Sony Ericsson cephesinden kısa kısa; Aino ve Yari tanıtıldı

Özellikle 2008 yılının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayan küresel ekonomik krizle beraber cep telefonu sektörünün büyük isimlerinden Sony Ericsson'un satış gelirleri önemli ölçüde düşmüş; bunun sonucunda firma, yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırarak sessizlik dönemine girmişti ta ki düne kadar. Sony Ericsson, nihayet sessizliğini bozdu, ''Aino'' ve ''Yari'' kod adlı yeni cep telefonlarını lanse etti. Şimdi, Aino ile Yari'nin teknik detaylarına hep beraber göz atalım.

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Büyük dokunmatik ekranı ve kızaklı dizaynıyla dikkat çeken Aino, 850, 900, 1800 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarıyla; hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor. Ancak her zamanki gibi ülkemizde HSDPA alt yapısının henüz bulunmadığını hatırlatalım. 104 x 50 x 15.5 mm boyutlarında ve 134 gram ağırlığında tasarlanan Aino'da 3.0 inç (~7.6 cm), 240x432 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verilmiş. Ekran, 16 milyon rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun video izleme ve internet kullanımı için gayet yeterli olduğu söylenebilir. Ayrıca telefonda hareket sensörü unutulmamış. Böylece telefonu yatay konumda tuttuğumuzda ekran otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

Yeni telefonda, 55 MB'lık dahili belleğe yer verildiğini görüyoruz. Belleğin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar aracılığıyla kapasiteyi 16 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Memorystick kartlarla özdeşleşen Sony'nin sadece microSD desteğine yer vermesi ise dikkat çekici detaylardan.

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Aido'da 8.1 megapiksel çözünürlük sunan kamera modülüne yer verilmiş. Kameraya otomatik odaklama, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi ve led flaş eşlik ediyor. Görüntü stabilizasyon sistemi fotoğraflarda istenmeyen titreşimlerin önüne belli ölçüde geçerken, yüz algılama teknolojisi daha başarılı portre performansı vaadediyor. Telefonda xenon flaş yerine led flaş kullanılması bazı teknoloji severlerden olumsuz eleştiri alabilir. Zira dijital kameralarda kullanılan xenon flaşlar loş mekanlarda daha iyi sonuçlara imza atmakta. Telefonun video kaydı ise 640x480 piksel çözünürlükte ve saniyede 30 kare.

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Bluetooth, WI-FI ve A-GPS gibi zengin bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran Aino, 1000 mAh'lık lityum polimer bataryadan güç alıyor. Batarya, 2G alt yapısıyla 380 saate varan bekleme, 13 saate varan konuşma ve ortalama 31 saat müzik dinleme süresi iddiası taşıyor. Aino'nun ilgi toplayan bir diğer özelliği Playstation 3 desteği sunması. ''Remote Play'' özelliği sayesinde Playstation 3'deki medya içeriğine giriş yapıp kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak telefonla oyun konsolundaki PlayTV hizmetine giriş yapabiliyorsunuz. Ancak PlayTV hizmetinden yalnızca Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'daki kullanıcıların faydalanabileceği ifade edilmekte. Aino'nun beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 2009'un 4. çeyreğinde satışa sunulacağı belirtilirken fiyatla ilgili açıklama henüz yapılmadı.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var, 7.2 Mbps

Boyut ve ağırlık: 104 x 50 x 15.5 mm / 134 gram

Ekran: 3.0 inç, 240x432 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT

Bellek: 55 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 8.1 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi

Video kaydı: 640x480@30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

WI-FI: Var, Wi-Fi 802.11 b/g / DLNA

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

A-GPS: Var

Batarya: 1000 mAh lityum polimer (380 saate kadar bekleme; 13 saate kadar konuşma süresi)

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Sony Ericsson'un tanıtımını gerçekleştirdiği diğer model Yari, Aino'da olduğu gibi dörtband GSM ve HSDPA şebekesi desteğine sahip. 100 x 48 x 15.7 mm boyutlarında ve 115 gram ağırlığında kızaklı yapıdaki Yari'de 2.4 inç boyutunda, 240x320 piksel çözünürlüğünde, 262.144 renk görüntüleyebilen TFT ekran yeterli görülmüş.

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Telefonun 60 MB'lık dahili belleği microSD kartlarla 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Anlaşılan, Sony Ericsson yeni nesil cep telefonlarında microSD desteğinde kararlı gibi. Yari'nin 5 megapiksellik kamerası otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi gibi özellikleri barındırıyor; 320x240 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Video çözünürlüğü, günümüzün standartları düşünüldüğünde Aino ile aynı tutulabilirdi. WI-FI bağlantısını desteklemeyen telefonda A-GPS ve Bluetooth v2.0 mevcut.

Sony Ericsson yetkilileri tarafından Yari'nin oyun konusunda iddialı olduğu belirtiliyor. Telefon hareketleri algılayabildiği için destekleyen oyunları telefonu sağa sola hareket ettirerek oynayabiliyoruz. Telefonun 2009'un 4. çeyreğinde 557$ civarında vitrinlerde yerini alması planlanıyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM (850 / 900 / 1800 / 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var

Boyut ve ağırlık: 100 x 48 x 15.7 mm / 115 gram

Ekran: 2.4 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk, TFT

Bellek: 60 MB dahili + 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 5.0 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi, yüz algılama teknolojisi

Video kaydı: 320x240@30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

WI-FI: Yok

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

A-GPS: Var

Batarya: 1000 mAh lityum polimer (450 saate kadar bekleme; 10 saate kadar konuşma süresi)

http://www.unwiredview.com/2009/05/28/sony-ericsson-aino-and-yaro-announced-new-multimedia-phones/