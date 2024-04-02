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    Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi: Selefini katlıyor

    Qualcomm'un en güçlü arm işlemcisi Snapdragon X Elite, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Son olarak X Elite, tekrar Geekbench'te test edildi. İşte erken sonuçlar...
    Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi: Selefini katlıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un şimdiye kadar geliştirdiği en hızlı işlemci olması beklenen Snapdragon X Elite, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yeni işlemci, tekrar Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Sonuçlar ise diğer üreticileri üzecek gibi görünüyor.

    Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi

    Yeni sızdırılan görüntülere baktığımızda, ''4810UV0100'' model numaralı isimsiz bir Lenovo bilgisayarın test edildiğini görüyoruz. Kaçıranlar için bu model, daha önce ''Dengeli'' güç planıyla platformda 1.628 ve 11.392 puan almıştı. Yeni rakamlarda ise bu skorlar, tek çekirdekte 2.427 ve çoklu çekirdekte 14.254 seviyesine ulaşıyor. 

    Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bunun Snapdragon 8cx Gen 3'ten yüzde 49, daha önceki skorlardan ise yüzde 25 oranında daha yüksek olduğunu söylebiliriz. Bu farklılıkların ise birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki, Geekbench 6'nın artık Snapdragon X Elite platformu için daha optimize olduğunu akla getiriyor.

    Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi: Selefini katlıyor Tam Boyutta Gör

    Diğeri ise, Lenovo'nun daha iyi bir termal verimliliğe imza atmış olması. Ancak Geekbench 6'nın kısa bir test olduğunu ve fansız bir M3 MacBook Air'in bile etkileyici sonuçlara ulaştığını unutmamak gerek.

    Dolayısıyla ihtimaller arasından ilki daha olası görünüyor. Snapdragon X Elite'e dönecek olursak, platformun 23W ve 80W güç sınırlarında çalışabildiğini halihazırda biliyoruz. Ancak görüntüde yalnızca dizüstü bilgisayarın 'Dengeli' güç planında çalıştığı belirtiliyor ve başka hiçbir ayrıntı verilmiyor. Kısaca elimizde mevcut olan tek açıklama lansmandan önce uygulamaların cilalandığı yönünde. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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