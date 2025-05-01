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    YouTube, yetişkinlere yönelik videoların küçük resimlerini bulanıklaştıracak

    YouTube, arama sonuçlarında sık sık cinsel temalar içeren videoların küçük resimlerini bulanıklaştıracak yeni bir özelliği test ediyor.                          

    YouTube, yetişkin içeriklerin küçük resimlerini bulanıklaştıracak Tam Boyutta Gör
    YouTube, tüm kullanıcılar için daha güvenli arama deneyimleri sağlamak amacıyla yeni bir deneysel özellik duyurdu. Bu özellikle birlikte sık sık cinsel temalar içeren videoların küçük resimleri (thumbnail) bulanıklaştırılmaya başlanacak. Topluluk bölümünde yapılan son güncellemeye göre, bu özellik şu anda küçük bir kullanıcı grubuna sunulmuş durumda.

    Hangi cinsel temaların bu bulanıklaştırmayı tetikleyeceği konusunda net bir açıklama yapılmazken, video başlığı, kanal adı ve açıklamalar görünür kalmaya devam edecek. Ayrıca kullanıcılar istediği takdirde küçük resimlerin bulanıklığını kaldırabilecek.

    Bu sınırlı test süreciyle YouTube, Topluluk Kurallarına uygun olsa da hassas olabilecek içeriklerin yanlışlıkla görüntülenmesini engelleyip engellemediğini anlamayı hedefliyor.

    Ancak Google’ın arama motorundaki Güvenli Arama özelliğinin hem bulanıklaştırma hem de sonuçları filtreleme kapasitesinin aksine, YouTube’un bu yeni özelliği sonuçları gizlemiyor. Mevcut haliyle bu özellik, genç ya da içerikten habersiz kullanıcıların uygunsuz olabilecek içeriklerle doğrudan karşılaşmasını engellemeyi amaçlayan ek bir koruma katmanı sunuyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/big-tech/youtube-will-blur-the-thumbnails-of-mature-videos-as-part-of-a-new-test-202546425.html?src=rss https://support.google.com/youtube/thread/18138167?hl=en&msgid=341231512
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