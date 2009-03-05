Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk

Sony Türkiye Playstation 3 ürün müdürü Özgür Kirazcı, Playstation 3 ve Sony Türkiye ile ilgili merak ettiğimiz soruları cevapladı

Ülkemizde oyun veya oyun konsolu dendiğinde 7'den 70'e ilk akla gelen ürün olan Playstation, 3. versiyonu ile tam bir eğlence merkezi halini aldı.

Bu röportajımızda Sony Türkiye Playstation 3 Ürün Müdürü Özgür Kirazcı, Sony'nin göz bebeği Playstation 3 ile ilgili merak ettiğimiz soruları sizler için cevapdı.