ŞOK marketlerde oyuncular, hayvanseverler ve günlük yaşam için pek çok ürün var

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Bu hafta ŞOK market zincirlerinde pek çok farklı sınıfın ilgisini çekecek ürünler yer alıyor. Oyuncu kasaları, akıllı evcil hayvan cihazları, akıllı güvenlik kameraları ve akıllı mutfak tartıları bunlar arasında.

1 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

1 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında bu kez VZYN serisine ait oyuncu kasaları yer alıyor. Asus anakartların kullanıldığı kasalar uygun fiyat nedeniyle FreeDOS şeklinde satışa sunulmuş.

VZYNAPU modelinde AMD Athlon 3000G yonga seti, 16GB DDR4 3600MHz RAM, 256GB SSD gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 5099TL olarak belirlenmiş. VZYN1650 modelinde Intel Core i3-1015F işlemci, GTX 1650 4GB ekran kartı, 8GB DDR4 3600MHz RAM, 256GB SSD şeklindeki özellikler 9399TL.

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VZYN16605 modelinde Intel Core i3-1015F işlemci GTX 1660 SUPER 6GB ekran kartı, 16GB DDR4 3600MHz RAM, 512GB SSD şeklinde özellikler 12099TL olarak satılacak. VZYN3060 modeli ise Core i3-12100F işlemci, RTX 3060 12GB ekran kartı, 16GB DDR4 3600MHz RAM, 512GB SSD ile 17799TL fiyat etiketine sahip.

Rampage markasına ait 160 derece yatabilen KL-R80 oyuncu koltuğu 2999TL iken kablolu oyuncu klavyesi 299TL ve Orbit-S kablolu oyuncu kulaklığı da 349TL seviyesinden raflarda olacak.

Gündelik yaşam tarafında Neutron markasına ait Wi-Fi ve ses destekli 4 litrelik akıllı mama kabı 1599TL iken Umie markasına ait Wi-Fi ve Bluetooth destekli 6 litrelik akıllı mama kabı da 1799TL olarak satılacak.

Neutron 360 derece dönebilen akıllı IP kamera Wi-Fi 2.4GHz, Full HD kayıt, sessiz motor gibi özelliklerle 589TL. Kalori ve kilo ölçebilen akıllı mutfak terazisi 299TL iken Goldmaster Netta3 8K Android TV kutusu da 1289TL olacak.

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