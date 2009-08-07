Sony Ericsson, Symbian işletim sistemli Jalou üzerinde mi çalışıyor?

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(Temsili resim)

Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Sony Ericsson'un ''Jalou'' isimli bir cep telefonu üzerinde çalıştığına dair bazı spekülasyonlar ortaya çıktı.

Se.it168.com adresinde yeni gündeme gelen söylentilere göre telefon, Satio'da olduğu gibi Symbian S60 5th Edition alt yapısını kullanacak ve GSM, HSDPA şebekelerini destekleyecek. Telefonun diğer özellikleri arasında GPS, WI-FI ve 3 inç boyutunda dokunmatik ekrandan bassediliyor. Sony Ericsson yetkililerinden gelecek resmi açıklamaları merakla beklemekteyiz.

http://semcblog.com/2009/08/07/meet-the-new-sony-ericsson-jalou/