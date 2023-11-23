Oyuncu telefonları Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Red Magic 9 Pro ve Pro+'ın özellikleri
Telefon ekran tarafında 6.8 inç büyüklüğünde 1116 x 2480 çözünürlükte 120 Hz OLED panele sahip. Kamera deliği olmayan telefonda ekran altına gömülü 16 MP ön kamera yer alıyor. 1600 nit pik parlaklık seviyesine sahip ekran, 2160Hz frekansında ekran karartma özelliği sayesinde uzun kullanımda gözleri yormuyor. Ekran altında bulunan parmak izi okuyucusu aynı zamanda kalp atışlarını da ölçebiliyor.
Kamera tarafında ise Samsung'un GN5 sensörünü kullanan ve OIS desteği olan 50 MP ana kameraya ve yine OIS destekli 50 MP ultra geniş açı kameraya yer verilmiş.
Red Magic 9 Pro 6500 mAh bataryaya ve 80 Watt şarj hızına sahipken Pro+ modeli daha küçük 5500 mAh batarya ile geliyor. Ancak pilin şarj hızı 165 Watt'a çıkarılmış. Telefonlarda ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, kızılötesi alıcı ve kulaklık girişi gibi özellikler bulunuyor.
- Boyutlar: 164 x 76.4 x 8.9 mm, 229 gr
- Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480 OLED 120Hz, 1600 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: Pro: 8 GB / 12 GB, Pro+: 16 GB / 24 GB
- Depolama: Pro: 256 GB / 512 GB, Pro+: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 50 MP, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS ana kamera, 50 MP, 1/2.76", 0.64µm ultra geniş açı kamera, 2 MP f/2.4 makro kamera
- Ön kamera: 16 MP, f/2.0 ekran altı kamera
- Batarya: Pro: 6.500 mAh, 80W şarj hızı, Pro+: 5.500 mAh, 165W şarj hızı
- Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, kızılötesi alıcı, ekran altı parmak izi, kalp atışı sensörü, stereo hoparlör, dahili fan, basınca duyarlı omuz tuşları
Red Magic 9 Pro ve Pro+'ın fiyatı
Siyah, transparan siyah ve transparan beyaz renk seçeneklerine sahip telefonlar kutudan Android 14 ile çıkıyor. Red Magic Pro 9'un 8GB/256GB'lık temel modeli 620 dolardan başlıyor ve 12GB/512GB modeli 761 dolara kadar çıkıyor
Red Magic 9Pro+'ın 16GB/256GB modeli ise 775 dolar fiyat etiketine sahip. En üst seçenekte ise ile 24 GB RAM ve 1 TB depolamalı versiyon 987 dolardan satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.