Snapdragon 6s Gen 3 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon serisi ile pazarda önemli bir başarı yakalayan Qualcomm, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Şimdi de marka, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3'ü tanıttı. Peki uygun fiyatlı telefonlara güç verecek yonga seti neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Snapdragon 6s Gen 3 geliyor

Resmi duyuruya göre Snapdragon 6s Gen 3, Snapdragon 695'in yeniden markalanmış bir sürümü olarak 6 nm işlem teknolojisi ile geliyor. Yonga seti, 2+6 konfigürasyonda, 2,3 GHz'e kadar saat hızı sunan iki Cortex A78 ve 2,0 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip. GPU bölümünde ise, Adreno 619 GPU konumlandırılmış.

Snapdragon 6s Gen 3, 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 2.2 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung'a yönelebilir 3 gün önce eklendi

İşlemcinin kamera yeteneklerinde ise değişim yok. 108MP fotoğraf, 32MP tek kamera, 25MP + 13MP ikili kamera veya 13MP üçlü kamera sistemine kadar destek sunulmuş. Ayrıca 1080p 60 fps ve 720p 120 fps ağır çekim yeteneklerine sahip. Bağlantı bölümünde ise, hücresel bağlantı için 2,5 Gbps maksimum indirme hızı sunan Snapdragon X51 5G modemle geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu arada bağlantıdan bahsetmişken, işlemcide Qualcomm FastConnect 6200 sistemi ile WiFi 4, WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 desteği mevcut. Snapdragon 6s Gen 3'ün ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacağı ise açıklanmadı. Ancak son raporlar Motorola G85'in Snapdragon 6s Gen 3 ile yolda olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 6s Gen 3 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri