Sony Ericsson, yeni bir Walkman telefon üzerinde mi çalışıyor

Tam Boyutta Gör

İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürdüğü W800i ile Walkman efsanesini cep telefonlarına taşıyan Sony Ericsson, bugüne kadar alt, orta ve üst segment olmak üzere pek çok modeli teknoloji meraklılarıyla buluşturmuştu. En son W705 modelini tanıtan Sony Ericsson'un şimdi de üst segmentte yer alacak bir proje üzerinde çalıştığına ilişkin söylentiler internette dolaşmaya başladı. Firmaya yakınlığıyla tanınan SEMC Blog sitesindeki söylentilere göre yeni Walkman telefon kızaklı tasarımı ve 2.6 inç boyutunda ekranıyla ön plana çıkacak. Bilindiği gibi firma müzik ağırlıklı telefonlarında kamera faktörünü genellikle ikinci planda tutuyordu. Ancak Sony Ericsson, pek çok kişiye sürpriz yapabilir. Zira telefonda 8.1 MP çözünürlüğünde led flaşlı kameranın mevcut olacağı ifade edilmekte. Kamera, 320x240 piksel çözünürlükte, saniyede 30 kare video kayıt desteğine sahip olmasının yanısıra yüz algılama ve otomatik odaklama teknolojilerini de barındıracak. Bunların dışında WI-FI bağlantısını destekleyen telefon Walkman v4.0 arayüzünü kullanacak ve müzik için özel tuşlara, stereo hoparlörlere ve en önemlisi dahili 3.5 mm jak girişine sahip olacak. Söylentilerde gerçeklik payı olmasını diliyor; gelişmeleri merakla bekliyoruz.

http://www.semcblog.com/2008/11/01/walkman-flagship-for-2009/