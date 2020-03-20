Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz

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Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, şirketinin ihtiyaç halinde solunum cihazı üretmeye hazır olduğunu söyledi.

Musk, Mart ayının başlarında koronavirüs (Covid-19) sagılınını ciddiye almadığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Tesla CEO'su salgınla ilgili paniği “aptalca” olarak nitelendirdi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce tüm ülkelerden tıbbi ekipman üretimini artırmasını istemişti. Musk, takipçilerinden birine verdiği yanıtta şirket olarak yardıma hazır olduklarını belirtti.

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GM ve Ford da desteğe hazır

Deneyimli yönetici bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tesla karmaşık havalandırma ve klima sistemlerine sahip otomobiller üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleriyle donatılmış uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları çok karmaşık değil, ancak hemen üretilemez."

Daha önce General Motors ve Ford da dahil olmak üzere diğer büyük otomobil üreticileri de suni solunum cihazı üretimine yardımcı olmaya hazır olduklarını açıklamışlardı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1240486275892662273

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