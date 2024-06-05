Tam Boyutta Gör Qualcomm son yıllarda, üst düzey Snapdragon yongalarının üretimi için Samsung'dan uzaklaşarak TSMC'ye yöneldi. Ancak şirket önümüzdeki yıllarda tekrar Samsung'a dönebilir.

Qualcomm, iki dökümcü stratejisini benimsemeyi düşünüyor

Business Korea'nın haberine göre Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, çip üretimi için Samsung ile çalışmayı düşünüyor. Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen bir medya brifinginde Amon, gelecekteki amiral gemisi Snapdragon çipleri için iki dökümcü firmayla çalışmayı düşündüklerini söyledi. Dolayısıyla 2025'te piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Gen 5 gibi işlemcilerin üretiminin bir kısmını Samsung gerçekleştirebilir. Qualcomm, daha önce de uyguladığı çift kaynak stratejiyle, tek bir üreticiye bağımlı olmanın getireceği risklerden kaçınmaya çalışıyor.

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Qualcomm, bu senenin sonunda çıkacak olan Snapdragon 8 Gen 4 platformunda TSMC'nin 3nm üretim sürecini kullanacak. Snapdragon 8 Gen 5 için ise hangi üretim sürecinin kullanılacağı bilinmiyor. Samsung, şuanda ikinci nesil GAA 3nm teknolojisini geliştiriyor ve Exynos 2500'i bu teknolojiyle üretmeyi planlıyor. 2nm için ise 2025'in ikinci yarısını hedefliyor. Dolayısıyla Samsung 2nm'de iyi bir verim yakalayabilirse, Snapdragon 8 Gen 5'in üretiminde tercih edilebileceği belirtiliyor.

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Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung'a yönelebilir