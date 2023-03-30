Şirketler, ChatGPT’yi iyi kullanan prompt mühendislerine çılgın paralar ödüyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yeni yeni ortaya çıkan ve giderek popüler bir hale gelen prompt mühendisliği hakkında sizlere ayrıntılı bir içerik hazırlamıştık. Şimdi ise yeni yayınlanan bir rapor, yapay zeka yarışında şirketlerin en iyi personeli kapmaya odaklandığını gösteriyor. Şirketler yapay zeka modellerini etkin ve etkili bir şekilde kullanan insanları arıyor ve bunlar için yüzbinlerce dolar ödüyor.

"İyi derecede ChatGPT kullanmak"

Şirketler, prompt mühendislerine ciddi bir şekilde ihtiyaç duyuyor çünkü mevcut çalışanlara bu sistemleri en iyi nasıl kullanacaklarını güvenli bir şekilde öğretmek istiyorlar. Bloomberg'in yeni bir raporunda, ChatGPT ya da Bing gibi sohbet robotlarının bir soruna istenen yanıtı vermesini sağlamakta çok iyi olan ve prompt mühendisliği adı altında oluşan yeni pozisyonlara işaret ediliyor. Esasen, bu kişileri yapay zekaya en iyi yanıtları üretmesi için doğru soruları sormakta başarılı olanlar olarak nitelendirebiliriz.

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanındaki şirketler yapay zekanın ortaya çıkışını yakından izleyip sektörlerini nasıl etkileyeceğini ve buna uyum sağlamak için kendilerini en iyi nasıl konumlandırabileceklerini düşünüyor. Dolayısıyla yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan insanlar son derece değerli hale geliyor. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Accenture danışmanlık firmasının bir yan kuruluşunda prompt mühendisi olan Albert Phelps, herhangi bir günde işinin yaklaşık beş farklı istem üretmeyi ve ChatGPT'yi çalıştıran temel yazılım gibi büyük dil modeliyle 50 kez etkileşime girmeyi içerdiğini söylüyor.

Yıllık 360.000 dolar ödeniyor

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Şu ada prompt mühendislere olan talep o kadar artmış durumdaki freelance çalışanlara istem başına ücret ödeniyor. Halihazırda ortalama olarak istem başına ücret miktarı 3 ila 10 dolar arasında değişiyor. Bununla birlikte istem yazma becerilerini bir şirket bünyesinde sunmak isteyenler ise çok daha fazlasını kazanabiliyor. Aktarılanlara göre bu mesleğin yıllık maaşları 50.000 dolardan başlayıp 360.000 dolar seviyesine kadar çıkıyor.

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İngiltere ve İrlanda'da yapay zeka, otomasyon ve makine öğrenimi alanında çalışan bir şirketin sahibi olan Mark Standen, prompt mühendislerinin açıkçası maaşlarını kendilerinin belirlediğini aktarıyor ve mevcut durumu son 25 yılın en hızlı hareket eden BT pazarı olduğunu söylüyor. Şu anda, şirket destekli yapay zeka yarışının artan popülaritesi, oluşan yeni iş pozisyonları için bir “balon” yaratıp yaratmadığı belirsiz. Dolayısıyla prompt mühendislere olan talebin devam edip etmeyeceği, yapay zeka yarışının daha ne kadar devam edeceği bilinmiyor.

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