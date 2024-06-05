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    Anlık Bildirim

    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung'a yönelebilir

    Qualcomm son yıllarda, üst düzey Snapdragon yongalarının üretimi için Samsung'dan uzaklaşarak TSMC'ye yöneldi. Ancak şirket tekrardan Samsung'la çalışmayı düşünüyor. 
    Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung'a yönelebilir Tam Boyutta Gör
    Qualcomm son yıllarda, üst düzey Snapdragon yongalarının üretimi için Samsung'dan uzaklaşarak TSMC'ye yöneldi. Ancak şirket önümüzdeki yıllarda tekrar Samsung'a dönebilir.

    Qualcomm, iki dökümcü stratejisini benimsemeyi düşünüyor

    Business Korea'nın haberine göre Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, çip üretimi için Samsung ile çalışmayı düşünüyor. Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen bir medya brifinginde Amon, gelecekteki amiral gemisi Snapdragon çipleri için iki dökümcü firmayla çalışmayı düşündüklerini söyledi. Dolayısıyla 2025'te piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Gen 5 gibi işlemcilerin üretiminin bir kısmını Samsung gerçekleştirebilir. Qualcomm, daha önce de uyguladığı çift kaynak stratejiyle, tek bir üreticiye bağımlı olmanın getireceği risklerden kaçınmaya çalışıyor.

    Qualcomm, bu senenin sonunda çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 4 platformunda TSMC'nin 3nm üretim sürecini kullanacak. Snapdragon 8 Gen 5 için ise hangi üretim sürecinin kullanılacağı bilinmiyor. Samsung, şuanda ikinci nesil GAA 3nm teknolojisini geliştiriyor ve Exynos 2500'i bu teknolojiyle üretmeyi planlıyor. 2nm için ise 2025'in ikinci yarısını hedefliyor. Dolayısıyla Samsung 2nm'de iyi bir verim yakalayabilirse, Snapdragon 8 Gen 5'in üretiminde tercih edilebileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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