PlayStation 6 için tarih sızdı: Sony’nin yeni konsolu 2027’de geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony’nin bir sonraki nesil oyun konsolu PlayStation 6, sızıntılara göre 2027 yılında piyasaya çıkacak. Bilgi, özellikle AMD kaynaklı donanım sızıntılarıyla tanınan Kepler tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaya göre planlanan tarih, “beklenmedik gecikmeler” yaşanmadığı sürece geçerli olacak.

PS6 için 2027 işaret edildi

Bu takvim, PlayStation 5’in yedi yıllık bir yaşam döngüsüne denk geliyor. PS4 ve PS5 arasında da benzer bir süre geçmişti. PS4 Pro modeli, çıkıştan üç yıl sonra piyasaya sürülmüş, PS5 ise dört yıl sonra 2020’de gelmişti. Bilindiği üzere PS5 Pro da geçtiğimiz yıl piyasaya adım atmıştı.

Öte yandan PS6 teknik özellikleri hakkında da söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Daha önceki bilgilerde PlayStation 6’nın 34 ila 40 TFLOPS arasında değişen bir hesaplama gücüne sahip olacağı ve ışın izleme performansının PS5’e göre 6 ila 12 kat artacağı öne sürülmüştü.

3 yeni teknoloji içerecek

Tam Boyutta Gör

Bu iddiaları destekleyen yeni gelişmeler de mevcut. Sony ve AMD, kısa süre önce “Project Amethyst” adlı ortaklıkları kapsamında gelecek GPU’lar ve konsol donanımları üzerine yürüttükleri çalışmalara dair yeni bilgiler paylaştı. Bu projede öne çıkan üç ana teknoloji dikkat çekiyor: Radiance Cores, Neural Arrays ve Universal Compression.

Sony ve AMD, Playstation 6'nın GPU mimarisini tanıttı 5 sa. önce eklendi

Radiance Cores, özellikle ışın izleme hesaplamalarını hızlandırmak için tasarlanmış özel donanım blokları olacak. Neural Arrays ise GPU mimarisine entegre edilmiş yapay zeka hızlandırıcı birimler olarak görev yapacak.

Tam Boyutta Gör

Son olarak Universal Compression, cihazdan bağımsız çalışan yeni bir veri sıkıştırma teknolojisi olarak tanıtıldı. Bu sistem, dokular, geometri ve diğer oyun varlıklarının veri boyutlarını kalite kaybı olmadan küçültecek. Böylece bellek bant genişliği ve depolama performansı artacak, yükleme süreleri kısalacak ve oyunlarda takılma gibi sorunlar azalacak.

Tam Boyutta Gör

Hatta Sony’nin sistem mimarı Mark Cerny, bu teknolojilerin birkaç yıl içinde yeni bir konsolda görüneceğini de ima etti. Dolayısıyla söylentiler doğruysa PlayStation 6, 2027 yılında çıkış yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PlayStation 6 için tarih sızdı: Yeni konsol 2027’de geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: