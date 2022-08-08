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    Yapay zekâ ölümü çizdi

    Discord kanalına entegre edilen bir yapay zekâ motoru verilen tanımlamalara ilişkin gerçekçi görseller üretiyor. Midjourney teknolojisi halen test aşamasında.   
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    Yapay zekâ
    Tam Boyutta Gör

    Bugün yapay zekâ olarak tanımlanan robotik otonom sistemlerin yapamayacağı pek bir şey yok gibi. Şarkı bile bestelemeye başlayan yapay zekâ fonksiyonlarına erişmek çok kolay. Discord gibi iletişim uygulamalarında anlık yapay zekâ işlemlerini test edebiliyorsunuz.

    Yapay zekâ ölümün resmini yaptı

    Ünlü Magic Leap kurucusu David Holtz tarafından yönetilen küçük bir ekibin geliştirdiği Midjourney adındaki yeni yapay zekâ motoru, kendisine yazılı olarak verilen bir terimi resim haline dönüştürerek sahibine çıktı olarak veriyor. 

    Kullanmak için Midjourney Discord sunucusundaki Newbee kanallarının birine girerek /imagine yazmalı ve açılan pencerede Prompt kısmını seçerek tercih yapmalısınız. Holtz ölümün resmini çizmesini istemiş ve ortaya ilginç resimler çıkmış.

    Discord kanalında yüzlerce kişi farklı konularda çizim yaptırmış ve etkileyici görseller elde edilmiş. Robot çizimi tamamlamak için 1 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Test süreci olduğu için kullanıcıların fazla sayıda çizim yaptırmasına izin verilmiyor.

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