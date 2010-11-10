Sony Ericsson'un yeni Android telefonu Anzu, 1080p video kayıt yeteneğine sahip olabilir

Android işletim sistemiyle yeniden yükselişe geçen Sony Ericsson'un 2011 sürprizleri gün ışığına çıkmaya başladı. Bir yandan PlayStation telefon üzerinde çalışan firma, öte taraftan çoklu ortam özellikleri gelişmiş üst seviye modellerin hazırlıklarını da Firmanın yeni yılda duyurmayı planladığı Anzu kod adlı Android telefonuna ilişkin bazı görseller ve detaylar yayınlandı. Xperia X12 adı altında pazara sunulması beklenen telefon, 4.3-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon, ince profilli hatlara sahip ki bu noktada Galaxy S'den daha ince olduğu yönünde tahminler olduğunu da belirtelim.

İlk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde satışa sunulması beklenen Xperia X12, gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkabilir. Elimize ulaşan bilgilere göre 1080p video kayıt yeteneğine sahip olan telefon, çekilen görüntüleri HDMI portu üzerinden televizyon veya diğer görüntü kaynaklarına da aktarabilecek. Ön kameraya da sahip olan Xperia X12'nin test edilen prototiplerinde Android 2.1 işletim sistemi kullanılırken, hazırlık çalışmaları tamamlanmış piyasa versiyonunda Gingerbread kod adlı Android 2.3 sürümüne yer verilmesi bekleniyor.