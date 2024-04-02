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    AMD’nin RDNA 4 ekran kartları performans konusunda üzebilir

    AMD’nin RDNA 4 mimarili ekran kartlarının performans konusu detaylanıyor. Yeni gelen bilgilere göre üst seviye RDNA 4 kartlar, Radeon RX 7900 XTX'ten daha yavaş olabilir.
    AMD’nin RDNA 4 ekran kartları performans konusunda üzebilir Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil RDNA 4 "Radeon RX 8000" GPU'ları ve performans detayları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre RDNA 4 tabanlı tepe model yeni nesil ekran kartları halihazırda piyasada bulunan Radeon RX 7900 XTX kadar güçlü olmayacak. Bununla birlikte yeni ailenin Radeon RX 7800 XT'den yüzde 15 civarında hızlı olacağı belirtiliyor.

    RDNA 4 kartların performansı şekilleniyor

    En güçlü RDNA 4 GPU kalıbı olduğu iddia edilen Navi 48 GPU’sunun (muhtemelen Radeon RX 8800 XTX) Radeon RX 7900 XTX'te (Navi 31 XTX) kullanılan üst düzey Navi 31 kalıbından daha yavaş olduğu ancak Radeon RX 7900 GRE'de bulunan kırpılmış versiyondan daha hızlı olduğu söyleniyor. Bu da Radeon RX 8000 serisinin tepe modelini GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve Radeon RX 7900 XT’nin yakınına konumlandırıyor.

    Navi 48’in daha yavaş hali ve şu anda bildiğimiz en yavaş RDNA 4 GPU’su olan Navi 44 özelinde de durum aynı. Orta seviyeye hitap eden ve muhtemelen Radeon RX 8600 XT modelinde göreceğimiz Navi 44, Radeon RX 7600 XT'den daha hızlı ancak Radeon RX 7700 XT'den daha yavaş olacak. Bu da kartın GeForce RTX 4060 Ti dengi olacağını gösteriyor.

    AMD’nin RDNA 4 ekran kartları performans konusunda üzebilir Tam Boyutta Gör
    Mevcut bu bilgiler henüz detaylandırılmış verilere dayanmıyor. Buradaki “yavaş” veya “güçsüz” söylemi oyun performansına mı yoksa donanım gücüne mi dayandığı bilinmiyor. Performans mevcut GPU'larla eşleşse ya da beklenenden daha yavaş olsa da, AMD'nin RDNA 4 GPU mimarisiyle stratejisinin RDNA 2 veya RDNA 3'ten çok farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. AMD, ilk nesil RDNA ailesinde olduğu gibi kendisini üst seviyede değil daha ana akım alanda konumlandırmak istiyor.

    RDNA 4 GPU'larla ilgili sınırlı ayrıntı mevcut olsa da, yeni neslin 28/32 Gbps kalıplarda ve 16Gb (modül başına 2 GB VRAM) ile gelecek GDDR7 bellek desteğine sahip olması bekleniyor. Daha da ilginç olanı ise çiplerin daha küçük ve monolitik olacağı iddiası. Bu da MCD yani chiplet tasarımının piyasaya sürüldükten bir yıl sonra terk edileceği anlamına geliyor. Yine de fiyatlandırmaya bağlı olarak RDNA 4 ailesi mevcut nesil Radeon kartlardan daha verimli olmaları ve ışın izleme performansında çok daha iyi olmaları durumunda ana akımda fark yaratabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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