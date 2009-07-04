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Sony Ericsson'dan Android OS destekli telefon; Rachael

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
34,8b
1
110
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'dan Android OS destekli telefon; Rachael
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Dünya çapında düzenlenen etkinliklerde Android işletim sistemini kullanan bir modelin sinyallerini veren Sony Ericsson'un, ''Rachael'' kod adlı cep telefonuyla ilgili bazı söylentiler internette ortaya çıktı.

Söylentilere göre Rachael'ın Qualcomm'un Snapdragon platformundan güç alması beklenmekte. Bilindiği üzere ilk kez Toshiba TG01'de karşımıza çıkan Snapdragon, 1 GHz saat hızına kadar işlemci, HD video kaydı, 12 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera, GPS ve WI-FI gibi parlak özellikleri destekliyor. Fakat telefonda 8.1 megapiksellik kameranın bulunacağı ifade ediliyor. Telefon, resmi olarak tanıtılmadığı için fotoğraf ve teknik özellikler konusunda kesin yorumlarda bulunmak açısından henüz erken olduğunu düşünüyor; Sony Ericsson cephesinde yaşanan gelişmeleri ilgiyle izliyoruz.


http://www.mobil.nu/ArticlePages/200907/04/20090704151734_MDK719/20090704151734_MDK719.dbp.asp Yorum Yaz
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XpressMusic 10 yıl
GÜZELDE Biz bunu en az bi kasım 2010 da görürüz !
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..Knight.. 10 yıl


Artık geri sayım başladı.
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Reis-i Eagles 10 yıl
benim hevesim gitti bu cihaza.


başta SE oluşu. adamlar 1 ara tanıtıyor sonra bekle ki gelsin cihaz.


tipi falan şuanki dokunmatikler arasında en karizma olanı ama...
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artenis 10 yıl
telefonlar degişim evresinde, iyi yanı alısılmıs tel.lar artık kısır donguye gırmesı , eksi yanı henuz pahalılar yenı nesıl,
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-Vaveyla- 10 yıl
telefon modeli bu sekilde olursa we barındırdıgı özellikleri iyi derecede yerine getirebilirse bence SE bu telfonla biraz yakayı toplayabilir..Bence tasarımı cok guzel olmus dokunmatık telefonlar arasında DİZAYN olarak en iyisi diyebilirim....
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
dokunmatikmi bu telefon?
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..Knight.. 10 yıl
Evet, ekran dokunmatik.
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