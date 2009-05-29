Sony Ericsson cephesinden kısa kısa; Aino ve Yari tanıtıldı

Özellikle 2008 yılının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayan küresel ekonomik krizle beraber cep telefonu sektörünün büyük isimlerinden Sony Ericsson'un satış gelirleri önemli ölçüde düşmüş; bunun sonucunda firma, yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırarak sessizlik dönemine girmişti ta ki düne kadar. Sony Ericsson, nihayet sessizliğini bozdu, ''Aino'' ve ''Yari'' kod adlı yeni cep telefonlarını lanse etti. Şimdi, Aino ile Yari'nin teknik detaylarına hep beraber göz atalım.
Büyük dokunmatik ekranı ve kızaklı dizaynıyla dikkat çeken Aino, 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla; hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor. Ancak her zamanki gibi ülkemizde HSDPA alt yapısının henüz bulunmadığını hatırlatalım. 104 x 50 x 15.5 mm boyutlarında ve 134 gram ağırlığında tasarlanan Aino'da 3.0 inç (~7.6 cm), 240x432 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş. Ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun video izleme ve internet kullanımı için gayet yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca telefonda hareket sensörü unutulmamış. Böylece telefonu yatay konumda tuttuğumuzda ekran otomatik olarak yatay konuma geçiyor.
Yeni telefonda, 55 MB'lık dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Belleğin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar aracılığıyla kapasiteyi 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Memorystick kartlarla özdeşleşen Sony'nin sadece microSD desteğine yer vermesi ise dikkat çekici detaylardan.
Aido'da 8.1 megapiksel çözünürlük sunan kamera modülüne yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi ve led flaş eşlik ediyor. Görüntü stabilizasyon sistemi fotoğraflarda istenmeyen titreşimlerin önüne belli ölçüde geçerken, yüz algılama teknolojisi daha başarılı portre performansı vaadediyor. Telefonda xenon flaş yerine led flaş kullanılması bazı teknoloji severlerden olumsuz eleştiri alabilir. Zira dijital kameralarda kullanılan xenon flaşlar loş mekanlarda daha iyi sonuçlara imza atmakta. Telefonun video kaydı ise 640x480 piksel çözünürlükte ve saniyede 30 kare.
Bluetooth, WI-FI ve A-GPS gibi zengin bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran Aino, 1000 mAh'lık lityum polimer bataryadan güç alıyor. Batarya, 2G alt yapısıyla 380 saate varan bekleme, 13 saate varan konuşma ve ortalama 31 saat müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Aino'nun ilgi toplayan bir diğer özelliği Playstation 3 desteği sunması. ''Remote Play'' özelliği sayesinde Playstation 3'deki medya içeriğine giriş yapıp kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak telefonla oyun konsolundaki PlayTV hizmetine giriş yapabiliyorsunuz. Ancak PlayTV hizmetinden yalnızca Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'daki kullanıcıların faydalanabileceği ifade edilmekte. Aino'nun beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 2009'un 4. çeyreğinde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatla ilgili açıklama henüz yapılmadı.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps
Boyut ve ağırlık: 104 x 50 x 15.5 mm / 134 gram
Ekran: 3.0 inç, 240x432 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT
Bellek: 55 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 8.1 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: 640x480@30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
WI-FI: Var, Wi-Fi 802.11 b/g / DLNA
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
A-GPS: Var
Batarya: 1000 mAh lityum polimer (380 saate kadar bekleme; 13 saate kadar konuşma süresi)
Sony Ericsson'un tanıtımını gerçekleştirdiği diğer model Yari, Aino'da olduğu gibi dörtband GSM ve HSDPA şebekesi desteğine sahip. 100 x 48 x 15.7 mm boyutlarında ve 115 gram ağırlığında kızaklı yapıdaki Yari'de 2.4 inç boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde, 262.144 renk görüntüleyebilen TFT ekran yeterli görülmüş.
Telefonun 60 MB'lık dahili belleği microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Anlaşılan, Sony Ericsson yeni nesil cep telefonlarında microSD desteğinde kararlı gibi. Yari'nin 5 megapiksellik kamerası otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi gibi özellikleri barındırıyor; 320x240 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Video çözünürlüğü, günümüzün standartları düşünüldüğünde Aino ile aynı tutulabilirdi. WI-FI bağlantısını desteklemeyen telefonda A-GPS ve Bluetooth v2.0 mevcut.
Sony Ericsson yetkilileri tarafından Yari'nin oyun konusunda iddialı olduğu belirtiliyor. Telefon hareketleri algılayabildiği için destekleyen oyunları telefonu sağa sola hareket ettirerek oynayabiliyoruz. Telefonun 2009'un 4. çeyreğinde 557$ civarında vitrinlerde yerini alması planlanıyor.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var
Boyut ve ağırlık: 100 x 48 x 15.7 mm / 115 gram
Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT
Bellek: 60 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 5.0 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi
Video kaydı: 320x240@30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
WI-FI: Yok
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
A-GPS: Var
Batarya: 1000 mAh lityum polimer (450 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)
http://www.unwiredview.com/2009/05/28/sony-ericsson-aino-and-yaro-announced-new-multimedia-phones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bide SE'ye bak
bu fiyatlara anca avcunu yalar
ortada telefonmu varki fiyatlardan yakınıyon :D:D
zaten merak etme aldın telefonun yarı parası vergi :D vergiyi kıssalar zaten ucuz olur.. ama kıyaslama yapayım sana w960 ve n95 8gb ın fiyatlarına bak w960 daha uygundur yinede ;)
nokiayı tarif edip se.ye laf vuran birini ilk kez gördüm :)
bi kere tuşlarında ne var anlamadım n78in tuşlar ultra süperde benimmi haberim yok yada n79un vs vs
kısa yollarında ne varmıs ben anlayamadım w910 kullanıpta kısayollarını begenmeye görmedim ben w810unda iyi yeni modellere özgü degil w700 kullandıysan bişey diyemem
menüler çok basit ömründe 3310dan başka telefon kullanmayan babam bile 2. günü herşeyini kullanıyordu 7610u verdim eline duvara fırlatıcaktı sinirden :D bence menülerinde bi zorlukta yok sen cidden se ile nokiayı karıştırmadına eminmisin :D:D
Sence çöpe atmak, bence büyük bir artı.. 2 tane işe yaramaz program yüklemek için yavaş yavaş, kasıla kasıla kullanıyorsunuz Symbian telefonları. Aylarca, belki yıllarca. Ki Java telefonlar için de kimi ihtiyaçları karşılayabilecek programlar mevcut. Artık program tutkunu olan biri ya iPhone ya da Android işletim sistemine sahip telefonlar satın almalı. Symbian'ın rakiplerine kıyasla akla yatkın bir üstünlüğü bulunmuyor.
ayrıca full donanımlı olmasıda çok iyi ...
Aino, Sony Ericsson'un flash tabanlı java alt yapısını kullanıyor. İşletim sistemi Symbian OS, Android veya Windows Mobile değil.
yanılıyorsun zaten değişmiş SANDİSK MİCRO SD KULLANIYOR S.E
Teknik Özellikleri
Telefon Modeli: Aino
JSRs & APIs
CLDC 1.1
Project Capuchin
WMA (JSR-120)
MMAPI(JSR-135)
Webservices (JSR-172)
Security and trust(JSR-177)
Location(JSR-179)
SIP(JSR-180)
Mobile 3D(JSR-184)
Java Technology for the Wireless Industry(JSR-185)
WMA 2.0(JSR-205)
Content Handler(JSR-211)
SVG(JSR 226)
Payment API (JSR 229)
AMS Camera Capabilities only(JSR-234)
Internationalization(JSR-238)
Open GL ES(JSR-239)
MSA(JSR 248)
Mobile Sensor(JSR-256)
File/PIM(JSR-75)
Bluetooth(JSR-82)
Mascot Capsule V3
MIDP 2.1(JSR 118)
Nokia UI API 1.1
VSCL 2.0
Screen Sizes
240x432
Platforms
Sony Ericsson Java Platform 8 ; Sony Ericsson Java Platform 8.5
Audio & Video
Audio Codec: AAC+ ; Advanced Audio Coding ; Adaptive MultiRate - Narrow Band ; Adaptive MultiRate - Wide Band ; DLS (ringtones) ; General MIDI (ringtones) ; MPEG-1 layer 3\r\nMPEG-2 layer 3,\r\nMPEG-2.5 layer 3 ; SP-MIDI (ringtones) ; Wave format PCM ; Windows Media Audio 8 ; Windows Media Audio 9 ; enhanced AAC+ ; iMelody (ringtones) ; Windows Media Audio 10
Audio Codec Encoding: Adaptive MultiRate - Narrow Band - Encoding ; Advanced Audio Coding – Low Complexity profile Local + streaming: up to: 128 kbps @ 48 kHz
Audio Mime Type: audio/3gpp ; audio/amr-wb ; audio/midi ; audio/mid Receiving only ; audio/mp3 ; audio/mpeg3 Receiving only ; audio/mpeg Receiving only ; audio/mpg3 Receiving only ; audio/mpg Receiving only ; audio/x-mp3 Receiving only ; audio/x-mpeg Receiving only ; audio/x-mpg Receiving only ; audio/mp4 ; audio/mp4a-latm Receiving only ; audio/rawhz ; audio/rhz ; AMR audio/amr ; AMR audio/x-amr Receiving only ; audio/vnd.rn-realaudio ; audio/x-pn-realaudio Receiving only ; audio/sp-midi Receiving only ; audio/wav ; audio/x-wav Receiving only ; audio/wma ; audio/mobile-xmf ; audio/x-midi Receiving only ; audio/iMelody Receiving only ; audio/x-iMelody Receiving only ; audio/x-m4a ; text/x-iMelody
Video Codec: H.263 Profile 0 level 10 ; H.263 Profile 0 level 45 ; H.263 Profile 3 level 10 ; H.263 Profile 3 level 45 ; H.264 Level 1 ; H.264 Level 1b ; MPEG-4 Level 0 Part 2 Visual Simple profile ; MPEG-4 Level 0b Part 2 Visual Simple profile ; MPEG-4 Level 1 Part 2 Visual Simple profile ; MPEG-4 Level 2 Part 2 Visual Simple profile ; MPEG-4 Level 3 Part 2 Visual Simple profile ; Windows Media Video 9 Local + streaming: QCIF@15 fps 128 kbit/s
Video Codec Encoding: H.263 Profile 0 level 10 Encoding ; MPEG-4 Level 0 Level 0b Level 1 Level 2 Level 3 Visual Simple profile
Video Mime Type: 3GPP video/3gpp ; MP4 video/mp4 ; MP4 video/mp4v-se Receiving only ; MP4 video/mpeg4 Receiving only ; Real8 Video video/vnd.rnrealvideo ; Real8 Video video/x-pn-realvideo Receiving only ; SDP application/sdp ; Windows Media video/wmv
Flaş
Flash Lite 2.0 sürümü, renk derinliği, 16 bit (536 renk) Flaş Ekran koruyucu olarak Flaş Duvar kağıdı olarak Flaş tarayıcınızda Flaş Heap boyutu Flash içerik türü (MB) 2; cihaz fontlar ve giriş Dil desteği başı için uygun i-mode özellikleri; Flaş için ses biçimleri Etkin: Midi
SVG
Anti-aliasing; Linkler; Opaklık ve geçişlerini; SVGT 1,1; SVGT 1,2; Sistemi fontlar
Bağlantı
Ağ Veri Desteği: EDGE, GSM / GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA
Radyo Gruplar: 1800, 1900, 2100, 850, 900
Yerel Bağlantı: Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı), GPS / aGPS; DNLA (Digital Living Network Alliance)
Çeşitli
Tema Sürüm: Temalar Sürüm 4,7
Harici Depolama: SanDisk microSD ™ / Transflash ™ bellek kartı
Tarayıcı: NetFront ™ V 3,4
DRM: OMA v1.0; OMA v2.0; OMA v2.1; Microsoft DRM Janus
Sony Ericsson Java Platform 8,5