altyapının geliştirilmesinin zaman alacağını kabul ederek ülkenin 2030 takviminde bu proje için ayrılan bir bütçe olduğunu sözlerine ekledi.

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