Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi: Selefini katlıyor

Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi
Yeni sızdırılan görüntülere baktığımızda, ''4810UV0100'' model numaralı isimsiz bir Lenovo bilgisayarın test edildiğini görüyoruz. Kaçıranlar için bu model, daha önce ''Dengeli'' güç planıyla platformda 1.628 ve 11.392 puan almıştı. Yeni rakamlarda ise bu skorlar, tek çekirdekte 2.427 ve çoklu çekirdekte 14.254 seviyesine ulaşıyor.
Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bunun Snapdragon 8cx Gen 3'ten yüzde 49, daha önceki skorlardan ise yüzde 25 oranında daha yüksek olduğunu söylebiliriz. Bu farklılıkların ise birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki, Geekbench 6'nın artık Snapdragon X Elite platformu için daha optimize olduğunu akla getiriyor.
Diğeri ise, Lenovo'nun daha iyi bir termal verimliliğe imza atmış olması. Ancak Geekbench 6'nın kısa bir test olduğunu ve fansız bir M3 MacBook Air'in bile etkileyici sonuçlara ulaştığını unutmamak gerek.
Dolayısıyla ihtimaller arasından ilki daha olası görünüyor. Snapdragon X Elite'e dönecek olursak, platformun 23W ve 80W güç sınırlarında çalışabildiğini halihazırda biliyoruz. Ancak görüntüde yalnızca dizüstü bilgisayarın 'Dengeli' güç planında çalıştığı belirtiliyor ve başka hiçbir ayrıntı verilmiyor. Kısaca elimizde mevcut olan tek açıklama lansmandan önce uygulamaların cilalandığı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...