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    Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye iHA'larda çok ilerledi, Yunanistan geride kaldı

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin İHA gücüne övgü yaptı. Ayrıca hava saldırılarına karşı İsrail'in Demir Kubbesine benzer hava savunma sistemi kurulacağını söyledi.
    Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye iHA'larda çok ilerledi Tam Boyutta Gör
    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin insansız hava araçlarındaki başarısı hakkında açıklama yaptı. Dendias, Türkiye’nin İHA üretiminde çok ileride olduğunu, Yunanistan’ın geride kaldığını söyledi.

    Yunan TV kanalı SKAI TV’ye açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, şunları söyledi:

    “Samimi olmak istiyorum, Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri adım attı. Biz bunu yeterince erken görmedik. Belki de erken gördük, bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil, bunu Silahlı Kuvvetlere dahil edip, yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil."

    Yunanistan Türk İHA'larına karşı Demir Kubbe kuracak

    Yunanistan’ın İHA’larda ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Dendias ayrıca yeni projeleri hakkında ilk açıklamayı yaptı. Yunanistan’ın İsrail'deki Demir Kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Dendias, “Havadan gelebilecek saldırılara ve İHA’lara karşı, İsrail benzeri savunma kubbeleri oluşturacağız. Ülkenin muhtemel hava saldırılarına kapalı olması gerek.” ifadelerini kullandı. Bu tür altyapının geliştirilmesinin zaman alacağını kabul ederek ülkenin 2030 takviminde bu proje için ayrılan bir bütçe olduğunu sözlerine ekledi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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