AMD’nin RDNA 4 ekran kartları performans konusunda üzebilir

Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil RDNA 4 "Radeon RX 8000" GPU'ları ve performans detayları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Aktarılanlara göre RDNA 4 tabanlı tepe model yeni nesil ekran kartları halihazırda piyasada bulunan Radeon RX 7900 XTX kadar güçlü olmayacak. Bununla birlikte yeni ailenin Radeon RX 7800 XT'den yüzde 15 civarında hızlı olacağı belirtiliyor.

RDNA 4 kartların performansı şekilleniyor

En güçlü RDNA 4 GPU kalıbı olduğu iddia edilen Navi 48 GPU’sunun (muhtemelen Radeon RX 8800 XTX) Radeon RX 7900 XTX'te (Navi 31 XTX) kullanılan üst düzey Navi 31 kalıbından daha yavaş olduğu ancak Radeon RX 7900 GRE'de bulunan kırpılmış versiyondan daha hızlı olduğu söyleniyor. Bu da Radeon RX 8000 serisinin tepe modelini GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve Radeon RX 7900 XT’nin yakınına konumlandırıyor.

Navi 48’in daha yavaş hali ve şu anda bildiğimiz en yavaş RDNA 4 GPU’su olan Navi 44 özelinde de durum aynı. Orta seviyeye hitap eden ve muhtemelen Radeon RX 8600 XT modelinde göreceğimiz Navi 44, Radeon RX 7600 XT'den daha hızlı ancak Radeon RX 7700 XT'den daha yavaş olacak. Bu da kartın GeForce RTX 4060 Ti dengi olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut bu bilgiler henüz detaylandırılmış verilere dayanmıyor. Buradaki “yavaş” veya “güçsüz” söylemi oyun performansına mı yoksa donanım gücüne mi dayandığı bilinmiyor. Performans mevcut GPU'larla eşleşse ya da beklenenden daha yavaş olsa da, AMD'nin RDNA 4 GPU mimarisiyle stratejisinin RDNA 2 veya RDNA 3'ten çok farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. AMD, ilk nesil RDNA ailesinde olduğu gibi kendisini üst seviyede değil daha ana akım alanda konumlandırmak istiyor.

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RDNA 4 GPU'larla ilgili sınırlı ayrıntı mevcut olsa da, yeni neslin 28/32 Gbps kalıplarda ve 16Gb (modül başına 2 GB VRAM) ile gelecek GDDR7 bellek desteğine sahip olması bekleniyor. Daha da ilginç olanı ise çiplerin daha küçük ve monolitik olacağı iddiası. Bu da MCD yani chiplet tasarımının piyasaya sürüldükten bir yıl sonra terk edileceği anlamına geliyor. Yine de fiyatlandırmaya bağlı olarak RDNA 4 ailesi mevcut nesil Radeon kartlardan daha verimli olmaları ve ışın izleme performansında çok daha iyi olmaları durumunda ana akımda fark yaratabilir.

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AMD’nin RDNA 4 ekran kartları performans konusunda üzebilir