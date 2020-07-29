Sony Alpha 7S III tam kare aynasız fotoğraf makinesi tanıtıldı

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Sony’nin merakla beklenen yeni tam kare aynasız fotoğraf makinesi Alpha 7S III; dün yapılan çevrim içi yayın ile tanıtıldı. Sony Alpha 7S III tam kare aynasız fotoğraf makinesi pek çok yeni özellik ile donatılmış.

Sony Alpha 7S III neler sunuyor?

Sony Alpha 7S III tam kare aynasız fotoğraf makinesi 35mm tam kare 12.1MP çözünürlüğünde arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör barındırıyor. 15+ stop geniş dinamik aralıklı sensör yuvarlanan deklanşör etkisini 3 kata kadar azaltıyor.

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Yeni geliştirilen, sekiz kat fazla işleme gücüne sahip BIONZ XR görüntü işleme motoru sayesinde 4K 120p, 10 bit 4:2:2 renk derinliği, All Intra kayıt, H.265 kodek ile XAVC ve ilk kez 4K 60p 16-bit RAW video HDMI çıkışı ile odak düzlemi aşama algılama AF sistemi mümkün oluyor.

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Sensör 40 – 409600 ISO aralığı ve orta/yüksek hassasiyet aralıklarında takribi 1 stoplu gürültü engelleme özelliği sunuyor. Sensörün %92’sini kapsayan 759 nokta aşama algılamalı 6 AF sensörü ile Hızlı Hibrit OtomatikNetleme (AF) sistemi ve Genişletilmiş Gerçek Zamanlı Eye AF sağlanabiliyor.

Yeni ısı giderme mekanizması sayesinde pil bitene kadar 1 saatin üzerinde 4K 60p 10-bit 4:2:2 film çekimi yapılabiliyor. Yüksek hızlı veri transferine olanak sağlayan iki CFexpress Tip A kart yuvası ile ekstra alan derdi kalmıyor.

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5 eksenli optik yerleşik görüntü sabitleyici, fotoğraf makinesini elde tutarak film çekimi yapmayı destekliyor; ek olarak, özellikle zorlayıcı çekim koşullarında Aktif Mod daha fazla sabitleme olanağı sunuyor.

Gövdede dünyanın en parlak ve en büyüğü olduğu belirtilen 0.64 inçlik 9.44 milyon noktalı OLED elektronik vizör yanında çekim esnekliğini arttıran değişken açılı 3 inçlik bir LCD ekran da yer alıyor.

USB Power Delivery ile harici kaynaklardan daha yüksek güç alabilen makine WiFi 5 MIMO teknolojisi ile çok daha hızlı veri aktarımı yapabiliyor. USB bağlantı noktası üzerinden de 5G modemler bağlamak mümkün.

Ayrıca XLR-K3M XLR Adaptör Kiti ile birlikte kullanıldığında, bir Alpha serisi fotoğraf makinesinde ilk kez 4 kanallı 24-bit dijital ses kayıt kapasitesi sağlıyor. Diğer Çoklu Arayüz Yuvası aksesuarları gibi bunun da kablo ya da pil gerektirmemesi, Alpha sistemiyle film çekimlerinde sınırsız özgürlük sağlıyor. Sony Alpha 7S III modeli Eylül ayında piyasada olacak.

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