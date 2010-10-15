Sony Ericsson, 2010 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 49 milyon Euro net gelir

Cep telefonu pazarının önemli oyuncularından Sony Ericsson, 2010 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını resmi internet sitesinde yayınladı. Firma için üçüncü çeyreğin 30 eylül tarihinde sona erdiğini belirtelim.
Yayınlanan finansal sonuçlara göre Sony Ericsson, 3. çeyrekte 10.4 milyon civarında cep telefonunu tüketicilerle buluşturarak yaklaşık 1.6 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi. Satılan telefon sayısının 2. çeyreğe göre 600.000, geçen yılın 3. çeyreğine göre 3.7 milyon daha düşük olduğu; ayrıca brüt kar marjının (%16 > %30), faaliyet gelirinin (-193 milyon Euro > 63 milyon Euro) ve net gelirin (-164 milyon Euro > 49 milyon Euro) geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yükseliş gösterdiği açıkça görülüyor.
Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg, akıllı telefonlara odaklanma stratejisinin başarıyla sonuçlandığını ve satışların %50'den fazlasının akıllı telefonların oluşturduğunu belirtmekte.
http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/q32010semcfinancialspressrelease-20101015 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
..................................................................................Hangi Sony den bahsettiğini anlamış deilim doğrusu!..bu aleme okadar cok uzak oldugun bariz belliki...Sony Ericsson'un hemen hemen hersene cihazları tasarım ve kalite ödülü alır!..bu seneninkide xperia x10 minidir!..hangi dış görünüşten bahsediyorsun acaba...Samsung,Lg telefonmu yapıyor,ısınması bir dert,donması bir dert,kullanılan maddeler çoğu kalitesiz...Üst üste 6 çeyrekle zarar!.. ve hala var iseler bu Sony ve Ericsson gibi iki dev olmaktan gecmektedir…Şahsen mobilde sadece Sony Ericsson diyorum,çünkü denediklerimin hiç biri o kaliteyi konforu veremedi…
bence walkman serisi oldukca başarılı tasarım konusunda c ve k yetersiz evet
çok anormal bir tablo.. Net geliri satışlara oranla çok düşük geldi bana.. 1600/49 gibi bir oran...
buraya bakarsan anlarsın
resim.donanimhaber.com/m_33921726/mpage_1/f_/key_//tm.htm
reklam başarısı.
Adamlar X10 için cafe açmışlar kahveni içerken biyandanda x10 a bakıyorsun
Ayrıca bazı ülkelerde her model için partiler felan yapılıyor.
Türkiye yi takmıyorlar malesef bunu düzeltemediler. K700-K750-K790 dönemi ne güzeldi heryerde reklamı çıkıyordu tv,film,diziler gazete vs de