Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
Sony Türkiye Playstation 3 ürün müdürü Özgür Kirazcı, Playstation 3 ve Sony Türkiye ile ilgili merak ettiğimiz soruları cevapladı
Ülkemizde oyun veya oyun konsolu dendiğinde 7'den 70'e ilk akla gelen ürün olan Playstation, 3. versiyonu ile tam bir eğlence merkezi halini aldı.
Bu röportajımızda Sony Türkiye Playstation 3 Ürün Müdürü Özgür Kirazcı, Sony'nin göz bebeği Playstation 3 ile ilgili merak ettiğimiz soruları sizler için cevapdı.
Paylaş Tweetle
uye olup yesil oku tiklamaniz gerekiyor.. simdiden tesekkurler.
20-30 maksimum ücreti olmalı. ülkemiz şartları için zöylüyorum.. asgari ücret 500 TL
orda 1500-2000 euro
hesapla içte bi maaşa onlar kaç tane alır biz kaç tane alırız? 3 tane alır aç yatarız
Burası türkiye ve bilgi çağındayız.Bir orjinal oyunun hakkı 20 tl yi geçemez beyler bunu bilin.
Yapımı 1 yıl sürse bile ortada harcanan pek bişey yok.Nasıl yok şöyle yok:Pc başında oturan birkaç kişinin harcadığı emek ve elktrik sarfiyatı var.
Yaptıkları iş masa başı ve rahat bir iştir.Kalkıp bana harcanan emeği savunmayın çünkü ortada emek denilecek bişey yok.İşlerine gelemse ve para kazanmasalar yapmazlar bu işi zaten.
Kaldıki zamanımızda insanlar herşeyin kolayına ve ucuzuna kaçar dolayısıyla orjinal oyun burada yemez.
Son olarak olayı en basitiyle açıklayayaım.Parası olan orjinal alır olmayanda korsana devam eder.Olay budur."
ahahahahahahahhahahaaha çok fena güldüm teşekkürler bu kadar amaçsız ve cahilce bir yazı yazdığın için.
ortada harcanan birşey yok mu?
o oyunları hazırlayan 2d/3d artistlerin seviyesine gelmen için en az 10 yıl bu işle uğraşmış olman gerekir, sonrasında diğer oyunlaradan farklı olmak için nasıl benzersiz bir shape, kaplama, particle sistemi hazırlanır onu çözmen gerekir, sonra oturup sabahlara kadar önce concept art, sonra kodlama, sonra tek bölümlük deneme sürümü, sonra testing, sonra da full sürüm oyun hazırlaman gerekir. sonra bu oyunu büyük firmalara etkileyici bir şekilde sunman gerekir vs vs kör cahil bir adamsın sana bunları yazmam bile bandwith ziyanı aslında.