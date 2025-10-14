PlayStation 6 ve Xbox Magnus’un teknik özellikleri netleşti: Xbox daha güçlü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil konsolların teknik detaylarıyla sızıntılar devam ederken son söylentiler artık yeni konsolların özelliklerinin netleştiğini öne sürüyor. PlayStation 6 ve Xbox Magnus (Xbox Next) olarak adlandırılan sistemlerin donanım özelliklerinin nihai hale geldiği iddia ediliyor. Sızıntılara göre Microsoft’un yeni konsolu performans açısından Sony’nin sistemini geride bırakacak.

Kas gücünde Xbox önde

Bu iddialar ise donanım dünyasında güvenilir bir isim olarak bilinen KeplerL2 tarafından paylaşıldı. AMD tarafındaki iç kaynaklara yakınlığıyla bilinen KeplerL2, YouTuber Moore’s Law is Dead tarafından aktarılan verileri de doğruladı. Kaynağa göre hem PlayStation 6’nın hem de Xbox Magnus’un nihai teknik yapılandırmaları artık kesinleşmiş durumda. Ancak iki sistem arasında belirgin farklar bulunuyor.

KeplerL2’nin açıklamalarına göre PlayStation 6, rakibine kıyasla daha az CPU çekirdeğine, daha düşük işlemci frekansına, daha az sayıda CU (Compute Unit) ve ROP (Render Output Unit) birimine ayrıca daha düşük GPU frekansına, önbelleğe (cache) ve bellek bant genişliğine sahip olacak. Farkın uçurum boyutunda olmadığı belirtilse de, Xbox Magnus’un tüm oyunlarda daha yüksek performans sunacağı tahmin ediliyor.

PS6 yapay zeka işlem gücünde iddialı

Buna karşılık Sony, yapay zeka tarafında güçlü bir adım atıyor. PlayStation 6’nın yaklaşık 1200 TOPS (Trilyon İşlem/Saniye) seviyesinde AI işlem gücüne ulaşacağı, bunun da PlayStation 5 Pro’nun 300 TOPS değerine göre dört kat artış anlamına geldiği belirtiliyor. PS6’nın yapay zeka işlem gücünde bu kadar güçlü olması şaşırtıcı olmamalı. Şirket birkaç yıldır yapay zeka konusuna özellikle eğiliyor ve AMD ile FSR dahil olmak üzere bu alanda yakın çalışıyor.

Yeni nesil Xbox hem çok güçlü hem çok pahalı olacak:İşte detaylar 2 gün önce eklendi

Öte yandan bellek tarafında ise her iki konsol da önemli bir sıçramalar olacak. KeplerL2’nin iddiasına göre PlayStation 6’da 30 GB, Xbox Magnus’ta ise 36 GB RAM bulunacak. Sony’nin el konsolu üzerinde çalıştığı yeni sistemin ise 24 GB belleğe sahip olacağı söyleniyor. Bu artış, özellikle ışın izleme (ray-tracing) ve yapay zeka destekli grafik işlemleri gibi yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte kaçınılmaz bir adım olarak görülüyor. Bu bir anlamda PC tarafında bellek gereksinimlerinin artacağı ve 32 GB’a yaklaşacağı anlamına geliyor.

İlginç bir diğer detay ise Sony’nin yeni nesilde iki farklı donanım yapılandırmasıyla piyasaya çıkacak tek üretici olacağı yönünde. Microsoft’un da daha düşük güçlü bir Xbox Magnus modeli planlayabileceği öne sürülse de, KeplerL2 bu konuda herhangi bir resmi belgeye rastlamadığını belirtiyor. Her ne kadar KeplerL2 son yıllarda erken donanım sızıntılarında yüksek isabet oranına sahip olsa da bu bilgilerin halen birer söylenti olduğunu belirtelim. Ek olarak her iki konsolun da 2027 yılını hedeflediği belirtiliyor.

PlayStation 6 ve Xbox Magnus sızdırılan ve tahmini teknik özellikler Özellik PlayStation 6 (PS6) Xbox Magnus (Xbox Next) APU / Tasarım Monolitik APU, 280 mm² Chiplet tasarım, toplam 408 mm² (SOC 144 mm² + GPU 264 mm²) Üretim Süreci TSMC 3nm (N3) TSMC N3P (SOC) / N3C veya N3P (GPU, muhtemel) TDP (Tahmini) ~160 W ~250–350 W CPU 8× Zen 6C (7 aktif + 1 yedek) + 2× Zen 6 düşük güçlü çekirdek (toplam hibrit 10 çekirdek) 3× yüksek perf. Zen 6 + 8× Zen 6C (karma çekirdek düzeni), paylaşılan 12 MB L3 GPU (CU / Mimarî) ~54 RDNA5 CU (muhtemelen 52 aktif) ~68 RDNA5 CU, 4 Shader Engine GPU Frekansı (idda) 2.6 – 3.0 GHz (sızan aralık) Belirtilmemiş (tahmini >3.0 GHz) TFLOPS (Tahmini) ~34 – 40 TFLOPS Tahmini daha yüksek (ör. 40–50 TFLOPS) Önbellek (L2) 10 MB L2 En az ~24 MB L2 (masaüstü Radeon ürünlerine dayalı spekülatif değer) Bellek Türü / Bus GDDR7 / 160-bit GDDR7 / 192-bit Bant Genişliği (Tahmini) ~640 GB/s ~768 GB/s (192-bit × 32 Gbps) — GDDR7 hızına bağlı olarak 816–864 GB/s'e çıkabilir Toplam RAM (Konfigürasyon) 30 GB veya 40 GB (Sony tercihe göre) 24 GB, 36 GB veya 48 GB (konfigürasyona bağlı) AI / NPU ~1200 TOPS (APU içi AI) — yüksek AI işlem gücü NPU: 110 TOPS (6W) veya 46 TOPS (1.2W)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PlayStation 6 ve Xbox Magnus’un teknik özellikleri netleşti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: