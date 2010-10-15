Sony Ericsson, 2010 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 49 milyon Euro net gelir

Cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Sony Ericsson, 2010 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı. Firma için üçüncü çeyreğin 30 eylül tarihinde sona erdiğini belirtelim.

Yayınlanan finansal sonuçlara göre Sony Ericsson, 3. çeyrekte 10.4 milyon civarında cep telefonunu tüketicilerle buluşturarak yaklaşık 1.6 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi. Satılan telefon sayısının 2. çeyreğe göre 600.000, geçen yılın 3. çeyreğine göre 3.7 milyon daha düşük olduğu; ayrıca brüt kar marjının (%16 > %30), faaliyet gelirinin (-193 milyon Euro > 63 milyon Euro) ve net gelirin (-164 milyon Euro > 49 milyon Euro) geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yükseliş gösterdiği açıkça görülüyor.

Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg, akıllı telefonlara odaklanma stratejisinin başarıyla sonuçlandığını ve satışların %50'den fazlasının akıllı telefonların oluşturduğunu belirtmekte.

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q32010semcfinancialspressrelease-20101015