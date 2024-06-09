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    Snapdragon 6s Gen 3 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

    Qualcomm, bütçe dostu telefonlara güç verecek Snapdragon 6s Gen 3 yonga setini duyurdu. Yeni platform, selefine kıyasla önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri ile geliyor.
    Snapdragon 6s Gen 3 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Snapdragon serisi ile pazarda önemli bir başarı yakalayan Qualcomm, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Şimdi de marka, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3'ü tanıttı. Peki uygun fiyatlı telefonlara güç verecek yonga seti neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım. 

    Snapdragon 6s Gen 3 geliyor

    Resmi duyuruya göre Snapdragon 6s Gen 3, Snapdragon 695'in yeniden markalanmış bir sürümü olarak 6 nm işlem teknolojisi ile geliyor. Yonga seti, 2+6 konfigürasyonda, 2,3 GHz'e kadar saat hızı sunan iki Cortex A78 ve 2,0 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip. GPU bölümünde ise, Adreno 619 GPU konumlandırılmış.

    Snapdragon 6s Gen 3, 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 2.2 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak.

    İşlemcinin kamera yeteneklerinde ise değişim yok. 108MP fotoğraf, 32MP tek kamera, 25MP + 13MP ikili kamera veya 13MP üçlü kamera sistemine kadar destek sunulmuş. Ayrıca 1080p 60 fps ve 720p 120 fps ağır çekim yeteneklerine sahip. Bağlantı bölümünde ise, hücresel bağlantı için 2,5 Gbps maksimum indirme hızı sunan Snapdragon X51 5G modemle geliyor.

    Snapdragon 6s Gen 3 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu arada bağlantıdan bahsetmişken, işlemcide Qualcomm FastConnect 6200 sistemi ile WiFi 4, WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut. Snapdragon 6s Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı. Ancak son raporlar Motorola G85'in Snapdragon 6s Gen 3 ile yolda olduğunu gösteriyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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