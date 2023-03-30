Şirketler, ChatGPT’yi iyi kullanan prompt mühendislerine çılgın paralar ödüyor

"İyi derecede ChatGPT kullanmak"
Şirketler, prompt mühendislerine ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyor çünkü mevcut çalışanlara bu sistemleri en iyi nasıl kullanacaklarını güvenli bir şekilde öğretmek istiyorlar. Bloomberg'in yeni bir raporunda, ChatGPT ya da Bing gibi sohbet robotlarının bir soruna istenen yanıtı vermesini sağlamakta çok iyi olan ve prompt mühendisliği adı altında oluşan yeni pozisyonlara işaret ediliyor. Esasen, bu kişileri yapay zekaya en iyi yanıtları üretmesi için doğru soruları sormakta başarılı olanlar olarak nitelendirebiliriz.
Yıllık 360.000 dolar ödeniyor
[twitter=https://mobile.twitter.com/BrianRoemmele/status/1640546718054793221]
Şu ada prompt mühendislere olan talep o kadar artmış durumdaki freelance çalışanlara istem başına ücret ödeniyor. Halihazırda ortalama olarak istem başına ücret miktarı 3 ila 10 dolar arasında değişiyor. Bununla birlikte istem yazma becerilerini bir şirket bünyesinde sunmak isteyenler ise çok daha fazlasını kazanabiliyor. Aktarılanlara göre bu mesleğin yıllık maaşları 50.000 dolardan başlayıp 360.000 dolar seviyesine kadar çıkıyor.
İngiltere ve İrlanda'da yapay zeka, otomasyon ve makine öğrenimi alanında çalışan bir şirketin sahibi olan Mark Standen, prompt mühendislerinin açıkçası maaşlarını kendilerinin belirlediğini aktarıyor ve mevcut durumu son 25 yılın en hızlı hareket eden BT pazarı olduğunu söylüyor. Şu anda, şirket destekli yapay zeka yarışının artan popülaritesi, oluşan yeni iş pozisyonları için bir “balon” yaratıp yaratmadığı belirsiz. Dolayısıyla prompt mühendislere olan talebin devam edip etmeyeceği, yapay zeka yarışının daha ne kadar devam edeceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı