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    Snapdragon 8s Gen 4 rakibi belli oldu: Dimensity 9350 geliyor

    MediTek'in yeni orta seviye işlemcisi Dimensity 8400 için geri sayım başladı. 4nm sürecini temel alacak işlemcinin AnTuTu'da 1,8 milyondan fazla puan alması bekleniyor.
    Snapdragon 8s Gen 4 rakibi belli oldu: Dimensity 9350 geliyor Tam Boyutta Gör
    2025'e yaklaşırken Android pazarında Qualcomm ve MediaTek'in rekabeti devam ediyor. Yakın tarihte amiral gemisi işlemcileri Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400'ü piyasaya süren her iki şirket, şimdi daha az yetenekli sürümleri için hazırlıklara başladı. Son olarak Snapdragon 8s Gen 4'e rakip olacak yeni Dimensity yonga seti belli oldu.

    Snapdragon 8s Gen 4 rakibi Dimensity 9350 geliyor

    Digital Chat Station'a göre MediaTek, Snapdragon 8s Gen 4'e rakip olacak Dimensity 9350 yonga setini hazırlanıyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz yıl Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3'ü duyurmuş, MediaTek cephesinden ise, Dimensity 8300 Ultra ile karşılaşmıştık. Ancak Dimensity 9350, Dimensity 9400'e olan yakınlığı nedeniyle daha nitelikli bir yonga seti olabilir. 

    Amiral gemisi performansı sunabilir

    Dimensity 9400 ile Dimensity 9350 arasındaki en büyük farklardan birinin litografi olacağına inanıyoruz. MediaTek, Dimensity 9400 özelinde TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecinden yararlanıyor. Dimensity 9350 ise, önceki nesil Dimensity 9300 ve Dimensity 9300+ gibi 4nm 'N4P' sürecinde üretilebilir. Öte yandan Dimensity 9400'ün selefinden yüzde 50 daha yüksek L3 önbelleğe sahip olduğunu hatırlatalım.

    Bu da tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans konusunda kayda değer performans artışı sağladı. Dolayısıyla benzer bir gelişmenin Dimensity 9350 özelinde yapılması muhtemel. 

    Snapdragon 8s Gen 4'e gelirsek, mevcut adlandırma şemasının değişmeden kalması bekleniyor. Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3'ü bu yılın Mart ayında Snapdragon 8 Gen 3'ün biraz düşürülmüş bir versiyonu olarak piyasaya sürmüştü. Halefi Snapdragon 8s Gen 4 ise Snapdragon 8 Gen 4'e göre biraz daha küçük bir ayak izine ve azaltılmış önbelleğe sahip olacak. Ayrıca Snapdragon 8s Gen 4'ün 2025'in 1. çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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