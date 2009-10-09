Sony Ericsson, Aino, Yari, Jalou ve Naite modellerinin yurtdışında satışına başladı

Sony Ericsson'un geçtiğimiz hafta amiral gemisi niteliğindeki Satio'nun dağıtımına başlamasının hemen ardından firmanın Aino, Yari, Jalou ve Naite modelleri sırasıyla yurtdışındaki vitrinleri süslemeye başladı.

Kızaklı tasarımı, 3.0 inç boyutunda dokunmatik ekranı, 8.1 MP çözünürlüğünde kamerası ve Bluetooth / WI-FI / GPS bağlantılarıyla dikkat çeken Aino'nun 420 Euro, Yari'nin 250 Euro, kapaklı yapısıyla Jalou'nun 170 Euro ve çevre dostu Naite'nin 200 Euro civarında satıldığı belirtiliyor. Sony Ericsson'un bizleri de fazla bekletmemesini diliyoruz.



(Sony Ericsson Aino)

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA

Boyut ve ağırlık: 104 x 50 x 15.5 mm / 134 gram

Ekran: 3.0 inç, 240x432 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT

Bellek: 55 MB dahili + microSD desteği

Kamera: 8.1 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11 b/g, DLNA

GPS: Var, A-GPS desteği

FM radyo: Var, RDS desteği

Batarya: 1000 mAh (367 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)



(Sony Ericsson Yari)

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA

Boyut ve ağırlık: 100 x 48 x 15.7 mm / 115 gram

Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT

Bellek: 60 MB dahili + microSD desteği

Kamera: 5.0 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

GPS: Var, A-GPS desteği

FM radyo: Var, RDS desteği

Batarya: 1000 mAh (450 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)



(Sony Ericsson Jalou)

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA

Boyut ve ağırlık: 73 x 45 x 18.2 mm / 84 gram

Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT

Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği

Kamera: 3.2 MP

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

GPS: Yok

FM radyo: Var, RDS desteği

Batarya: 250 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)



(Sony Ericsson Naite)

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

Boyut ve ağırlık: 108 x 47 x 12.6 mm / 84 gram

Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT

Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği

Kamera: 2.0 MP

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Yok

GPS: Yok

FM radyo: Var, RDS desteği

Batarya: 950 mAh (583 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)

