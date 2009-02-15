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Sony Ericsson ''Hikaru'' W995, gün yüzüne çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
105,2b
1
81
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson ''Hikaru'' W995, gün yüzüne çıktı
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Sony Ericsson ''Hikaru'' W995, gün yüzüne çıktı
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Sony Ericsson'un üst segment, Walkman serisi bir telefon üzerinde çalıştığına dair bazı söylentileri ve temsili resimleri sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bugün, firmanın merakla beklenen ''Hikaru'' kod adlı Walkman telefonu en sonunda gün yüzüne çıktı.

Kızaklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan W995'te 2.6 inç, 240x320 piksel ekrana yer verildiğini görüyoruz. TFT ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Bunların yanısıra ekranda çizilmelere karşı özel kaplama kullanılmış. Telefonun arka kısmında 8.1 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera ve kameraya eşlik eden flaş bulunuyor. Telefonun üst kısmında 3.5 mm jak girişi ve yan kısımlarda ise müzik kontrol tuşları, ses tuşu ve şarj bağlantısı konumlandırılmış. Özellikle dahili jak girişinin ve stereo hoparlörlerin pek çok müzik severi memnun edeceğini düşünüyoruz.

Hikaru'nun bağlantı seçenekleri arasında WI-FI, Bluetooth ve A-GPS mevcut. 118 MB'lık dahili belleği Memorystick Micro kartlarla arttırabiliyoruz. Telefonun kutu içeriğinde 8 GB'lık bellek kartı hediye ediliyor. Son olarak DLNA sertifikasına sahip telefon Playstation 3 ile dosya aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Sony Ericsson W995'in siyah, kırmızı ve gümüş renklerde satışa sunulması planlanırken fiyat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 97×49x15 mm / 113 gram
Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk
Bellek: 118 MB dahili + Memorystick Micro desteği (8 GB'lık kart hediye)
Kamera: 8.1 Megapiksel, otomatik odaklama, yüz algılama sistemi, flaş
Video kaydı: WQVGA, 30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var
GPS: Var, Wayfinder Navigator yazılımı
Batarya: 370 saate kadar bekleme; 9 saate kadar konuşma süresi
Diğer özellikler:
- Stereo hoparlör
- 3.5 mm dahili jak girişi
- Oryantasyon sensörü
- Youtube uygulaması
- Fotoğraf düzenleme ve blog fonksiyonları
- Handsfree
- TrackID
- Titreşimle kontrol


http://semcblog.com/2009/02/15/w995-walkman/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
sony ericsson w995 sahibiyim ama telefon kilidi yada tuş kilidi kodu yok bunu nasıl giderebilirim teşekkürler....
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the show must go on 10 yıl
bizim arkadas aldi 2ay oldu hemen cabuk eskidi tlfn
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realraul 10 yıl
Xenon flaş olmalıydı; sony ericsson u anlamak mümkün değil !
Teknolojisi var ama kullanmıyor; xenon flaşı olan cihazlarında wifi yok(k850i gibi); wifi olanlarda xenon flaş yok(w995...)
İkisinin beraber olduğu cihazları da Türkiye de yok ( c905 gibi...)
Kazma bunlar...
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yoshy_16 10 yıl
tel alacağım nokıadan sıkıldım samsun yoldan 3kişi çevirin birinde samsun vardır,erikson alacağım w910i-400tl hoşuma gitti ama şimdi bunu gördüm parası ne kadar acaba 8.1mp 3g cazip geldi fiyat bilen varmı
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ckul 10 yıl

Orjinalden alıntı: yoshy_16

tel alacağım nokıadan sıkıldım samsun yoldan 3kişi çevirin birinde samsun vardır,erikson alacağım w910i-400tl hoşuma gitti ama şimdi bunu gördüm parası ne kadar acaba 8.1mp 3g cazip geldi fiyat bilen varmı



kendi konusunda bakarsan 950-1300 arasında fiyat söylüyor kullanıcılar.

tabi ne kadar fiyat ile satışa sunulur bilemiyoruz :)
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sebo_ 10 yıl
bu telefonun işletim sistemi yokmudur acaba?
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layneth 10 yıl
yüzeyinini metalik olması iyi olmuş, g705te dokunmaya kıyamıyordum parmak izleri yüzünden
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natmaca 10 yıl
w910i var bendede ama bana cok ucuz gelmisti terfi edebilirim ama umarım islemcisi hızlıdır w910i cok yavas... kamerasıda ii dieldi ki bu modelde asmıs :D
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se(dd)at 10 yıl
birazcık N96 ya da benziyor





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After_Dark 10 yıl
Gerçekten çok güzelmiş Yanında bide 8GB kart vermeleri ayrı bir güzellik Forever SE
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Helldancer 10 yıl
w580 ile aynı kasayımı kullanmışlar yahu bu ne benzerlik.


Hikaru
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W580
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Hikaru
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[image]local://upfiles/76760/F3FB0AC9C1844B1D85FF76CBA3139DD5.jpg[/image]

[image]local://upfiles/76760/68749C182BF94F76A3E18411D283AB28.jpg[/image]

[image]local://upfiles/76760/51B90EB428994ACBB7A3526A16B1A0CC.jpg[/image]
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ArTehLuS... 10 yıl

Orjinalden alıntı: After_Dark

Gerçekten çok güzelmiş Yanında bide 8GB kart vermeleri ayrı bir güzellik Forever SE

Evet gerçekten çok güzel olmş SE sitesinde yazıyor 8gb bellek verceklermiş
ayrıyetten Sens Me özelliği gelmiş galiba.bide şu clear bass ı anlamadım yoksa megabass ın adımı değişti
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blood.army 10 yıl
ooooooo yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh:ddd
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KafzieL 10 yıl
bırakın ya ağzımızdan akan suyla kalıyoruz sadece kaç aydır
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max975 10 yıl
gerçekten güzel telefon
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wolverine55 10 yıl
bu sene s.e yılı olucak anlaşıldı
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