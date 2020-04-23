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    SK Hynix 128 katmanlı NAND Flash yongalarının hacimli üretimine başlıyor

    Hafıza kümeleri pazarının büüyk oyuncularından SK Hynix 3D NAND’lerde yeni aşamaya geçişini duyurdu.
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    SK Hynix 128 katmanlı NAND Flash yongalarının hacimli üretimine başlıyor
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    Güney Koreli SK Hynix hafıza çözümlerinde vites yükseliyor. Firma yeni adım için hacimli üretime geçiş müjdesini verdi. Yeni çözümler yakında bantlardan çıkacak.

    128 katmanlı kümelerin hacimli üretimine başlanıyor

    Sk Hynix yaptığı duyuruyla içinde bulunduğumuz yılın 2. çeyreği içerisinde 128 katmanlı 3D NAND Flash belleklerin haicmli üretimine geçeceğini açıkladı. Temmuzdan öncesine tekabül eden süre aynı zamanda 96 katmanlı kümelerin yavaş yavaş terkedileceğinin de habercisi.

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    96 katmanlı 3D NAND çözümleri 2019 yılında firmanın bantlarının çoğunluğunu teşkil ediyordu. 128 katmanlı Flash birimleri TLC ve QLC tiplerinde üretilmeye devam edilecek. Ayrıca SK Hynix NVMe ürün gamını yeni NAND’lerle birlikte daha fazla form faktöründe daha geniş pazarlarda satışa sunmayı planlıyor.

    Diğer taraftan COVID-19 pandemisine rağmen SK Hynix gelirinde artış gözlemlemiş. geçtiğimiz çeyrekte %9’luk net kar marjı açıklayan firma, çeyrek bazında %239 gelir artışı yaşamış.

    Ayrıca Bkz. "Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu"

    Son olarak DRAM pazarında her ne kadar son dönemde akıllı telefon satışında beklenen dönemsel yavaşlama ve patlak veren salgın dolayısıyla azalma negatif etkili olsa da sunucu pazarındaki yoğun talep bu açığı büyük ölçüde telafi etmeyi başarmış. Bunun bir sonucu olarak DRAM siparişleri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4 düşerken fiyat artışı %3 seviyesinde kalmış.



    https://www.techpowerup.com/266152/sk-hynix-to-commence-mass-production-of-128-layer-nand-flash-in-q2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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