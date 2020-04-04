SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak

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DRAM ve NAND Flash yonga pazarının büyük oyuncularından SK Hynix’in yeni blog yazısı donanım dünyasında yeni bir döneme geçişi sağlayacak DDR5 birimlerini müjdeliyor.

Frekans artışı

Duyuruya göre firma bu yıl içerisinde DDR5 DRAM’lerinin hacimli üretimine başlayacak. JEDEC standartlarına göre DDR5 standartı 3200-8400 MHz aralığına konumlandırılsa da üreticiler tarafından 4800 MHz seviyesinden başlayacak.

Bu, hali hazırdaki ortalama bir DDR4 kite kıyasla %50 yüksek frekanstan başlamak demek. Diğer taraftan 1.1V gerilimde çalışacak RAM’ler bu sayede %20 daha az güç tüketecek. Mevcut DDR4 belleklerde bu rakam 1.2V’tu.

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Kapasite artışı

Kapasite başlığına geldiğimizde ise 2Gbit’ten 16 Gbit’e uzanan aralıkta üretilen yongaların aksine DDR5 DRAM’ler 8Gbit kapasiteden başlayıp 64 Gbit’e uzanacak. Tek yongada 8 GB kapasite gerçekten oldukça etkileyici.

Bundan da önemlisi başlangıcın 1 GB seviyesine çekilmesi en düşük kapasiteli RAM kitinin kapasitesini de artıracaktır. Böylelikle giriş seviyesinde toplanacak sistemlerde dahi belirli bir seviyeye ulaşılmış olacak.

Diğer taraftan Tek seferde taşınan veri miktarını belirleyen Burst Length 8’den 16’ya yükseltilirken yine 4’lü gruplar halinde kullanılacak şekilde bank yapısının 32 bankla güncellenmesi belleklerin sisteme yanıt verebilirliğini iyileştirecek.

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Son olarak DDR5’le birlikte artık ECC bazı RAM’lere has tutulan bir özellik olmaktan çıkıyor. Artık son kullanıcıyı hedef alan kitlerde dahi ECC desteğine yer verilecek. Tabi veri hatası düzeltmesinin kullanılabilmesi için RAM’lerin kullanıldığı platformun da bu özelliği desteklemesi gerekiyor.

https://www.techpowerup.com/265356/sk-hynix-unveils-ddr5-memory-details-production-to-start-this-year

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