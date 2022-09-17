Snapchat for Web resmen yayınlandı

Snapchat, Instagram’ın yükselişi ile popülerliğini büyük ölçüde kaybetse de platform, birçok genç tarafından hala kullanılıyor. Platformu geliştirmek isteyen Snapchat Inc, geçtiğimiz aylarda Snapchat for Web’i duyurmuştu. Bir süre beta olarak kullanılan servis, genel kullanıcı için yayınlandı.
Web için Snapchat genel kullanıcıya yayınlandı
Web için Snapchat, tüm kullanıcılar için yayınlandı. Servis, şimdilik yalnızca Google Chrome tarayıcısı üzerinden erişilebiliyor. E-mail ve şifre girildikten sonra servis, uygulama üzerinden tek seferlik bir onay gerektiriyor. Arayüzü mobil uygulamaya oldukça benzeyen platform, tarayıcı üzerinden sesli ve görüntülü konuşmalara da izin veriyor. Snapchat for Web'e buradan ulaşablirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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