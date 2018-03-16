Akıllı telefon büyüklüğündeki Sony MP-CD1 mobil projektör Türkiye'ye geldi

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Sony, küçük yapısıyla dikkat çeken ve tasarımıyla iF 2018 Tasarım Ödülü kazanan ultra taşınabilir MP-CD1 mobil projektörünü eş zamanlı olarak Avrupa ve Türkiye’ye geldiğini duyurdu. İşte Sony MP-CD1 mobil projektör özellikleri ve fiyatı:

Japon üreticinin, dışarıda yapılan sunumlar gibi dış mekan etkinliklerini düşünerek tasarladığı mobil projektörü yaklaşık olarak 83mm genişliğe, 16mm yüksekliğe ve 150mm uzunluğa sahip ve yalnızca 280 gram ağırlığında. Neredeyse bir akıllı telefon büyüklüğünde olan cihaz, boyutuna rağmen yaklaşık 3,5 metre gibi kısa bir mesafeden içerikleri 120 inçlik bir ekran büyüklüğünde yansıtabiliyor.

Sony tarafından belirtilene göre oldukça canlı görüntüler yansıtan cihazın ekranında parlaklığı arttırırken pil tüketimini de yükseltmemek için gelişmiş görüntü işleme algoritmalarından faydalanan DLP IntelliBright teknolojisi kullanılıyor. ANSI 105 lümen güç ve 5,000mAh dahili pil ile 2 saate kadar kullanım ömrü sunan mobil projektör, kullanımdayken dahi standart USB-C yuvası üzerinden şarj edilerek bu süre uzatılabiliyor. Cihaz, herhangi bir taşınabilir şarj cihazıyla şarj edilebiliyor.

5 saniyelik başlatma süresi bulunan cihazda içerikler HDMI bağlantısı üzerinden bilgisayar ve PlayStation gibi cihazlardan alınarak yansıtılabiliyor. İsteğe bağlı HDMI techizat kilidi de projeksiyon sırasında dahi bir USB yuvasından eş zamanlı olarak güç verebilme imkanı sayesinde akıllı telefon ve tablet gibi cihazlardan kablosuz bağlantı imkanı sağlıyor.

16.7 milyon renk üretimine, 400:1 kontrast oranına ve 854 x 480 çıktı çözünürlüğüne sahip Sony MP-CD1 mobil projektör, tek açıdan yansıtıldığında dahi bozulma olmaksızın tam ekran görüntüleme imkanı veren otomatik görüntü düzeltme ayarı ve dinamik resim modu gibi özelliklere sahip.

Türkiye ve Avrupa'da eş zamanlı olarak satışa sunulan Sony MP-CD1'in 1.999 TL satış fiyatı bulunuyor.