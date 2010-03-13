Sony, Disney temalı Walkman'leri satışa sundu

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Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Sony, Disney temalı Walkman medya oynatıcılarını duyurdu.

Walkman ailesindeki S serisinin iki üyesi S740 ve S640'ın bundan böyle arka yüzeylerinde Disney denildiğinde ilk akla gelen karakterlerden Mickey Mouse ve Minnie Mouse'un dans ederkenki bir görseli bulunacak. 9 farklı renk alternatifiyle satışa sunulacak olan Disney temalı S740 ve S640'ın arkasına kullanıcılar isterlerse 15 karaktere kadar yazı yazdırabilecekler.

Üzerindeki TV çıkışı sayesinde 720x480 piksellik görüntü aktarımına imkan veren 2 inçlik LCD ekrana sahip cihazların kapasiteleri 8, 16 ve 32GB arasında değişirken, satış fiyatlarıysa 152 dolardan başlayarak 208 dolara kadar artıyor. İlk olarak Japonya'da satışa sunulan medya oynatıcıların diğer pazarlardaki satış takvimiyse şimdilik bilinmiyor.