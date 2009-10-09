Sony Ericsson, Aino, Yari, Jalou ve Naite modellerinin yurtdışında satışına başladı

Sony Ericsson'un geçtiğimiz hafta amiral gemisi niteliğindeki Satio'nun dağıtımına başlamasının hemen ardından firmanın Aino, Yari, Jalou ve Naite modelleri sırasıyla yurtdışındaki vitrinleri süslemeye başladı.
Kızaklı tasarımı, 3.0 inç boyutunda dokunmatik ekranı, 8.1 MP çözünürlüğünde kamerası ve Bluetooth / WI-FI / GPS bağlantılarıyla dikkat çeken Aino'nun 420 Euro, Yari'nin 250 Euro, kapaklı yapısıyla Jalou'nun 170 Euro ve çevre dostu Naite'nin 200 Euro civarında satıldığı belirtiliyor. Sony Ericsson'un bizleri de fazla bekletmemesini diliyoruz.
(Sony Ericsson Aino)
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 104 x 50 x 15.5 mm / 134 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x432 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Bellek: 55 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 8.1 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11 b/g, DLNA
GPS: Var, A-GPS desteği
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 1000 mAh (367 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)
(Sony Ericsson Yari)
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 100 x 48 x 15.7 mm / 115 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 60 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 5.0 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi, geo-tagging
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Var, A-GPS desteği
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 1000 mAh (450 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)
(Sony Ericsson Jalou)
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Triband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 73 x 45 x 18.2 mm / 84 gram
Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 3.2 MP
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 250 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)
(Sony Ericsson Naite)
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
Boyut ve ağırlık: 108 x 47 x 12.6 mm / 84 gram
Ekran: 2.2 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 100 MB dahili + microSD desteği
Kamera: 2.0 MP
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Yok
GPS: Yok
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 950 mAh (583 saate varan bekleme; 4.5 saate varan konuşma süresi)
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_aino_yari_jalou_and_naite_hit_the_stores_as_well-news-1169.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3/5/2010 Saat: 11:34 AM
Çok boş insanlar boş yorumlar yazmış. sonyericsson dünya devi, türkiyede bilinçsiz kullanıcılar gidip nokiayı zengin ediyor... biraz araştırın... ayrıca, hiçbir marka bu telefonun yanından geçecek bir model üretemedi. gidin araştırın, nokianın en çok umut bağladığı N97, 5800 gibi modeller kullanıcıların elinde nasıl patlamış, nokia malına nasıl sahip çıkmamış bir görün...
aynen katılıyorum nokia tr de pazarını cok iyi kurmus reklam yapmaya bıle gerek duymuyorlar tr de ama biraz film izliyorsanız gormussunuzdur hemen hemen her fılm de reklamı oluyo avrupa ülkelerinde cok fazla tutulmuyoo...
saygılarr
Normal java uygulama Google Maps var A-GPS felan yok
+ Naite Teknik özelliklerinde
# Konuşma süresi:13 saat 45 dakika
# Bekleme süresi:600 saat olacak
edit: şimdi baktım da satio ve x2 nin çıkıs tarihi 4. çeyreğe ertelenmiş. gsmarena da yazıyor.
Tahminen W995 1.100 TL ise Anio 1.250-1.350 TL arası olur