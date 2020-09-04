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    Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor

    Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti ilk neslin çekirdek dizilimini aynen koruyor ancak yan bileşenlerin performansı arttırılarak sistem genelinde iyileştirme sağlanıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor

    Qualcomm’un bu hafta ardı ardına yaptığı duyurular arasında ARM tabanlı Windows sistemleri için Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti de vardı. Snapdragon ilk kez bir nesilde çekirdek değişimine gitmedi.

    Snapdragon 8cx Gen 2 neler sunuyor?

    Snapdragon 8cx Gen 2 firmanın ilk nesil 7nm Snapdragon 8cx yonga setini temel alıyor. Bu bakımdan iki yıl geçmesine rağmen firma herhangi bir çekirdek değişimine gitmemiş. 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdekler devam ediyor.

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    Yeni yonga setinde firma biraz daha verimliliğe odaklanmış ve sistem genelinde performans ile verimliliği rakip çözümlere göre yüzde 50 arttırmış. Bunun içinde yapay zeka, kamera, ekran, kablosuz bağlantı gibi tüm bileşenler yer alıyor. Firma sistem performansı olarak yeni yonga setinin onuncu nesil Intel Core i5’den daha iyi olduğunu ifade ediyor.

    Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor

    Yeni yonga setinde Spectra sinyal işlemcisi 32MP çözünürlüğe ve 4K HDR kayda imkan tanıyor. Tek monitöre 4K 60fps görüntü verilebilirken iki monitöre yine 4K görüntü aktarılabiliyor. Aqstic ses teknolojisi yankı ve gürültüyü en aza indirirken yapay zeka teknolojileri de web kameralarında göz teması için uyarı yapabiliyor. Ayrıca yüz ifadelerinizi anlık olarak avatarınıza aktarabiliyor.

    WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerinin yanında Snapdragon X20 LTE veya Snapdragon X55 5G modemler de opsiyonel olarak yer alıyor. Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti ilk olarak Acer ve Hp ürünerinde kullanılacak.



    https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-8cx-gen-2-073041304.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 6 gün
    Oldukça İddalı Bekleyip Görelim
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    The Killing Road (&#39;y ) 1 hf.
    Cortex x1 ve devamı gelene kadar 8cx vs arm platformlarinin hic bir anlami yok.
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