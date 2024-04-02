Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi: Selefini katlıyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un şimdiye kadar geliştirdiği en hızlı işlemci olması beklenen Snapdragon X Elite, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yeni işlemci, tekrar Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi. Sonuçlar ise diğer üreticileri üzecek gibi görünüyor.

Snapdragon X Elite Geekbench'te test edildi

Yeni sızdırılan görüntülere baktığımızda, ''4810UV0100'' model numaralı isimsiz bir Lenovo bilgisayarın test edildiğini görüyoruz. Kaçıranlar için bu model, daha önce ''Dengeli'' güç planıyla platformda 1.628 ve 11.392 puan almıştı. Yeni rakamlarda ise bu skorlar, tek çekirdekte 2.427 ve çoklu çekirdekte 14.254 seviyesine ulaşıyor.

Ufak bir karşılaştırma yaparsak, bunun Snapdragon 8cx Gen 3'ten yüzde 49, daha önceki skorlardan ise yüzde 25 oranında daha yüksek olduğunu söylebiliriz. Bu farklılıkların ise birkaç nedeni olabilir. Bunlardan ilki, Geekbench 6'nın artık Snapdragon X Elite platformu için daha optimize olduğunu akla getiriyor.

Diğeri ise, Lenovo'nun daha iyi bir termal verimliliğe imza atmış olması. Ancak Geekbench 6'nın kısa bir test olduğunu ve fansız bir M3 MacBook Air'in bile etkileyici sonuçlara ulaştığını unutmamak gerek.

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Dolayısıyla ihtimaller arasından ilki daha olası görünüyor. Snapdragon X Elite'e dönecek olursak, platformun 23W ve 80W güç sınırlarında çalışabildiğini halihazırda biliyoruz. Ancak görüntüde yalnızca dizüstü bilgisayarın 'Dengeli' güç planında çalıştığı belirtiliyor ve başka hiçbir ayrıntı verilmiyor. Kısaca elimizde mevcut olan tek açıklama lansmandan önce uygulamaların cilalandığı yönünde.

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