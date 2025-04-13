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    Call of Duty 2025 detaylanıyor: Black Ops 2’nin devamı olacak

    Geçtiğimiz aylarda Black Ops 6 ile karşımıza çıkan Call of Duty serisi, 2925 sonunda çıkacak oyun için hazırlıklara devam ediyor. Ortaya çıkan iddialar, yeni oyunun Black Ops 7 olacağını belirtiyor.
    Call of Duty Black Ops 6 Tam Boyutta Gör
    FPS dünyasının en başarılı ve popüler serilerinden olan Call of Duty, geçtiğimiz aylarda Treyarch tarafından geliştirilen Black Ops 6 ile tekrar oyuncularla buluşmuştu. Black Ops 6, Activision’ın hala desteklenen Call of Duty yapımı olsa da serinin önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan oyununa çevrildi. Peki Call of Duty 2025 neler sunacak?

    Call of Duty Black Ops 7 gelecek temalı bir oyun olacak

    Geçtiğimiz yıllarda Modern Warfare serisini genişleten Activision, 2024 sonunda yayınlanan Black Ops 6 ile Black Ops hayranlarını mutlu etti. İddialar, 2025 yılında da hayranların mutlu olacağına işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar, Call of Duty 2025’in Black Ops 7 olacağını dile getirmişti. Yeni ortaya çıkan sızıntılar ise bu iddiaları doğrular nitelikte.

    Call of Duty Black Ops 2 Tam Boyutta Gör
    Reddit kullanıcısı Bigbyy, geçtiğimiz haftalarada bir Call of Duty araştırma grubunda yer aldığını ve serinin 2025 yılında yayınlanacak oyununu test ettiğini belirtti. İşte Bigbyy’nin Call of Duty 2025 hakkında ortaya attığı iddialar:
    • Hikaye, 2035 yılında geçecek ve Black Ops 2’nin devamı olacak. Woods ve Mason geri dönecek.
    • Hikaye, 4 kişilik co-op seçeneğine sahip olacak.
    • Hikaye modunda açık dünya seçeneği sunan “Avalon” haritasına yer verilecek.
    • Omni movement sistemi geri dönecek. Duvarda yürüme mekaniği yer alacak.
    • Zombi modu orijinal ekibe yer verecek.
    • Zombi modunda Tranzit haritası geri dönecek.
    • Zombi modunda zorluk seviyesine yer verilecek.
    • Zombi modu, şu ana kadar görülmüş en büyük haritaya sahip olacak.
    • 32vs32 çoklu oyuncu moduna yer verilecek.
    • Popüler haritalar, fütüristik Japon stilinde geri dönecek.
    • Black Ops 6’da yer alan tüm içerikler Black Ops 7’ye taşınacak.

    Bigbyy’nin iddiaları doğrulanmamış olsa da geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar da benzer sistemlerden bahsediyordu. Call of Duty Black Ops 7 olarak adlandırılması beklenen yapım, muhtemelen ekim veya kasım ayında satışa sunulacaktır. Yapımın ana geliştirici stüdyosu henüz bilinmiyor ancak iddialar, Treyarch’ın geliştirme sürecinde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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