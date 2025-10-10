PlayStation 6 için tarih sızdı: Sony’nin yeni konsolu 2027’de geliyor

PS6 için 2027 işaret edildi
Bu takvim, PlayStation 5’in yedi yıllık bir yaşam döngüsüne denk geliyor. PS4 ve PS5 arasında da benzer bir süre geçmişti. PS4 Pro modeli, çıkıştan üç yıl sonra piyasaya sürülmüş, PS5 ise dört yıl sonra 2020’de gelmişti. Bilindiği üzere PS5 Pro da geçtiğimiz yıl piyasaya adım atmıştı.
Öte yandan PS6 teknik özellikleri hakkında da söylentiler uzun süredir dolaşıyor. Daha önceki bilgilerde PlayStation 6’nın 34 ila 40 TFLOPS arasında değişen bir hesaplama gücüne sahip olacağı ve ışın izleme performansının PS5’e göre 6 ila 12 kat artacağı öne sürülmüştü.
3 yeni teknoloji içerecek
Bu iddiaları destekleyen yeni gelişmeler de mevcut. Sony ve AMD, kısa süre önce “Project Amethyst” adlı ortaklıkları kapsamında gelecek GPU’lar ve konsol donanımları üzerine yürüttükleri çalışmalara dair yeni bilgiler paylaştı. Bu projede öne çıkan üç ana teknoloji dikkat çekiyor: Radiance Cores, Neural Arrays ve Universal Compression.
Radiance Cores, özellikle ışın izleme hesaplamalarını hızlandırmak için tasarlanmış özel donanım blokları olacak. Neural Arrays ise GPU mimarisine entegre edilmiş yapay zeka hızlandırıcı birimler olarak görev yapacak.
Son olarak Universal Compression, cihazdan bağımsız çalışan yeni bir veri sıkıştırma teknolojisi olarak tanıtıldı. Bu sistem, dokular, geometri ve diğer oyun varlıklarının veri boyutlarını kalite kaybı olmadan küçültecek. Böylece bellek bant genişliği ve depolama performansı artacak, yükleme süreleri kısalacak ve oyunlarda takılma gibi sorunlar azalacak.
Hatta Sony'nin sistem mimarı Mark Cerny, bu teknolojilerin birkaç yıl içinde yeni bir konsolda görüneceğini de ima etti. Dolayısıyla söylentiler doğruysa PlayStation 6, 2027 yılında çıkış yapacak.