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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu

    Aynasız kameranızı sıklıkla kullanıyorsanız bir yandan çevreyi takip edip bir yandan çekim yapmanın zorluğunu biliyorsunuz. Sony GP-VPT2BT kablosuz tutucu büyük bir kolaylık sağlıyor.
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu
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    Son dönemin en çok tercih edilen sınıfı aynasız kameralar belirli bir ağırlığa sahip olduğu için uzun kullanım sürelerinde belirli bir şekilde tuttuğunuz elinizi yormaya başlıyor ve ayrıca parmaklarınızın fonksiyonelliğini de kısıtlıyor. Sony bunun için kablosuz bir tutucu geliştirdi.

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    Sony GP-VPT2BT özellikleri ve fiyatı

    Sony Wireless Shooting Grip modeli Bluetooth üzerinden Sony aynasız kameralarınıza bağlanıyor ve uzun kullanım esnasında elinizi daha rahat hareket ettirmenizi ve hatta diğer elinizle değiştirmenizi sağlıyor.

    Dış kaplaması konforlu ve kaydırmaz bir tutuş için geliştirilirken üzerinde fotoğraf çekme, video kaydı, yakınlaştırma, kilitleme gibi tuşlar yer alıyor. Flip tuşuna bastığınızda ise otomatik olarak özçekim moduna geçiyor ve üst kısmı size doğru döndürüyorsunuz.

    Aksesuar güncel yazılım barındıran 9 II, ?9, ?7R IV, ?7R III, ?7 III, ?6600, ?6400, ?6100, RX100 VII ve RX0 II aynasız kameralar ile uyumlu. Sony GP-VPT2BT model numarasını kullanan ürün 200 Avro fiyat etiketine sahip.



    https://www.slashgear.com/sony-wireless-shooting-grip-is-made-for-its-mirrorless-cameras-14606832/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon 6 gün
    200 avro felaket pahalı. resmen almayın beni diyor
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    aytek66 6 gün
    Ha tripoda monopoda takıp eilmde çubukla tutmuşum ha bunda tutmuşum kafa kısmına 3 yönlü bir gimball koysaydı o zaman güzel bir ürün olurdu. Bunu hangi mühendis kafası düşünüp tasarlayıp ürün diye çıkarıyor acaba
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    cand. 6 gün yeni yorumcu
    Gimball yapsana abicim
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    Led Zeppelin 6 gün
    DJI muadilleri daha ucuzken pek tercih edilmez gibi.
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    bypangea 6 gün
    Stabilizer özelliği yok ve 200 Avro , çok gereksiz bir cihaz
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