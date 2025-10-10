Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 6 için tarih sızdı: Sony’nin yeni konsolu 2027’de geliyor

    Sony’nin yeni konsolu PlayStation 6, iddialara göre 2027’de piyasaya çıkacak. AMD iş birliğiyle geliştirilen sistem, 40 teraflop gücü ve gelişmiş ışın izleme teknolojisiyle dikkat çekiyor.

    PlayStation 6 için tarih sızdı: Yeni konsol 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör
    Sony’nin bir sonraki nesil oyun konsolu PlayStation 6, sızıntılara göre 2027 yılında piyasaya çıkacak. Bilgi, özellikle AMD kaynaklı donanım sızıntılarıyla tanınan Kepler tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaya göre planlanan tarih, “beklenmedik gecikmeler” yaşanmadığı sürece geçerli olacak.

    PS6 için 2027 işaret edildi

    Bu takvim, PlayStation 5’in yedi yıllık bir yaşam döngüsüne denk geliyor. PS4 ve PS5 arasında da benzer bir süre geçmişti. PS4 Pro modeli, çıkıştan üç yıl sonra piyasaya sürülmüş, PS5 ise dört yıl sonra 2020’de gelmişti. Bilindiği üzere PS5 Pro da geçtiğimiz yıl piyasaya adım atmıştı.

    Öte yandan PS6 teknik özellikleri hakkında da söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Daha önceki bilgilerde PlayStation 6’nın 34 ila 40 TFLOPS arasında değişen bir hesaplama gücüne sahip olacağı ve ışın izleme performansının PS5’e göre 6 ila 12 kat artacağı öne sürülmüştü.

    3 yeni teknoloji içerecek

    PlayStation 6 için tarih sızdı: Yeni konsol 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör

    Bu iddiaları destekleyen yeni gelişmeler de mevcut. Sony ve AMD, kısa süre önce “Project Amethyst” adlı ortaklıkları kapsamında gelecek GPU’lar ve konsol donanımları üzerine yürüttükleri çalışmalara dair yeni bilgiler paylaştı. Bu projede öne çıkan üç ana teknoloji dikkat çekiyor: Radiance Cores, Neural Arrays ve Universal Compression.

    Radiance Cores, özellikle ışın izleme hesaplamalarını hızlandırmak için tasarlanmış özel donanım blokları olacak. Neural Arrays ise GPU mimarisine entegre edilmiş yapay zeka hızlandırıcı birimler olarak görev yapacak.

    PlayStation 6 için tarih sızdı: Yeni konsol 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör

    Son olarak Universal Compression, cihazdan bağımsız çalışan yeni bir veri sıkıştırma teknolojisi olarak tanıtıldı. Bu sistem, dokular, geometri ve diğer oyun varlıklarının veri boyutlarını kalite kaybı olmadan küçültecek. Böylece bellek bant genişliği ve depolama performansı artacak, yükleme süreleri kısalacak ve oyunlarda takılma gibi sorunlar azalacak.

    PlayStation 6 için tarih sızdı: Yeni konsol 2027’de geliyor Tam Boyutta Gör

    Hatta Sony’nin sistem mimarı Mark Cerny, bu teknolojilerin birkaç yıl içinde yeni bir konsolda görüneceğini de ima etti. Dolayısıyla söylentiler doğruysa PlayStation 6, 2027 yılında çıkış yapacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    başka ildeki birine vekalet verme fomoco nedir sivil polis nasıl anlaşılır supsan turbo yorum akü kutup başı neden oksitlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum