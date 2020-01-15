Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu

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Son dönemin en çok tercih edilen sınıfı aynasız kameralar belirli bir ağırlığa sahip olduğu için uzun kullanım sürelerinde belirli bir şekilde tuttuğunuz elinizi yormaya başlıyor ve ayrıca parmaklarınızın fonksiyonelliğini de kısıtlıyor. Sony bunun için kablosuz bir tutucu geliştirdi.

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Sony GP-VPT2BT özellikleri ve fiyatı

Sony Wireless Shooting Grip modeli Bluetooth üzerinden Sony aynasız kameralarınıza bağlanıyor ve uzun kullanım esnasında elinizi daha rahat hareket ettirmenizi ve hatta diğer elinizle değiştirmenizi sağlıyor.

Dış kaplaması konforlu ve kaydırmaz bir tutuş için geliştirilirken üzerinde fotoğraf çekme, video kaydı, yakınlaştırma, kilitleme gibi tuşlar yer alıyor. Flip tuşuna bastığınızda ise otomatik olarak özçekim moduna geçiyor ve üst kısmı size doğru döndürüyorsunuz.

Aksesuar güncel yazılım barındıran 9 II, ?9, ?7R IV, ?7R III, ?7 III, ?6600, ?6400, ?6100, RX100 VII ve RX0 II aynasız kameralar ile uyumlu. Sony GP-VPT2BT model numarasını kullanan ürün 200 Avro fiyat etiketine sahip.

https://www.slashgear.com/sony-wireless-shooting-grip-is-made-for-its-mirrorless-cameras-14606832/

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