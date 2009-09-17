Sony Ericsson Xperia X3 ''Rachael'', ocak ayında mı piyasaya sürülecek?

Sony Ericsson'un Android OS desteği sunan ilk modeli ünvanını taşıyan Xperia X3 Rachael, MobileCrunch sitesine göre ocak ayında teknoloji meraklılarıyla buluşabilir.

1 GHz saat hızındaki SnapDragon platformundan güç alan Rachael, Android OS arayüzü, 4 inç 800x480 piksel dokunmatik ekran, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama desteğine sahip kamera, WI-FI, GPS ve 3.5 mm'lik jak girişi gibi özellikleriyle göz doldurmakta. Her ne kadar Sony Ericsson cephesinden resmi bir açıklama gelmese de söylentilerin doğru çıkmasını diliyor, telefonla ilgili gelişmeleri merakla bekliyoruz.