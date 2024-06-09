Snapdragon 6s Gen 3 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

Snapdragon 6s Gen 3 geliyor
Resmi duyuruya göre Snapdragon 6s Gen 3, Snapdragon 695'in yeniden markalanmış bir sürümü olarak 6 nm işlem teknolojisi ile geliyor. Yonga seti, 2+6 konfigürasyonda, 2,3 GHz'e kadar saat hızı sunan iki Cortex A78 ve 2,0 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeğine sahip. GPU bölümünde ise, Adreno 619 GPU konumlandırılmış.
Snapdragon 6s Gen 3, 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 2.2 depolama ve hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteği sunuyor. Ayrıca 120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) ekran çıkışının yanı sıra, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8 ve VP9 kodekleriyle uyumlu çalışacak.
İşlemcinin kamera yeteneklerinde ise değişim yok. 108MP fotoğraf, 32MP tek kamera, 25MP + 13MP ikili kamera veya 13MP üçlü kamera sistemine kadar destek sunulmuş. Ayrıca 1080p 60 fps ve 720p 120 fps ağır çekim yeteneklerine sahip. Bağlantı bölümünde ise, hücresel bağlantı için 2,5 Gbps maksimum indirme hızı sunan Snapdragon X51 5G modemle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.