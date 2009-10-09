Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson, Aino, Yari, Jalou ve Naite modellerinin yurtdışında satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,1b
1
15
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Ericsson'un geçtiğimiz hafta amiral gemisi niteliğindeki Satio'nun dağıtımına başlamasının hemen ardından firmanın Aino, Yari, Jalou ve Naite modelleri sırasıyla yurtdışındaki vitrinleri süslemeye başladı.

Kızaklı tasarımı, 3.0 inç boyutunda dokunmatik ekranı, 8.1 MP çözünürlüğünde kamerası ve Bluetooth / WI-FI / GPS bağlantılarıyla dikkat çeken Aino'nun 420 Euro, Yari'nin 250 Euro, kapaklı yapısıyla Jalou'nun 170 Euro ve çevre dostu Naite'nin 200 Euro civarında satıldığı belirtiliyor. Sony Ericsson'un bizleri de fazla bekletmemesini diliyoruz.

 

 

 


(Sony Ericsson Aino)

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 104 x 50 x 15.5 mm / 134 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x432 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Bellek: 55 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 8.1 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g, DLNA
GPS: Var, A-GPS desteği
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 1000 mAh (367 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)

 


(Sony Ericsson Yari)

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 100 x 48 x 15.7 mm / 115 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 60 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 5.0 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Var, A-GPS desteği
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 1000 mAh (450 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)

 

 


(Sony Ericsson Jalou)

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 73 x 45 x 18.2 mm / 84 gram
Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3.2 MP
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 250 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)

 


(Sony Ericsson Naite)

 

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
Boyut ve ağırlık: 108 x 47 x 12.6 mm / 84 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 2.0 MP
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 950 mAh (583 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)


http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_aino_yari_jalou_and_naite_hit_the_stores_as_well-news-1169.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
DH Misafiri
3/5/2010 Saat: 11:34 AM
Çok boş insanlar boş yorumlar yazmış. sonyericsson dünya devi, türkiyede bilinçsiz kullanıcılar gidip nokiayı zengin ediyor... biraz araştırın... ayrıca, hiçbir marka bu telefonun yanından geçecek bir model üretemedi. gidin araştırın, nokianın en çok umut bağladığı N97, 5800 gibi modeller kullanıcıların elinde nasıl patlamış, nokia malına nasıl sahip çıkmamış bir görün...
aynen katılıyorum nokia tr de pazarını cok iyi kurmus reklam yapmaya bıle gerek duymuyorlar tr de ama biraz film izliyorsanız gormussunuzdur hemen hemen her fılm de reklamı oluyo avrupa ülkelerinde cok fazla tutulmuyoo...
saygılarr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Çok boş insanlar boş yorumlar yazmış. sonyericsson dünya devi, türkiyede bilinçsiz kullanıcılar gidip nokiayı zengin ediyor... biraz araştırın... ayrıca, hiçbir marka bu telefonun yanından geçecek bir model üretemedi. gidin araştırın, nokianın en çok umut bağladığı N97, 5800 gibi modeller kullanıcıların elinde nasıl patlamış, nokia malına nasıl sahip çıkmamış bir görün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
naite modelinde GPS var. hatalı bilgi yazmışsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se(dd)at 9 yıl

Misafir

naite modelinde GPS var. hatalı bilgi yazmışsınız.


Normal java uygulama Google Maps var A-GPS felan yok

+ Naite Teknik özelliklerinde

# Konuşma süresi:13 saat 45 dakika
# Bekleme süresi:600 saat olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 10 yıl
bi ara hiç çıkarmayacaklarını sanmıştım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 10 yıl
sorun çıkmamasında değil türkiye'ye gelmemesinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 10 yıl
Diger firmaların duyurdukları/yeni çıkardıkları modeller ile kıyaslayınca, sony ericsson'un artık iyice dibe doğru gittiği rahatça görülebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 10 yıl
hangi açıdan baktığına bağlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 10 yıl
yine bikaçtane dandik modele imza atmıs sonyerricson
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 10 yıl
Aino'nun dokunmatik ekranı kısıtlı olduğu için kesinlikle o fiyata değmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 10 yıl
gsmarena dan bi baktım ainoye cok kalıtelı cıhaz super de www.gsmarena.com bızım memelekete x3 fıyatla gelırse gelır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 10 yıl
iyi hoş da nie satio yok anlamadım.
şimdi aino 420 euro fln diyorda buraya gelince w995 den pahalı mı olur.

edit: şimdi baktım da satio ve x2 nin çıkıs tarihi 4. çeyreğe ertelenmiş. gsmarena da yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
se(dd)at 10 yıl
Anio (U10) gelirse eğer tabiki pahalı olacaktır W995 den.Çünkü kutuda kablosuz kulaklık vs gibi içeriklerle gelmesi gerekir.

Tahminen W995 1.100 TL ise Anio 1.250-1.350 TL arası olur

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26116 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wi-fi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ASUS MAXIMUS III FORMULA video inceleme 10 yıl FIFA 10 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim