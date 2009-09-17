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Sony Ericsson Xperia X3 ''Rachael'', ocak ayında mı piyasaya sürülecek?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,9b
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23
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un Android OS desteği sunan ilk modeli ünvanını taşıyan Xperia X3 Rachael, MobileCrunch sitesine göre ocak ayında teknoloji meraklılarıyla buluşabilir.

1 GHz saat hızındaki SnapDragon platformundan güç alan Rachael, Android OS arayüzü, 4 inç 800x480 piksel dokunmatik ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama desteğine sahip kamera, WI-FI, GPS ve 3.5 mm'lik jak girişi gibi özellikleriyle göz doldurmakta. Her ne kadar Sony Ericsson cephesinden resmi bir açıklama gelmese de söylentilerin doğru çıkmasını diliyor, telefonla ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz.


http://www.mobilecrunch.com/2009/09/16/sony-ericsson-xperia-x3-coming-in-january/ Yorum Yaz
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XivA 10 yıl
önde kamera yok mu bunda ? :S
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EfeAYDIN 10 yıl
harbi öyle gibi druo sanki ainoda da önde kamera yok gibime geldi yanılıyormuyum?
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husNUKE 10 yıl
sony ericsson bu telefonu çıkarana kadar diğer markalar bundan iyi 10 telefon çıkartır. SE çok geri kalmaya başladı.
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Angelica 10 yıl
videodaki arayüz tamam cok hos göze cok hitap ediyo güzel ama işlevselligi az gibi. mesela o dev ekranda rehberden bi 5 kişiyi görmek var bide 25..
cihazın tasarimina gelince oldukca basarili bence..
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x1650Pro 10 yıl
fiyat hakkında bilgi yokmu?
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..Knight.. 10 yıl
Telefonun arayüzünü merak edenler için;

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KayhanKaan 10 yıl
Büyük ihtimalle android 1.6 sürümüyle gelir gel Ocak geeeel.
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m35 10 yıl
android 2.0 ile gelicegi söylenmişti daha önce bakalım ne olucak..
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