Yapay zeka fısıldayıcılarıyla tanışın! Yazılımcıları işsiz bırakacak Prompt mühendisliği nedir?

- Prompt ne demek 🤖
- Prompt mühendisliği nedir ❓
- Prompt mühendisi görevleri 📋
- Prompt mühendisi maaşları ne kadar 💰
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2023, yapay zeka savaşlarının yılı olacak desek yanlış olmaz. Zira OpenAI'nın ChatGPT'yi kullanıma sunmasıyla başlayan yarış, her geçen gün daha da kızışıyor. Microsoft'un Bing'e ChatGPT ve DALL-E'yi entegre etmesi, Google'ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu Bard'ı duyurması ve son olarak kod yazabilen Github Copilot X'in kervana katılmasıyla birlikte yapay zekanın süksesi iyice arttı.
"Yarışta ben de varım!" diyen teknoloji devleri ise kaynaklarını yapay zeka sistemleri için seferber ederken, prompt mühendisliği de bu gelişmelerden nasibini almış durumda. Peki son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri olan ve yazılımcıları işsiz bırakacağı dahi konuşulan prompt mühendisliği nedir?
Prompt ne demek 🤖
Örneğin; Windows bilgisayarlarda komut satırına yazılan ipconfig CMD komutu, bir prompt'tur.
Prompt mühendisliği nedir ❓
Prompt mühendisleri, istenen görevleri yapay zeka modelinin en iyi anlayacağı şekilde gerekli bilgi ve bağlamı sağlayarak istemde (prompt) bulunur. Bu komutlar belirli bir konuda kaynak sağlamak, modelin çıktısını yönlendirmek için belirli bir dil kullanmak (konuşma ve programlama dili) ya da sonucu şekillendirmek için kısıtlamalar olabilir. Ancak iş sadece komut vermekle de bitmiyor. Zira prompt mühendisinin ilgili modelin yetenekleri, sınırlamaları, çıktıların doğruluğu hakkında bilgi sahibi olması ve programlama becerisine de sahip olması gerekiyor.
Prompt mühendisi görevleri 📋
- Görevin anlaşılması: Prompt mühendisleri, istenen çıktıyı doğru bir şekile anlamalı buna uygun bilgi istemleri tasarlayabilmelidir.
- Model bilgisi: Prompt mühendisleri, çalıştıkları yapay zeka modelinin yetenekleri ve sınırılamaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
- Test etme ve yaratıcılık: Prompt mühendisleri, modelin çıktısını test edip değerlendirebilmeli. Edindiği bu deneyimler sonucunda istemleri ve modelin performansını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmalı.
- Sürekli güncel kalma: Prompt mühendisleri, üzerinde çalıştığı yapay zeka modelindeki gelişmeleri takip etmeli ve yenilikleri istemlerinde kullanmalı.
- Veriler hakkında bilgi sahibi olma: Prompt mühendisleri, yapay zeka modelinin eğitim verilerindeki olası yanlılıkların farkında olmalı ve bunları en aza indirgeyen istemler tasarlamalıdır.
- İşbirliği: Prompt mühendisleri; veri bilimcileri, mühendisler ve ürün yöneticileri gibi ekibin diğer üyeleriyle işbirliği içinde çalışabilmelidir.
- Teknik beceriler: Prompt mühendisleri, programlama ve metin yazma becerilerinin yanı sıra makine öğrenimi, doğal dil işleme ve ilgili teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Prompt mühendisi maaşları ne kadar 💰
Farklı sektörlerden birçok şirket, "ChatGPT uzmanı" veya "Prompt mühendisi" alımları yapmaya başladı. Bu pozisyonlar için teklif eden ücretler ise yıllık 335 bin dolara kadar çıkıyor.
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