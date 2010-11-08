Son yeni elektronik kitap okuyucusu Reader Daily Edition'ı satışa sundu

Japon elektronik devi Sony, Eylül ayında duyurduğu yeni elektronik kitap okuyucusu Reader Daily Edition'ın (kod adı PRS-950) satışına başladı. Hem perakende zincirleri hem de SonyStyle.com üzerinden kullanıma sunulan elektronik kitap okuyucusu, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç boyutunda E-Ink ekrana sahip.

Optik dokunmatik ekran teknolojisini kullanan Sony Reader Daily Edition, 2GB yerleşik depolama kapasitesine sahip. Daha yüksek kapasite için microSD kart slotu taşıyan cihaz, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kablosuz iletişim için WiFi ile birlikte 3G desteğine de sahip olan cihaz, PC bağlantısını ise USB 2.0 üzerinden yapıyor.

Yaygın olarak elektronik kitap ve döküman formatlarına (ePub, PDF, BBeB Book, Text ve RTF) destek sunan Reader Daily Edition, ayrıca yerleşik olarak New Oxford American sözlüğü ile birlikte geliyor. Tam şarj ile WiFi açık durumda 10 güne kadar kullanım süresi sağlayabilen Reader Daily Edition'ın fiyatı ise 300$.