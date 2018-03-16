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Akıllı telefon büyüklüğündeki Sony MP-CD1 mobil projektör Türkiye'ye geldi

Sony, minimal boyutları sayesinde akıllı telefon büyüklüğüne sahip MP-CD1 mobil projektörünü Avrupa ve Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. İşte Sony MP-CD1 projektör özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
5,5b
1
16
Projeksiyonlar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Akıllı telefon büyüklüğündeki Sony MP-CD1 mobil projektör Türkiye'ye geldi
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Sony, küçük yapısıyla dikkat çeken ve tasarımıyla iF 2018 Tasarım Ödülü kazanan ultra taşınabilir MP-CD1 mobil projektörünü eş zamanlı olarak Avrupa ve Türkiye’ye geldiğini duyurdu. İşte Sony MP-CD1 mobil projektör özellikleri ve fiyatı:

Japon üreticinin, dışarıda yapılan sunumlar gibi dış mekan etkinliklerini düşünerek tasarladığı mobil projektörü yaklaşık olarak 83mm genişliğe, 16mm yüksekliğe ve 150mm uzunluğa sahip ve yalnızca 280 gram ağırlığında. Neredeyse bir akıllı telefon büyüklüğünde olan cihaz, boyutuna rağmen yaklaşık 3,5 metre gibi kısa bir mesafeden içerikleri 120 inçlik bir ekran büyüklüğünde yansıtabiliyor.

2 saate kadar kullanım ömrü

Sony tarafından belirtilene göre oldukça canlı görüntüler yansıtan cihazın ekranında parlaklığı arttırırken pil tüketimini de yükseltmemek için gelişmiş görüntü işleme algoritmalarından faydalanan DLP IntelliBright teknolojisi kullanılıyor. ANSI 105 lümen güç ve 5,000mAh dahili pil ile 2 saate kadar kullanım ömrü sunan mobil projektör, kullanımdayken dahi standart USB-C yuvası üzerinden şarj edilerek bu süre uzatılabiliyor. Cihaz, herhangi bir taşınabilir şarj cihazıyla şarj edilebiliyor.

5 saniyelik başlatma süresi bulunan cihazda içerikler HDMI bağlantısı üzerinden bilgisayar ve PlayStation gibi cihazlardan alınarak yansıtılabiliyor. İsteğe bağlı HDMI techizat kilidi de projeksiyon sırasında dahi bir USB yuvasından eş zamanlı olarak güç verebilme imkanı sayesinde akıllı telefon ve tablet gibi cihazlardan kablosuz bağlantı imkanı sağlıyor.

16.7 milyon renk üretimine, 400:1 kontrast oranına ve 854 x 480 çıktı çözünürlüğüne sahip Sony MP-CD1 mobil projektör, tek açıdan yansıtıldığında dahi bozulma olmaksızın tam ekran görüntüleme imkanı veren otomatik görüntü düzeltme ayarı ve dinamik resim modu gibi özelliklere sahip.

Türkiye ve Avrupa'da eş zamanlı olarak satışa sunulan Sony MP-CD1'in 1.999 TL satış fiyatı bulunuyor.


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muhalif13 1 yıl en beğenilen
400:1 kontrast oranına ve 854 x 480 çıktı çözünürlüğüne sahip
bunu ne yapalım VCD mi izleyelim :-)
1 Yanıt Yanıtla +22
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carpenokte 1 yıl
2000TL ve bu başlık sıcak fırsatlarda.

Reklamın bir amtığı olmalı.
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canguler917 1 yıl Father Torque
Father Torque
Sony kusura bakmasın ama buna 2000TL vereceğime gider en ucuzundan 15" bir laptop alırım, filmi mi dizi mi artık ne izleyeceksem ondan izlerim, hem şarjı da 2 saatten fazla gider.

hani eleştirirsin anlarım da projeksiyonla bilgisayarı karşılaştırmak neyin kafası?ikisi apayrı şeyler
Father TorqueSony kusura bakmasın ama buna 2000TL vereceğime gider en ucuzundan 15" bir laptop alırım, filmi mi dizi mi artık ne izleyeceksem...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Cannondale 1 yıl
Sony kusura bakmasın ama buna 2000TL vereceğime gider 133,333333 tane sinema bileti alırım, filmi mi dizi mi artık ne izleyeceksem ordan izlerim, hem gözüm gönlüm açılır.
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Father Torque 1 yıl
Sony kusura bakmasın ama buna 2000TL vereceğime gider en ucuzundan 15" bir laptop alırım, filmi mi dizi mi artık ne izleyeceksem ondan izlerim, hem şarjı da 2 saatten fazla gider.
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canguler917 1 yıl Father Torque
Father Torque
Sony kusura bakmasın ama buna 2000TL vereceğime gider en ucuzundan 15" bir laptop alırım, filmi mi dizi mi artık ne izleyeceksem ondan izlerim, hem şarjı da 2 saatten fazla gider.

hani eleştirirsin anlarım da projeksiyonla bilgisayarı karşılaştırmak neyin kafası?ikisi apayrı şeyler
2 Yanıt Yanıtla +11
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intel7mix 1 yıl
Fiyatı kendinden daha büyükmüş
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firat_kilic 1 yıl
biride şöyle bir şey yapalım demiyor.. hep tüketici mantığı...
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axesis 1 yıl
105 lümen çok düşük kalmış sanki .. parası olup iliklerine kadar teknolojiyi yaşamak isteyen yada iş sunumu vs için bilmiyorum alanı olur elbet yadA ADAm kampta filan yansıtır maç izler vs zevk meselesi imkan meselesi gariban işi dğeil
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zolzauza 1 yıl
of of of kontrast ve çözünürlüğe gel :)
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tobepeople 1 yıl
instructables.com/...

En pahalı malzeme de şu sanırım 84'' malzeme olduğundan biraz pahalı 60 inç olanı yarı fiyatı banggood.com/...
Ya da hiç uğraşamam diyenler için 190 TL ye 400 lumen olanı var Çin'de :) banggood.com/...
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orientem 1 yıl
Daha önce hiç bu yorumu yapmadım ama

ÇÖP


Artık telefon ekranında dahi tahammül edilmeyen çözünürlükle projeksiyon mu izlenir. İstediği kadar küçük olsun. Fiyatı hiç de küçük değil. Piyasası böyle desen zaten ürünün piyasası yok ki satamıyorlar. Adam gibi çözünürlüğü verseler bu fiyata piyasası da olur yaygınlığı da.
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muhalif13 1 yıl en beğenilen
400:1 kontrast oranına ve 854 x 480 çıktı çözünürlüğüne sahip
bunu ne yapalım VCD mi izleyelim :-)
1 Yanıt Yanıtla +22
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Fatih 1 yıl muhalif13
muhalif13
400:1 kontrast oranına ve 854 x 480 çıktı çözünürlüğüne sahip
bunu ne yapalım VCD mi izleyelim :-)

Yorumuna + verdim ama bir yandan da kimse bunu film izlemek için filan almaz zaten. Acil durumlarda toplantılarda vs kullanmak için üretilmiş bir ürün bence. Firmalar rağbet gösterebilir çözünürlüğe filan bakmadan.
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Tensi 1 yıl
Perakende 400$ lik alet Turkiye'ye gelince 520$ oluveriyor. Zaten bu cozunurluk ve parlaklikla da sunum filan yapmayi dusunmeyin. Ancak karanlik bir odada anime izlersiniz.
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