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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son yeni elektronik kitap okuyucusu Reader Daily Edition'ı satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, Eylül ayında duyurduğu yeni elektronik kitap okuyucusu Reader Daily Edition'ın (kod adı PRS-950) satışına başladı. Hem perakende zincirleri hem de SonyStyle.com üzerinden kullanıma sunulan elektronik kitap okuyucusu, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç boyutunda E-Ink ekrana sahip.

Optik dokunmatik ekran teknolojisini kullanan Sony Reader Daily Edition, 2GB yerleşik depolama kapasitesine sahip. Daha yüksek kapasite için microSD kart slotu taşıyan cihaz, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kablosuz iletişim için WiFi ile birlikte 3G desteğine de sahip olan cihaz, PC bağlantısını ise USB 2.0 üzerinden yapıyor.

Yaygın olarak elektronik kitap ve döküman formatlarına (ePub, PDF, BBeB Book, Text ve RTF) destek sunan Reader Daily Edition, ayrıca yerleşik olarak New Oxford American sözlüğü ile birlikte geliyor. Tam şarj ile WiFi açık durumda 10 güne kadar kullanım süresi sağlayabilen Reader Daily Edition'ın fiyatı ise 300$.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bu işeri en cok japonlar ciddiye alıyor özellikle stratejik olarak
e-ink pazarını çinlilere kaptırmak istemiyorlar onun için japonyadan daha cok yeni e-reader lar görecez insallah...
japon rulez e-ink yani ...
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::Ashes:: 9 yıl
Bana kalırsa böle ayrı ayrı şeyler çıkaracaklarına telefon kulvarına alsınlar akıllı telefon olsun 3.5'' olacağına cebe sığacak şekilde 5'' olsun vs
hem gözü yormasın hem 3gsi olsun hem Wifi olsun hem klavye mause bağlanabilsin
telefonla görüşürkende kablosuz kulaklığın olsun..
İlla cebe sığmasına gerek yok nasıl telefonluk koyuyorsak pantolonumuzun üstüne..
Aynı şekilde daha büyük yapılabilir bence..
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Batuist 9 yıl
dronegd

Bana kalırsa böle ayrı ayrı şeyler çıkaracaklarına telefon kulvarına alsınlar akıllı telefon olsun 3.5'' olacağına cebe sığacak şekilde 5'' olsun vs

hem gözü yormasın hem 3gsi olsun hem Wifi olsun hem klavye mause bağlanabilsin

telefonla görüşürkende kablosuz kulaklığın olsun..

İlla cebe sığmasına gerek yok nasıl telefonluk koyuyorsak pantolonumuzun üstüne..

Aynı şekilde daha büyük yapılabilir bence..

Neye yorum yaptığını anlamadım?? Habere değil o kesinde neden bahsettiğini çözemedim



Neyse geç saatin etkisiyle olabilir..
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Batuist 9 yıl
İşte budur.. E-book dediğin böyle olur.. birçok markanın lcd ekranlı cihazı e-book diye çıkarması çok saçma geliyordu.. gözü yormicak e-ink teknolojisi geniş ve net bir ekran uzun kullanım süresi yeterli hafıza herşey var cihazda.. e-book için çok iyi bir cihaz olmuş.. tasarım olarakda fena gözükmüyor.. bravo sony'ye..
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megaturk 9 yıl

Başlık hatalı ...
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