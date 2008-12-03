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Sony Ericsson, yeni bir Walkman telefon üzerinde mi çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
1
25
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, yeni bir Walkman telefon üzerinde mi çalışıyor
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İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürdüğü W800i ile Walkman efsanesini cep telefonlarına taşıyan Sony Ericsson, bugüne kadar alt, orta ve üst segment olmak üzere pek çok modeli teknoloji meraklılarıyla buluşturmuştu. En son W705 modelini tanıtan Sony Ericsson'un şimdi de üst segmentte yer alacak bir proje üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler internette dolaşmaya başladı. Firmaya yakınlığıyla tanınan SEMC Blog sitesindeki söylentilere göre yeni Walkman telefon kızaklı tasarımı ve 2.6 inç boyutunda ekranıyla ön plana çıkacak. Bilindiği gibi firma müzik ağırlıklı telefonlarında kamera faktörünü genellikle ikinci planda tutuyordu. Ancak Sony Ericsson, pek çok kişiye sürpriz yapabilir. Zira telefonda 8.1 MP çözünürlüğünde led flaşlı kameranın mevcut olacağı ifade edilmekte. Kamera, 320x240 piksel çözünürlükte, saniyede 30 kare video kayıt desteğine sahip olmasının yanısıra yüz algılama ve otomatik odaklama teknolojilerini de barındıracak. Bunların dışında WI-FI bağlantısını destekleyen telefon Walkman v4.0 arayüzünü kullanacak ve müzik için özel tuşlara, stereo hoparlörlere ve en önemlisi dahili 3.5 mm jak girişine sahip olacak. Söylentilerde gerçeklik payı olmasını diliyor; gelişmeleri merakla bekliyoruz.


http://www.semcblog.com/2008/11/01/walkman-flagship-for-2009/ Yorum Yaz
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SS Karaçay 10 yıl
Artık farklı bir walkman modeli bekliyorum s.e den.
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How Ghastly 10 yıl


HORT!
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redbloodedman 10 yıl
vay be w995 in haberi bu. Aylar öncesinden haber verilmiş. Haber editörümüz işini çok iyi yapıyor.
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_extreme_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: ..Knight..

*2.6" ekran
*8.1 MP & led flaş
*otomatik odaklama & yüz algılama
*QVGA @30 fps video kaydı
*WI-FI
*Walkman v4.0 arayüzü
*stereo hoparlör
*3.5 mm jack


bir walkman cihaz için son nokta olmuş, özellikle Walkman v4.0 arayüzünü çok merak ediyorum...


Orjinalden alıntı: frt-_-ctn

8.1 mp led flash

birde dahili flash desteklemiyormuş

çok gülerim valla


Samsung bile kamera ağırlıklı INNOV8 modeline led flash eklerken, walkman bir cihazda xenon flash beklemek yanlış olur. zaten SE stratejileri gereği sadece kamera ağırlıklı cihazlarında xenon flasha yer veriyor. şimdi walkman serisindeki bir cihazına xenon eklese, cyber-shot serisini nasıl satacak !!!!!


Orjinalden alıntı: Ermeydan

C905 in walkman hali yalnız Xenon yok. Böyle saçmalık olmaz.


o zaman kimse C905'i almaz, onlarda 8MP Cyber-shot cihazlarını rafa kaldırırlar...
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Angelica 10 yıl
Walkman v4.0
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frt-_-ctn 10 yıl
yaw cyber-shot yapmasın tüm özellikleri içinde barındıran model yapsa, cyber-shot + walkman telefonların ikisinin toplamından çok satar hem se kazanır hemde müşteri memnun olur
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01Mrt 10 yıl
w810i telefonum var iki sene önce aldım ve aldığım ilk günki gibi memnunum kendisinden SE'ye büyük teşekkür ediyorum... :D
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frt-_-ctn 10 yıl
8.1 mp led flash

birde dahili flash desteklemiyormuş

çok gülerim valla
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Figure 10 yıl
Sanırım Hikaru diye geçen model bu olacaktır. Artık ekran 2.8'' ya da daha büyük, video ise VGA olmalıydı. Tabi üst segmenti hedefleyeceği doğruysa..
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