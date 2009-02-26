SiS LinkVast ilk jenerasyon SSD kontrolcülerini duyurdu

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Düşük maliyetli sistemler için hazırladığı Atom işlemcili yeni platformu geçtiğimiz günlerde Dell tarafından kullanılan SiS'in iştiraklerinden biri olan LinkVast isimli firma, SSD'ler için iki yeni kontrolcü hazırladı. Geleceğin depolama çözümleri olarak görülen ve sabit disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'lerin sahip olduğu potansiyel çok sayıda üreticiyi pazara çekiyor.

SSD diskler için temelde iki önemli komponent bulunuyor ki bunlar kullanılacak NAND flash bellek yongaları ve kontrolcü. LinkVast firması tarafından geliştirilen LVT820 ve LVT815 kod adlı yeni kontrol yongalarının 110nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve SATA-II arabirimiyle uyumlu olduğu bildirilirken 8 kanal (64bit/64CE) ve 4 kanal (32bit/32CE) bellek sistemleriyle kullanılabildiği belirtilmekte.

Geliştirilen yeni SSD kontrolcülerinin 16-bit ECC ve Advanced Dynamic & Static Wear Leveling teknolojilerine destek verildiği söylenirken, harici DRAM arabirimleriyle uyumlu olduğu ifade edildi. SLC (single-level cell) ve MLC (multi-level cell) formundaki NAND flash bellek yongalarıyla çalışabilen yeni SSD kontrolcülerinin örneklendirme aşamasında olduğu ve Haziran ayında kullanıma sunulacakları açıklandı.