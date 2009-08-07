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Sony Ericsson, Symbian işletim sistemli Jalou üzerinde mi çalışıyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,3b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, Symbian işletim sistemli Jalou üzerinde mi çalışıyor?
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(Temsili resim)

Uzun süreli bir durgunluk döneminin ardından Sony Ericsson'un ''Jalou'' isimli bir cep telefonu üzerinde çalıştığına dair bazı spekülasyonlar ortaya çıktı.

Se.it168.com adresinde yeni gündeme gelen söylentilere göre telefon, Satio'da olduğu gibi Symbian S60 5th Edition alt yapısını kullanacak ve GSM, HSDPA şebekelerini destekleyecek. Telefonun diğer özellikleri arasında GPS, WI-FI ve 3 inç boyutunda dokunmatik ekrandan bassediliyor. Sony Ericsson yetkililerinden gelecek resmi açıklamaları merakla beklemekteyiz.


http://semcblog.com/2009/08/07/meet-the-new-sony-ericsson-jalou/ Yorum Yaz
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Guest-D8E8B73FF 10 yıl
sonyericsson zaten var symbianlı modelleri ama üzerinde UIQ3 arayüzüyle yapıyor bu işi birde samsung nokia gibi haftada bir model sürmüyor P990 ve P1i basına tanıtılmasından yaklaşık 1 sene sonrasında kullanıcıyla buluşuyor ve bakıyorsun 4x4 lük bir ürün olmuş oluyor üretilen telefonlarda kamera süper zaten Megabass ve Walkman kendi tescilli markası
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@nano@ 10 yıl
en sonunda şu eski her markanın kendine göre yazılım yapma milleti kararsız bırakma alışkanlığı bittide kurtardık hepsi değişik ve evrensel yazılım kullanmaya başladı yakında aynı tp özellikte telefonun anroid, symbian vs. tipleri çıkmaya başlar mükemmel olur
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lord__of_darkness 10 yıl
ben sony ericson a yaklaşık 5 ay önce bi mail çekmiştim baya bi saydırmıştım ve bunuda belirtmiştim artık küçük symbian işletim sistemi olan telefon üretin demiştim gelen cevapta ilgili yerler ulaştırdıklarını ve göz önünde bulunduracaklarını vs. gayet özenle yazılımş pozitif bir mail gelmişti sanırım dediğime geliyolar
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..Knight.. 10 yıl
Bu arada resim temsili... Esato forumlarındaki bir üye tarafından tasarlandığı söyleniyor. Sağdaki tuşların W995'ten alıntı olduğunu görebilirsiniz.
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celerm 10 yıl
Hatta esato'da o konuda şöyle bi yorum var,

jack00
please don't post concepts here
you know that gadget blogs are usually so stupid to post this as a valid sony ericsson phone


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