Microsoft’un Bing yapay zekası için reklam dönemi başlıyor

Microsoft kurumsal başkan yardımcısı Yusuf Mehdi, yayınladığı blogda şirketin "sohbet deneyimine reklam yerleştirmeyi araştırdığını" söyledi. Bu sadece araştırma sekmesi altında kalmıyor, halihazırda zaten reklamların görülebileceği söyleniyor. Microsoft iletişim direktörü Caitlin Roulston, yaptığı açıklamada "Evet, reklamlar yeni Bing'de, özellikle sohbette gösterilecek (geleneksel arama sonuçlarında olduğu gibi) Yeni Bing önizleme aşamasında olduğundan, şu anda nasıl göründüğü konusunda bazı farklılıklar olabilir. Hâlâ reklam deneyimleri için yeni fırsatlar araştırıyoruz ve ilerleyen dönemde daha fazlasını paylaşacağız."
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı