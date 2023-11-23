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    Oyuncu telefonları Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    ZTE'nin Nubia markasının oyuncu odaklı telefonları Red Magic 9 Pro ve Pro+ resmi olarak tanıtıldı. Heyecan verici birçok özelliğe sahip olan telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    ZTE'nin Nubia markasının oyuncu odaklı telefonları Red Magic 9 Pro ve Pro+ resmi olarak tanıtıldı. Heyecan verici birçok özelliğe sahip olan telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Red Magic 9 Pro ve Pro+'ın özellikleri

    Telefon ekran tarafında 6.8 inç büyüklüğünde 1116 x 2480 çözünürlükte 120 Hz OLED panele sahip. Kamera deliği olmayan telefonda ekran altına gömülü 16 MP ön kamera yer alıyor. 1600 nit pik parlaklık seviyesine sahip ekran, 2160Hz frekansında ekran karartma özelliği sayesinde uzun kullanımda gözleri yormuyor. Ekran altında bulunan parmak izi okuyucusu aynı zamanda kalp atışlarını da ölçebiliyor.

    Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon Gen 3 platformundan güç alan Red Magic 9 Pro, 12GB LPDDR5X RAM ve 256/512GB UFS 4.0 depolamaya sahipken Pro+ varyantı 16/24GB RAM ve 1TB depolamaya kadar seçenek sunuyor.
    Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Her iki telefon da 10,182 mm2 alana sahip yenilenmiş ICE 13 soğutucu sistemiyle geliyor. Yeni soğutucu sistemi ekranın altına yerleştirilen grafen tabakasının da yardımıyla telefonu 18 dereceye kadar soğutabiliyor. Cihazın içindeki fanın 22.000 RPM hızda çalıştığı ve termal iletkenliğinin %30 arttırıldığı belirtiliyor. 
    Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bütün Red Magic 9 Pro modelleri havacılık sınıfı alüminyum çerçevelere, kamera çıkıntısı yapmayan tamamen düz arka yüzeye sahip. 

    Kamera tarafında ise Samsung'un GN5 sensörünü kullanan ve OIS desteği olan 50 MP ana kameraya ve yine OIS destekli 50 MP ultra geniş açı kameraya yer verilmiş.

    Red Magic 9 Pro 6500 mAh bataryaya ve 80 Watt şarj hızına sahipken Pro+ modeli daha küçük 5500 mAh batarya ile geliyor. Ancak pilin şarj hızı 165 Watt'a çıkarılmış. Telefonlarda ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, kızılötesi alıcı ve kulaklık girişi gibi özellikler bulunuyor.

    Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Red Magic Pro ve Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Boyutlar: 164 x 76.4 x 8.9 mm, 229 gr
    • Ekran: 6.8 inç, 1116 x 2480 OLED 120Hz, 1600 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: Pro: 8 GB / 12 GB, Pro+: 16 GB / 24 GB
    • Depolama: Pro: 256 GB / 512 GB, Pro+: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka kamera: 50 MP, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS ana kamera,  50 MP, 1/2.76", 0.64µm ultra geniş açı kamera, 2 MP f/2.4 makro kamera
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.0 ekran altı kamera
    • Batarya: Pro: 6.500 mAh, 80W şarj hızı, Pro+: 5.500 mAh, 165W şarj hızı
    • Diğer: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, kızılötesi alıcı, ekran altı parmak izi, kalp atışı sensörü, stereo hoparlör, dahili fan, basınca duyarlı omuz tuşları

    Red Magic 9 Pro ve Pro+'ın fiyatı

    Siyah, transparan siyah ve transparan beyaz renk seçeneklerine sahip telefonlar kutudan Android 14 ile çıkıyor. Red Magic Pro 9'un 8GB/256GB'lık temel modeli 620 dolardan başlıyor ve 12GB/512GB modeli 761 dolara kadar çıkıyor

    Red Magic 9Pro+'ın 16GB/256GB modeli ise 775 dolar fiyat etiketine sahip. En üst seçenekte ise ile 24 GB RAM ve 1 TB depolamalı versiyon 987 dolardan satışa sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    bira kabız yapar mı youtube vanced çalışmıyor jagermeister yanında ne yenir prozac ne zaman etki eder fren pedalı aşağıda tutuyor

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