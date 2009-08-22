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SlingMedia,SlingPlayer Mobile for iPhone'un yeni versiyonunu yayınladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,8b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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SlingMedia,SlingPlayer Mobile for iPhone'un yeni versiyonunu yayınladı
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SlingMedia'nın Mayıs ayı içersinde AppStore'dan 29 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunduğu ve iPhone/iPod kullanıcılarına Slingbox SOLO, PRO, or PRO-HD bağlı TV'lerine cihazları üzerinden ulaşmalarını sağlayan SlingPlayer Mobile'ın yeni sürümü yayınlandı.

Son yayınlanan güncellemeyle uygulamaya 16*9 geniş ekran modu,sadece DISH Network kullanıcılarının yararlanabileceği DISH Remote Access ve daha gelişmiş uzaktan kumanda arayüzü desteği kazandırılmış ve uygulamanın başlangıç ve kanallar arası geçiş süreleri kısaltılmış.

SlingPlayer Mobile for iPhone'un son güncellemeli halini incelemek ve satın almak için burayı (iTunes ihtiyacı duyar) tıklayınız.


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