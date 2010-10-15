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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, 2010 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 49 milyon Euro net gelir

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, 2010 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 49 milyon Euro net gelir
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Cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Sony Ericsson, 2010 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı. Firma için üçüncü çeyreğin 30 eylül tarihinde sona erdiğini belirtelim.

Yayınlanan finansal sonuçlara göre Sony Ericsson, 3. çeyrekte 10.4 milyon civarında cep telefonunu tüketicilerle buluşturarak yaklaşık 1.6 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi. Satılan telefon sayısının 2. çeyreğe göre 600.000, geçen yılın 3. çeyreğine göre 3.7 milyon daha düşük olduğu; ayrıca brüt kar marjının (%16 > %30), faaliyet gelirinin (-193 milyon Euro > 63 milyon Euro) ve net gelirin (-164 milyon Euro > 49 milyon Euro) geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yükseliş gösterdiği açıkça görülüyor.

Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg, akıllı telefonlara odaklanma stratejisinin başarıyla sonuçlandığını ve satışların %50'den fazlasının akıllı telefonların oluşturduğunu belirtmekte.

Sony Ericsson, 2010 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 49 milyon Euro net gelir
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http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q32010semcfinancialspressrelease-20101015 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Aslında sony nin yapması gereken şey belli Samsung ve Lg nin yaptığını yapmak Dış görünüme önem vermek Onlar gibi basit dokunmatik telefonlar yapsınlar hatta çok benzerini yapsınlar o iki firmayıda rahat zorlar corby gibi ,star gibi ürünler yapmalı Sony nin tasarımı pek beğenilmiyor yoksa ses ve fotoğraf konusunda oldukça başarılı ve herkesçe kabul edilen bir yerdeler ama kendilerini değiştirmek istemiyorlar nedense Motorola bir nebzede olsa androidle kendini çukurdan çıkardı Sony de birşeyler yapmalı Tasarımını değiştirsin anında yükselişe geçer yazılım olarak android var zaten
..................................................................................Hangi Sony den bahsettiğini anlamış deilim doğrusu!..bu aleme okadar cok uzak oldugun bariz belliki...Sony Ericsson'un hemen hemen hersene cihazları tasarım ve kalite ödülü alır!..bu seneninkide xperia x10 minidir!..hangi dış görünüşten bahsediyorsun acaba...Samsung,Lg telefonmu yapıyor,ısınması bir dert,donması bir dert,kullanılan maddeler çoğu kalitesiz...Üst üste 6 çeyrekle zarar!.. ve hala var iseler bu Sony ve Ericsson gibi iki dev olmaktan gecmektedir…Şahsen mobilde sadece Sony Ericsson diyorum,çünkü denediklerimin hiç biri o kaliteyi konforu veremedi…
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stradivardi 8 yıl
Aslında sony nin yapması gereken şey belli Samsung ve Lg nin yaptığını yapmak Dış görünüme önem vermek Onlar gibi basit dokunmatik telefonlar yapsınlar hatta çok benzerini yapsınlar o iki firmayıda rahat zorlar corby gibi ,star gibi ürünler yapmalı Sony nin tasarımı pek beğenilmiyor yoksa ses ve fotoğraf konusunda oldukça başarılı ve herkesçe kabul edilen bir yerdeler ama kendilerini değiştirmek istemiyorlar nedense Motorola bir nebzede olsa androidle kendini çukurdan çıkardı Sony de birşeyler yapmalı Tasarımını değiştirsin anında yükselişe geçer yazılım olarak android var zaten
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clopin 8 yıl

stradivardi

Aslında sony nin yapması gereken şey belli Samsung ve Lg nin yaptığını yapmak Dış görünüme önem vermek Onlar gibi basit dokunmatik telefonlar yapsınlar hatta çok benzerini yapsınlar o iki firmayıda rahat zorlar corby gibi ,star gibi ürünler yapmalı Sony nin tasarımı pek beğenilmiyor yoksa ses ve fotoğraf konusunda oldukça başarılı ve herkesçe kabul edilen bir yerdeler ama kendilerini değiştirmek istemiyorlar nedense Motorola bir nebzede olsa androidle kendini çukurdan çıkardı Sony de birşeyler yapmalı Tasarımını değiştirsin anında yükselişe geçer yazılım olarak android var zaten


bence walkman serisi oldukca başarılı tasarım konusunda c ve k yetersiz evet
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vidoko 8 yıl
sony küstü heralde.:) tuutrmuşlar bir nokia galas gibi telefonları var..
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Batuist 8 yıl
3.çeyrek toplam satış tutarı 1.600.000.000€ net geliri 49.000.000€

çok anormal bir tablo.. Net geliri satışlara oranla çok düşük geldi bana.. 1600/49 gibi bir oran...
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mhamadko 8 yıl
nerden mi gelir sagliyor? en iyi telefon yapan firmalardan biri.
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lordrdley 8 yıl
yahu :D çok ilginç şu firma nerden gelir sağlıyor.amerika pazarı güçlü heralde.
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JrMaster 8 yıl
yahu saglasın tabi nasıl saglarsa saglasında gelirleri yüksek olsun yoksa telefonu yetiştiremiyorlar lameler.
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se(dd)at 8 yıl

lordrdley
yahu :D çok ilginç şu firma nerden gelir sağlıyor.amerika pazarı güçlü heralde.

buraya bakarsan anlarsın

resim.donanimhaber.com/m_33921726/mpage_1/f_/key_//tm.htm

reklam başarısı.
Adamlar X10 için cafe açmışlar kahveni içerken biyandanda x10 a bakıyorsun

Ayrıca bazı ülkelerde her model için partiler felan yapılıyor.

Türkiye yi takmıyorlar malesef bunu düzeltemediler. K700-K750-K790 dönemi ne güzeldi heryerde reklamı çıkıyordu tv,film,diziler gazete vs de
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