Sony Ericsson'dan Android OS destekli telefon; Rachael

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Dünya çapında düzenlenen etkinliklerde Android işletim sistemini kullanan bir modelin sinyallerini veren Sony Ericsson'un, ''Rachael'' kod adlı cep telefonuyla ilgili bazı söylentiler internette ortaya çıktı.

Söylentilere göre Rachael'ın Qualcomm'un Snapdragon platformundan güç alması beklenmekte. Bilindiği üzere ilk kez Toshiba TG01'de karşımıza çıkan Snapdragon, 1 GHz saat hızına kadar işlemci, HD video kaydı, 12 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera, GPS ve WI-FI gibi parlak özellikleri destekliyor. Fakat telefonda 8.1 megapiksellik kameranın bulunacağı ifade ediliyor. Telefon, resmi olarak tanıtılmadığı için fotoğraf ve teknik özellikler konusunda kesin yorumlarda bulunmak açısından henüz erken olduğunu düşünüyor; Sony Ericsson cephesinde yaşanan gelişmeleri ilgiyle izliyoruz.