YouTube, yetişkinlere yönelik videoların küçük resimlerini bulanıklaştıracak

Hangi cinsel temaların bu bulanıklaştırmayı tetikleyeceği konusunda net bir açıklama yapılmazken, video başlığı, kanal adı ve açıklamalar görünür kalmaya devam edecek. Ayrıca kullanıcılar istediği takdirde küçük resimlerin bulanıklığını kaldırabilecek.
Bu sınırlı test süreciyle YouTube, Topluluk Kurallarına uygun olsa da hassas olabilecek içeriklerin yanlışlıkla görüntülenmesini engelleyip engellemediğini anlamayı hedefliyor.
Ancak Google’ın arama motorundaki Güvenli Arama özelliğinin hem bulanıklaştırma hem de sonuçları filtreleme kapasitesinin aksine, YouTube’un bu yeni özelliği sonuçları gizlemiyor. Mevcut haliyle bu özellik, genç ya da içerikten habersiz kullanıcıların uygunsuz olabilecek içeriklerle doğrudan karşılaşmasını engellemeyi amaçlayan ek bir koruma katmanı sunuyor.Kaynakça https://www.engadget.com/big-tech/youtube-will-blur-the-thumbnails-of-mature-videos-as-part-of-a-new-test-202546425.html?src=rss https://support.google.com/youtube/thread/18138167?hl=en&msgid=341231512 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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