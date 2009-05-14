Skytone Alpha 680; Android tabanlı ilk netbook görüntülendi

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Atom platformuyla Intel'in kontrolündeki netbook pazarında alternatif sistemler de hazırlanmıyor değil. Nano işlemci ailesiyle VIA'nın da iddialı olmak istediği pazar için AMD cephesi henüz somut herhangi bir girişimde bulunmazken, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Alpha 680 isimli yeni netbook sonunda gün ışığına çıktı.

Skytone firması tarafından geliştirilen Alpha 680 isimli yeni netbook, aynı segmentte yer alan pek çok rakibinden ayrılıyor. Zira yeni modelde hem donanım hem de yazılım anda farklı bir yol takip ediliyor. İşletim sistemi olarak Google'ın Android platformunu temel alan netbook'a, 533MHz'de çalışan ARM11 işlemcisi güç veriyor.

Sadece 680 gram ağırlığında olduğu belirtilen netbook, 800x480 çözünürlüğünü destekleyen, 7-inç boyutunda döndürülebilir ekranla geliyor. 128MB veya 256MB DDR2 bellekle geleceği belirtilen netbook modelinin 1GB (4GB'a kadar) flash tabanlı depolama birimine sahip olacağı belirtilirken, yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.

Skytone Alpha 680'nin yaklaşık 250$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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