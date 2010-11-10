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Sony Ericsson'un yeni Android telefonu Anzu, 1080p video kayıt yeteneğine sahip olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson'un yeni Android telefonu Anzu, 1080p video kayıt yeteneğine sahip olabilir
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Android işletim sistemiyle yeniden yükselişe geçen Sony Ericsson'un 2011 sürprizleri gün ışığına çıkmaya başladı. Bir yandan PlayStation telefon üzerinde çalışan firma, öte taraftan çoklu ortam özellikleri gelişmiş üst seviye modellerin hazırlıklarını da Firmanın yeni yılda duyurmayı planladığı Anzu kod adlı Android telefonuna ilişkin bazı görseller ve detaylar yayınlandı. Xperia X12 adı altında pazara sunulması beklenen telefon, 4.3-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon, ince profilli hatlara sahip ki bu noktada Galaxy S'den daha ince olduğu yönünde tahminler olduğunu da belirtelim.

İlk çeyrekte yani Ocak-Şubat-Mart döneminde satışa sunulması beklenen Xperia X12, gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkabilir. Elimize ulaşan bilgilere göre 1080p video kayıt yeteneğine sahip olan telefon, çekilen görüntüleri HDMI portu üzerinden televizyon veya diğer görüntü kaynaklarına da aktarabilecek. Ön kameraya da sahip olan Xperia X12'nin test edilen prototiplerinde Android 2.1 işletim sistemi kullanılırken, hazırlık çalışmaları tamamlanmış piyasa versiyonunda Gingerbread kod adlı Android 2.3 sürümüne yer verilmesi bekleniyor.

Sony Ericsson'un yeni Android telefonu Anzu, 1080p video kayıt yeteneğine sahip olabilir
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Sony Ericsson'un yeni Android telefonu Anzu, 1080p video kayıt yeteneğine sahip olabilir
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DH Misafiri 9 yıl

iphone yüzyılın dahisi tarafından piyasaya sürüldü. adam telefonu, rakiplerininkinin yarı özelliklerine sahip ama fiyatı ise 5 katı fazla olarak piyasaya sürdü. (alıntıdır). bence Se çok doğru bir seçim olabilir. motorolada hiç orjinallik yok. SE stabilite ve sağlamlık var. SE her zaman kalitesini ve standartını çok yüksek tutar
................................................................................
Kesinlikle SE kalitedir bu su götürmez bir gerçek...yıllarca zararına baca tüttürmelerine rağmen kalite anlayışlarında en küçük oynama olmamıştır bu mobil alemin kitabını yazan sessiz kahramandır kendisi...ha bu Millet pek kıymetlerini bilemedi o ayrı bir konu...Xperia kalitesiyle ivme atlayacakları bir gercek kaldıkı xperia SE'nin en özel serilerinden Android.... sanki bu seri için oluşturuldu uyum mükemmel...Android ve SE'nin yolu bundan sonra acıktır kimsede tutamaz...
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halitkin 9 yıl
xperia x1'den sonraki en iyi xperia serisi olacagı kesin.
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hakanyurtseven 9 yıl
Dün ANZU kod adıyla
duyurduğumuz Sony Ericsson
Xperia X12 nin oldukça ince
olacağı konusunda bilgi vermiştik
. Xperia
X12 nin donanımı hakkında pek
bir şey bilinmese de ön kamerası
Gingerbread (Android 2.3) ü, HD
video kaydını gösteren resim min
1.2GHz işlemcinin habercisi
diyebiliriz. Xperia X12 yi test
edenlerin söylediğine göre ekran
oldukça parlak ve net olacakmış,
hoparlör konusunda X10
kullanıcılarının söylediklerini
dikkate alarak SE X12 de ses
kalitesi de iyileştirilmiş. Sızan bir
diğer bilgiye göre Sony Ericsson
Xperia X12 adı yerine yeni bir seri
başlatıp telefonu Sony Ericsson
BRAVIA adını tercih edebilir.
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e_cool 9 yıl
Bravia serisi olacağını sanmam,Bravia serisinin zaten halihazırda telefonları 2-3 yıldır var..
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Onderti 9 yıl
iphone dan sonra htc moto se de dokunmatigi yüklenmeye başladı yawastan moto yada se doncem gibi :)
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SonyEricsson Via 9 yıl

onderfb

iphone dan sonra htc moto se de dokunmatigi yüklenmeye başladı yawastan moto yada se doncem gibi :)


iphone yüzyılın dahisi tarafından piyasaya sürüldü. adam telefonu, rakiplerininkinin yarı özelliklerine sahip ama fiyatı ise 5 katı fazla olarak piyasaya sürdü. (alıntıdır). bence Se çok doğru bir seçim olabilir. motorolada hiç orjinallik yok. SE stabilite ve sağlamlık var. SE her zaman kalitesini ve standartını çok yüksek tutar
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SonyEricsson Via 9 yıl

onderfb

iphone dan sonra htc moto se de dokunmatigi yüklenmeye başladı yawastan moto yada se doncem gibi :)


iphone yüzyılın dahisi tarafından piyasaya sürüldü. adam telefonu, rakiplerininkinin yarı özelliklerine sahip ama fiyatı ise 5 katı fazla olarak piyasaya sürdü. (alıntıdır). bence Se çok doğru bir seçim olabilir. motorolada hiç orjinallik yok. SE stabilite ve sağlamlık var. SE her zaman kalitesini ve standartını çok yüksek tutar
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imfisher 9 yıl
usten biraz daha uzasaymis lg chocolate kivamina gelcekmis bnce 4.3 inch ekrana sahip telefonlarin ebati max. htcler kadar olmali
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Anzu yerine Arzu olsa idi ciddi bir Türk tüketici kitlesine sahip olabilirlerdi belki
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hakanyurtseven 9 yıl
Bu da benden olsun.
X10 dan sonra Sony Ericsson un yeni amiral gemisi ANZU olacağa benziyor, şimdilik SE tarafından açıklama gelmemiş olsa da X10 üzerinden SE ANZU softwarenin test edildiği açık. Bilgiler netleşmiş olmasa da Sony Ericsson ANZU nun özelliklerinin 4.3 inch ekran, HDMI çıkışı, Android 2.3 Gingerbread olacağı söyleniyor. Ek bir bilgi olara ANZU nun inanılmaz ince olacağı da belirtilmiş. Sony Ericsson ANZU nun çıkış tarihinin 2011 in ilk çeyreği olacağı da söylentilerden.
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WinteR 9 yıl
Bu tarz dizayna sahip telefonların alttaki tuşlar daha egonımik bir yere konulmalı.
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