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Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk

10 yıl
95,2b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony Türkiye Playstation 3 ürün müdürü Özgür Kirazcı, Playstation 3 ve Sony Türkiye ile ilgili merak ettiğimiz soruları cevapladı

Ülkemizde oyun veya oyun konsolu dendiğinde 7'den 70'e ilk akla gelen ürün olan Playstation, 3. versiyonu ile tam bir eğlence merkezi halini aldı.

Bu röportajımızda Sony Türkiye Playstation 3 Ürün Müdürü Özgür Kirazcı, Sony'nin göz bebeği Playstation 3 ile ilgili merak ettiğimiz soruları sizler için cevapdı.


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rmndzc35 7 yıl
biz de zaten çok merak ediyorduk sony satışlardan memnun mu değil mi diye...ne kadar da önemli bir soru (!) ...
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DH Misafiri 7 yıl
evet o arkadaş gerçekten saçmalamış bilgisayar başında olmakla yapılmıyo bu işler bunu gerçeğe yakın yapması sonra oyunun içindeki gerçekçi çizimler ve karakterleri canlandırmak içinde gerçek insanlara vericiler takıp gerçek insan hareketleri elde etmek için kullanıyorlar daha bir çok şey küçücük ayrıntısına kadar yaptıklarını gözden geçiriyorlar küçücük bir prüz bile olsa en başa dönüyorlar çünkü o yüzden emeğe saygı zaten paran yoksa plastation almassın parası olmayan oyun oynamayacakmı demiş biri madem eve alıp oynayamıyorsun korsan oyunda yok gidersin plastation salonlarına 2-3 saat oynarsın bu kadar basit yani ben yakında ps3 almayı düşünüyorum orjinal oyun alırım daha iyi korsn oyun hemen bozulabilir cihaza zarar verebilir
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SaatliBomba 9 yıl
sen bırak ps3 ü de sony forumuna üye olurken niye türkiye yazmıyor onu sor

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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaslar playstation`in avrupa toplulugu sayfasinda PS3 oyunlarina turkce altyazi eklemek konusunda bir oylama yapiliyor.. Bu konuda yardimlarinizi bekliyoruz.. link asagida, share.blog.us.playstation.com/...
uye olup yesil oku tiklamaniz gerekiyor.. simdiden tesekkurler.
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origins 10 yıl
ben farklı bir açıdan bakıyorum , kopya ürünlerle yetişmiş bir nesilim ve bu hobiyi seçerken kopya olması da büyük rol oynadı , sıradan bir oyuncudan çok müzik/film eleştirmeni edasıyla oynuyorum oyunları taa ki ps3 e takılana kadar. Eskiden kötü bir oyundan bile güzel yanlarını görerek keyif alabiliyordum ,şimdi ise dünyanın parasını verdiğim oyun azıyla kuş tutsa bile eski oyunlarımın yerini tutamıyor.Sanki benim açımdan yüksek bir bedel ödediğim için bir oyun olması yeterli olmuyor. bence kopya olmalı , her sistem için
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Mad_Jak 10 yıl
Bir oyun çıkarmak o kadar kolay değil... Mesela en iyi bildiğim oyun Guitar Hero'ya örnek vereyim... O Guitar Hero'da ki karakterleri kafalarına göre mi yapıyorlar sanıyorsunuz? Eğer Gh yapım videolarını izlerseniz nasıl yapıldığını görürsünüz... O sanatçıyı çağırıp ona özel giysi giydiriyorlar... O hareketleri yaptıkça bilgisayara aktarıyorlar... Sonra onları bir güzel düzenleyip karakterleri hazırlıyorlar... Şarkı seçimi vs yapıyorlar ondan farklı. "Bunun konu ile ne alakası var şimdi?" derseniz cevabı vereyim... Yukarıda bir arkadaş "bir orjinal oyunun hakkı 20 tl yi geçmez!, ortada çok emek yok!" demiş... Adamlar bunları oturdukları yerden mi yapıyorlar? Bir oyun yapmak o kadar kolay mı? Adam 1 cd için bile masraf ödüyor... Bide düşün Guitar Hero kendi özel gitarlarını , baterilerini , mikrofonlarını vs yapıyor... Onları yapmak çok mu kolay? Lütfen insanların emekleri hakkında konuşmayın... Ben eminim ki herhangi bir oyunda bile az da olsa emek harcanmıştır...
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Scorpion66 10 yıl
gecen gün fifa 09la pes 09 almaya gittin 2sine tam 200 tl verdim elim titredi parayı verince ama oyunu oynayınca inanınki o verdiğiniz paraya değiyor
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serhatsb 10 yıl
Playstation Store Türkiyeyi kursunlar en KISA zamanda.

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bigbooss 10 yıl
125 TL oyun için fazla para ..
20-30 maksimum ücreti olmalı. ülkemiz şartları için zöylüyorum.. asgari ücret 500 TL
orda 1500-2000 euro
hesapla içte bi maaşa onlar kaç tane alır biz kaç tane alırız? 3 tane alır aç yatarız
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borastronaut 10 yıl
"Nekadar boş bir tartışma bu böyle.
Burası türkiye ve bilgi çağındayız.Bir orjinal oyunun hakkı 20 tl yi geçemez beyler bunu bilin.
Yapımı 1 yıl sürse bile ortada harcanan pek bişey yok.Nasıl yok şöyle yok:Pc başında oturan birkaç kişinin harcadığı emek ve elktrik sarfiyatı var.
Yaptıkları iş masa başı ve rahat bir iştir.Kalkıp bana harcanan emeği savunmayın çünkü ortada emek denilecek bişey yok.İşlerine gelemse ve para kazanmasalar yapmazlar bu işi zaten.
Kaldıki zamanımızda insanlar herşeyin kolayına ve ucuzuna kaçar dolayısıyla orjinal oyun burada yemez.
Son olarak olayı en basitiyle açıklayayaım.Parası olan orjinal alır olmayanda korsana devam eder.Olay budur."
ahahahahahahahhahahaaha çok fena güldüm teşekkürler bu kadar amaçsız ve cahilce bir yazı yazdığın için.
ortada harcanan birşey yok mu?
o oyunları hazırlayan 2d/3d artistlerin seviyesine gelmen için en az 10 yıl bu işle uğraşmış olman gerekir, sonrasında diğer oyunlaradan farklı olmak için nasıl benzersiz bir shape, kaplama, particle sistemi hazırlanır onu çözmen gerekir, sonra oturup sabahlara kadar önce concept art, sonra kodlama, sonra tek bölümlük deneme sürümü, sonra testing, sonra da full sürüm oyun hazırlaman gerekir. sonra bu oyunu büyük firmalara etkileyici bir şekilde sunman gerekir vs vs kör cahil bir adamsın sana bunları yazmam bile bandwith ziyanı aslında.
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savaskerem37 10 yıl
BENCE PS3, PS4 UN CIKMASINA YAKIN KIRILACAK
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