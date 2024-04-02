AMD’nin RDNA 4 ekran kartları performans konusunda üzebilir

RDNA 4 kartların performansı şekilleniyor
En güçlü RDNA 4 GPU kalıbı olduğu iddia edilen Navi 48 GPU’sunun (muhtemelen Radeon RX 8800 XTX) Radeon RX 7900 XTX'te (Navi 31 XTX) kullanılan üst düzey Navi 31 kalıbından daha yavaş olduğu ancak Radeon RX 7900 GRE'de bulunan kırpılmış versiyondan daha hızlı olduğu söyleniyor. Bu da Radeon RX 8000 serisinin tepe modelini GeForce RTX 4070 Ti SUPER ve Radeon RX 7900 XT’nin yakınına konumlandırıyor.
Navi 48’in daha yavaş hali ve şu anda bildiğimiz en yavaş RDNA 4 GPU’su olan Navi 44 özelinde de durum aynı. Orta seviyeye hitap eden ve muhtemelen Radeon RX 8600 XT modelinde göreceğimiz Navi 44, Radeon RX 7600 XT'den daha hızlı ancak Radeon RX 7700 XT'den daha yavaş olacak. Bu da kartın GeForce RTX 4060 Ti dengi olacağını gösteriyor.
RDNA 4 GPU'larla ilgili sınırlı ayrıntı mevcut olsa da, yeni neslin 28/32 Gbps kalıplarda ve 16Gb (modül başına 2 GB VRAM) ile gelecek GDDR7 bellek desteğine sahip olması bekleniyor. Daha da ilginç olanı ise çiplerin daha küçük ve monolitik olacağı iddiası. Bu da MCD yani chiplet tasarımının piyasaya sürüldükten bir yıl sonra terk edileceği anlamına geliyor. Yine de fiyatlandırmaya bağlı olarak RDNA 4 ailesi mevcut nesil Radeon kartlardan daha verimli olmaları ve ışın izleme performansında çok daha iyi olmaları durumunda ana akımda fark yaratabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...