Sony Ericsson ''Hikaru'' W995, gün yüzüne çıktı

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Sony Ericsson'un üst segment, Walkman serisi bir telefon üzerinde çalıştığına dair bazı söylentileri ve temsili resimleri sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bugün, firmanın merakla beklenen ''Hikaru'' kod adlı Walkman telefonu en sonunda gün yüzüne çıktı.

Kızaklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan W995'te 2.6 inç, 240x320 piksel ekrana yer verildiğini görüyoruz. TFT ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Bunların yanısıra ekranda çizilmelere karşı özel kaplama kullanılmış. Telefonun arka kısmında 8.1 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera ve kameraya eşlik eden flaş bulunuyor. Telefonun üst kısmında 3.5 mm jak girişi ve yan kısımlarda ise müzik kontrol tuşları, ses tuşu ve şarj bağlantısı konumlandırılmış. Özellikle dahili jak girişinin ve stereo hoparlörlerin pek çok müzik severi memnun edeceğini düşünüyoruz.

Hikaru'nun bağlantı seçenekleri arasında WI-FI, Bluetooth ve A-GPS mevcut. 118 MB'lık dahili belleği Memorystick Micro kartlarla arttırabiliyoruz. Telefonun kutu içeriğinde 8 GB'lık bellek kartı hediye ediliyor. Son olarak DLNA sertifikasına sahip telefon Playstation 3 ile dosya aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Sony Ericsson W995'in siyah, kırmızı ve gümüş renklerde satışa sunulması planlanırken fiyat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA

Boyut ve ağırlık: 97×49x15 mm / 113 gram

Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk

Bellek: 118 MB dahili + Memorystick Micro desteği (8 GB'lık kart hediye)

Kamera: 8.1 Megapiksel, otomatik odaklama, yüz algılama sistemi, flaş

Video kaydı: WQVGA, 30 FPS

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var

GPS: Var, Wayfinder Navigator yazılımı

Batarya: 370 saate kadar bekleme; 9 saate kadar konuşma süresi

Diğer özellikler:

- Stereo hoparlör

- 3.5 mm dahili jak girişi

- Oryantasyon sensörü

- Youtube uygulaması

- Fotoğraf düzenleme ve blog fonksiyonları

- Handsfree

- TrackID

- Titreşimle kontrol





http://semcblog.com/2009/02/15/w995-walkman/