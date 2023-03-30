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    Microsoft’un Bing yapay zekası için reklam dönemi başlıyor

    Microsoft’un yapay zeka destekli sohbet robotu yeni Bing, artık reklam göstermeye başlayacak. Henüz bu reklamların tam olarak neye benzeyeceği ise kesinleşmiş değil.
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    Microsoft, Bing sohbet aracına reklamları getiriyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT ile başlayan yapay zeka sohbet botu trendinde yeni Bing ile rekabette Google’ın önüne geçen Microsoft, elbette ki bunu tamamıyla insanlık yararına yapmadı. ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI’a yapılan 10 milyar dolar değerindeki yatırım sonrasında şirketin teknolojileri Bing’e eklenmişti ve şimdi Microsoft, sohbet modunda nasıl reklamlar göstereceğini araştırıyor.

    Bing reklamları geliyor

    Microsoft kurumsal başkan yardımcısı Yusuf Mehdi, yayınladığı blogda şirketin "sohbet deneyimine reklam yerleştirmeyi araştırdığını" söyledi. Bu sadece araştırma sekmesi altında kalmıyor, halihazırda zaten reklamların görülebileceği söyleniyor. Microsoft iletişim direktörü Caitlin Roulston, yaptığı açıklamada "Evet, reklamlar yeni Bing'de, özellikle sohbette gösterilecek (geleneksel arama sonuçlarında olduğu gibi) Yeni Bing önizleme aşamasında olduğundan, şu anda nasıl göründüğü konusunda bazı farklılıklar olabilir. Hâlâ reklam deneyimleri için yeni fırsatlar araştırıyoruz ve ilerleyen dönemde daha fazlasını paylaşacağız."

    Microsoft, Bing sohbet aracına reklamları getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft bir süredir reklamları Bing'de test ediyor. Reklamların nasıl görünebileceği hakkında bir fikir edinmek istiyorsanız üstteki ekran görüntüsüne bakabilirsiniz. Ucuz bir araç sorgusuna verilen bir yanıtta Bing’in yanıtlarının sonunda “Ad/reklam” kutucukları yerleştirdiği görülüyor. Kendi denemelerimde böyle bir reklamlı cevaba rastlamadım. Burada önemli olan reklamların gelmesi değil aslında, önemli olan reklamların dengesinin nasıl sağlanacağı. Microsoft bu dengeyi sağlıklı bir şekilde kurabilirse kazan-kazan senaryosuyla yoluna devam edebilir. Eğer kuramazsa, zaten web aramalarındaki reklamlardan usanan kullanıcıların tepkisiyle karşılaşabilir.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/29/23662476/microsoft-bing-chatbot-ads-revenue-sharing https://blogs.bing.com/search/march_2023/Driving-more-traffic-and-value-to-publishers-from-the-new-Bing
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