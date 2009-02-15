Sony Ericsson ''Hikaru'' W995, gün yüzüne çıktı

Sony Ericsson'un üst segment, Walkman serisi bir telefon üzerinde çalıştığına dair bazı söylentileri ve temsili resimleri sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bugün, firmanın merakla beklenen ''Hikaru'' kod adlı Walkman telefonu en sonunda gün yüzüne çıktı.
Kızaklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan W995'te 2.6 inç, 240x320 piksel ekrana yer verildiğini görüyoruz. TFT ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Bunların yanısıra ekranda çizilmelere karşı özel kaplama kullanılmış. Telefonun arka kısmında 8.1 megapiksel çözünürlüğe sahip kamera ve kameraya eşlik eden flaş bulunuyor. Telefonun üst kısmında 3.5 mm jak girişi ve yan kısımlarda ise müzik kontrol tuşları, ses tuşu ve şarj bağlantısı konumlandırılmış. Özellikle dahili jak girişinin ve stereo hoparlörlerin pek çok müzik severi memnun edeceğini düşünüyoruz.
Hikaru'nun bağlantı seçenekleri arasında WI-FI, Bluetooth ve A-GPS mevcut. 118 MB'lık dahili belleği Memorystick Micro kartlarla arttırabiliyoruz. Telefonun kutu içeriğinde 8 GB'lık bellek kartı hediye ediliyor. Son olarak DLNA sertifikasına sahip telefon Playstation 3 ile dosya aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Sony Ericsson W995'in siyah, kırmızı ve gümüş renklerde satışa sunulması planlanırken fiyat hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
Boyut ve ağırlık: 97×49x15 mm / 113 gram
Ekran: 2.6 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk
Bellek: 118 MB dahili + Memorystick Micro desteği (8 GB'lık kart hediye)
Kamera: 8.1 Megapiksel, otomatik odaklama, yüz algılama sistemi, flaş
Video kaydı: WQVGA, 30 FPS
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var
GPS: Var, Wayfinder Navigator yazılımı
Batarya: 370 saate kadar bekleme; 9 saate kadar konuşma süresi
Diğer özellikler:
- Stereo hoparlör
- 3.5 mm dahili jak girişi
- Oryantasyon sensörü
- Youtube uygulaması
- Fotoğraf düzenleme ve blog fonksiyonları
- Handsfree
- TrackID
- Titreşimle kontrol
http://semcblog.com/2009/02/15/w995-walkman/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teknolojisi var ama kullanmıyor; xenon flaşı olan cihazlarında wifi yok(k850i gibi); wifi olanlarda xenon flaş yok(w995...)
İkisinin beraber olduğu cihazları da Türkiye de yok ( c905 gibi...)
Kazma bunlar...
kendi konusunda bakarsan 950-1300 arasında fiyat söylüyor kullanıcılar.
tabi ne kadar fiyat ile satışa sunulur bilemiyoruz :)
Hikaru
W580
Hikaru
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Evet gerçekten çok güzel olmş SE sitesinde yazıyor 8gb bellek verceklermiş ayrıyetten Sens Me özelliği gelmiş galiba.bide şu clear bass ı anlamadım yoksa megabass ın adımı değişti