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    Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz

    Koronavirüs salgınını ciddiye almadığı için eleştirilere maruz kalan Elon Musk, şirket olarak ihtiyaç halinde solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıkladı.
    17 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz
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    Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, şirketinin ihtiyaç halinde solunum cihazı üretmeye hazır olduğunu söyledi.

    Musk, Mart ayının başlarında koronavirüs (Covid-19) sagılınını ciddiye almadığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Tesla CEO'su salgınla ilgili paniği “aptalca” olarak nitelendirdi.

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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce tüm ülkelerden tıbbi ekipman üretimini artırmasını istemişti. Musk, takipçilerinden birine verdiği yanıtta şirket olarak yardıma hazır olduklarını belirtti.

    Elon Musk: İhtiyaç halinde solunum cihazı üretebiliriz
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    GM ve Ford da desteğe hazır

    Deneyimli yönetici bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Tesla karmaşık havalandırma ve klima sistemlerine sahip otomobiller üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleriyle donatılmış uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları çok karmaşık değil, ancak hemen üretilemez."

    Daha önce General Motors ve Ford da dahil olmak üzere diğer büyük otomobil üreticileri de suni solunum cihazı üretimine yardımcı olmaya hazır olduklarını açıklamışlardı.



    https://twitter.com/elonmusk/status/1240486275892662273 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guaire (Tayfun ) 12 sa.
    O makinelerden birisine bağlanması gerekirse neyin aptalca olduğu konusunu yeniden değerlendirir.

    Rakamların da kısa sürede katlanarak arttığı bir ortamda kısa sürede yüksek hacimli üretime geçemeyeceklerini kendi ağzıyla itiraf ederken ihtiyaç halinde üretebileceklerini söylemek ucuz bir şovdan başka bir şey değil.

    Koyun can derdinde, kasap et derdinde. İtalya'da hasta seçiyorlar makinaya bağlamak için. Ne duruyorsun? Sen üretene kadar salgın bitecek!
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    monacomen 13 sa.
    Araba egzosundan üretmeyi düşünüyor galiba.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 15 sa.
    altyapısını kurmak,yetkin isimleri işe almak, testleri gerçekleştimek , patentini almak... elbette hemen yarın olmaz.
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 17 sa.
    ''Suni solunum cihazları çok karmaşık değil, ancak bunları üretmeye hemen başlayamayız''
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